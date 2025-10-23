Εξαιρετικά σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα μέχρι και σήμερα, σημαντικά έγγραφα από ιστορικά γεγονότα της νεότερης Ελλάδας, χειρόγραφα μεγάλων ποιητών και συγγραφέων, φωτογραφικά τεκμήρια από την Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα αλλά και αφίσες προβολής της χώρας στο εξωτερικό με διαχρονική αισθητική είναι μόνο μερικά από όσα περιλαμβάνονται στον εκτενή κατάλογο της προσεχούς δημοπρασίας της VERGOS Auctions.

Η διήμερη δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα,Έγγραφα & Χαρακτικά» θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 5.30 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο.

Εν όψει της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, δημοπρατούνται δύο εξαιρετικά έργα, μέσω των οποίων οι δημιουργοί τους κατέθεσαν την πολιτική τους στάση και αντίθεση απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Ειδικότερα:

• Το έργο Πτώση ή Οριζόντια σύνθεση ή Πτώση Γεωργίου Καραϊσκάκη της διακεκριμένης χαράκτριας Βάσως Κατράκη σε 5 μέρη, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα φιλοτεχνήθηκε εν όψει της συμμετοχής της στην 33η Biennale της Βενετίας το 1966 και εκφράζει με τον συμβολικό και δραματικό του χαρακτήρα τις πολιτικές της ανησυχίες έναν χρόνο πριν το πραξικόπημα του 1967 και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. Με την επιβολή της δικτατορίας η Βάσω Κατράκη συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γυάρο. Σε συνέχεια διεθνών πιέσεων απελευθερώθηκε μετά από ένα έτος.

• Προσχέδιο για την ξυλογραφία τοίχου «17 Νοεμβρίου 1973» του Α. Τάσσου (Αναστάσιου Αλεβίζου). Πρόκειται για το προσχέδιο του κεντρικού τμήματος της σύνθεσης της εντυπωσιακών διαστάσεων (89 x 534 x 2,5 cm) ξυλογραφίας τοίχου του καλλιτέχνη, «17 Νοεμβρίου 1973».

Η ξυλογραφία άρχισε να σχεδιάζεται τρεις ημέρες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1975. Από το 2004 αυτό το έργο-σύμβολο της κορύφωσης του αντιδικτατορικού αγώνα «που παραπέμπει σε ζωφόρο», ανήκει στη συλλογή έργων τέχνης της βουλής των Ελλήνων και εκτίθεται έξω από την αίθουσα της Γερουσίας.

Από τη δημοπρασία, ανάμεσα σε πολλά ακόμη σπάνια βιβλία, χάρτες και ιστορικά τεκμήρια ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

• Ένας πορτολάνος της Ελληνικής χερσονήσου, των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, του Ιονίου πελάγους, της Αδριατικής, της Ιταλικής χερσονήσου, της Κορσικής και της Σαρδηνίας, που χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα. Οι πορτολάνοι θεωρούνται επίτευγμα της ναυσιπλοΐας της εποχής καθώς παρείχαν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα με το λιμάνι προορισμού.

Η κάθε περιγραφή του τόμου συνοδεύεται από λεπτομερέστατα σχεδιαγράμματα σχεδιασμένα πάντοτε με κλίμακα.Παρεμφερές χειρόγραφο του François Azan βρίσκεται στην BeineckeRare Book &Manuscript Library του Yale University.

• Μία επιστολή με τις υπογραφές 25 οπλαρχηγών μεταξύ των οποίων οι Γεώργιος Καραϊσκάκης, Νικηταράς, Αθ. Κουτσονίκας, κ.ά. προς τους κατοίκους των Ψαρρών, με την οποία αναγγέλλουν την νίκη τους επί των Τούρκων στη Δομβραίνα Βοιωτίας και τον ηρωικό θάνατο του στρατηγού Γιαννάκη Σουλτάνη, ζητώντας παράλληλα να τους αποσταλούν πολεμοφόδια.

Η διήμερη δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα,Έγγραφα & Χαρακτικά» θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 5.30 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο.

