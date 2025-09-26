Η αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας αναδεικνύεται μέσα από έρευνα της Αυτοδιαχείρισης/Autodia σε συνεργασία με την ALCO, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου 2025 και δόθηκε την Πέμπτη (25/9) στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι τα μουσικά έργα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους έχουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από εκείνα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε μια εποχή που οι τομείς πολιτισμού και δημιουργικότητας βιώνουν καθημερινά οικονομική ζημία και αθέμιτο ανταγωνισμό με την ταχύτατη ανάπτυξη των μοντέλων AI γενικού σκοπού (GenAI) και των συστημάτων παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου κάθε είδους, η έρευνα της ALCO αποτυπώνει την απόλυτη αναγνώριση από την ελληνική κοινωνία του ρόλου και της σημασίας των συνθετών και στιχουργών στη δημιουργία μουσικών έργων».

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από 3-8 Μαΐου 2025, σε δείγμα 1.000 ατόμων, γυναίκες και άνδρες, ηλικίας από 17 ετών και άνω, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 90% των ερωτηθέντων ζητά την ύπαρξη ειδικού σήματος, ώστε οι ακροατές να γνωρίζουν πότε ένα μουσικό έργο είναι προϊόν AI. Παράλληλα, το 84% υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναφέρονται και τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό κατά την παραγωγή μουσικής μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα δείχνει επίσης την ισχυρή θέση της κοινής γνώμης υπέρ της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών: το 73% θεωρεί πως οι συνθέτες και οι στιχουργοί των έργων που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αποζημιώνονται για τη συμβολή τους.

Συνολικά, το 94% των συμμετεχόντων αναγνωρίζει τον ρόλο των δημιουργών ως ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ το 62% λαμβάνει υπόψη το όνομα συνθέτη και στιχουργού πριν αποκτήσει ή κατεβάσει ένα μουσικό έργο.

Σε δήλωσή του, ο συνθέτης και πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Γιάννης Γλέζος, υπογράμμισε: «Το ελληνικό κοινό αναγνωρίζει και υποστηρίζει ευρέως αυτό που εμείς οι δημιουργοί διεκδικούμε συλλογικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις με ισχυρότερα πολιτικά και νομικά μέτρα και πράξεις: Η χρήση των μουσικών μας έργων από τις εταιρίες start-ups τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει τη συναίνεση του δημιουργού, την αδειοδότηση από τον οργανισμό/φορέα που τον εκπροσωπεί και την αμοιβή του. Προστατέψτε την ανθρώπινη δημιουργικότητα για να συνεχίσουμε να συνθέτουμε μουσική και να φτιάχνουμε τραγούδια με ψυχή και έμπνευση».