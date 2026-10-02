Το «Fast & Furious» ετοιμάζεται να περάσει από τη μεγάλη στη μικρή οθόνη, με το Peacock να δίνει επίσημα το πράσινο φως για την τηλεοπτική σειρά που θα βασίζεται στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise. Η νέα παραγωγή έρχεται να διευρύνει το σύμπαν της επιτυχημένης σειράς ταινιών και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028, χρονιά κατά την οποία έχει προγραμματιστεί και η κυκλοφορία της επόμενης ταινίας του franchise.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων που είχε κάνει ο πρωταγωνιστής των ταινιών, Βιν Ντίζελ, στο ετήσιο πρόγραμμα της NBCUniversal τον Μάιο.

Ο Μάικ Ντάνιελς και ο Γουλφ Κόλμαν θα γράψουν το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και θα αναλάβουν τον ρόλο των showrunners. Παράλληλα, θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τον Ντίζελ και τον Σαμ Βίνσεντ της One Race, τους Νιλ Μόριτζ και Παβούν Σέτι μέσω της Original Film, καθώς και τους Τζεφ Κίρσενμπαουμ και Κρις Μόργκαν. Σημειώνεται ότι ο Μόριτζ και η Original Film έχουν αναλάβει την παραγωγή των ταινιών της μεγάλης οθόνης, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η πρεμιέρα της σειράς τοποθετείται χρονικά εντός του 2028, ώστε να συμπέσει με την κυκλοφορία της νέας ταινίας του franchise, «Fast Forever», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2028.

Με 11 ταινίες στο ενεργητικό του μέσα σε διάστημα 25 ετών και συνολικές εισπράξεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, το «Fast & Furious» αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα πρότζεκτ στο χαρτοφυλάκιο της NBCUniversal, έχοντας επεκταθεί σε θεματικά πάρκα, βιντεοπαιχνίδια και άλλα προϊόντα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ