Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η τοξικότητα στον εργασιακό χώρο; Πώς επηρεάζει την προσωπική και οικογενειακή ζωή ενός ανθρώπου; Και ποιες είναι οι συνέπειες όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τα παιδιά του, τους συναδέλφους του και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που έρχονται στο προσκήνιο μέσα από το βιβλίο του Ιωάννη Μαρκέτου «Εργασιακός Εκφοβισμός – Νίκησέ τον», το οποίο παρουσιάζεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:30 έως τις 20:30, στον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά» (Τιμοκρέοντος 6Α, Νέος Κόσμος), στο πλαίσιο της ORANGE WEEK ATHENS 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από μια μορφή βίας που συχνά παραμένει αθέατη, παρότι επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων.

59 πραγματικές ιστορίες που αποκτούν φωνή στη σκηνή

Το βιβλίο δεν προσεγγίζει τον εργασιακό εκφοβισμό μόνο μέσα από θεωρητικές αναλύσεις. Βασίζεται σε 59 βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τοξικότητα και τον εκφοβισμό στον επαγγελματικό τους χώρο. Ιστορίες που αποτυπώνουν καταστάσεις οι οποίες μπορεί να παραμένουν κρυφές πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά αφήνουν βαθιά σημάδια στη ζωή όσων τις βιώνουν.

Στην εκδήλωση, τρεις χαρακτηριστικές ιστορίες του βιβλίου θα μεταφερθούν από τις σελίδες στη θεατρική σκηνή, μέσα από ένα δραματοποιημένο αναλόγιο της Restart Theater Athens. Με αυτόν τον τρόπο, το θέατρο γίνεται ένα ακόμη μέσο προσέγγισης ενός δύσκολου κοινωνικού ζητήματος, δίνοντας πρόσωπο και φωνή σε εμπειρίες που συχνά δεν βρίσκουν τον χώρο να εκφραστούν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγελική Κασόλα, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια η Μαίρη Τρακάκη. Ερμηνεύουν οι Ευγενία Αποστόλου, Μανώλης Γιούργος, Γεωργία Δεληγιαννοπούλου, Ειρήνη Πολυδώρου και Θανάσης Χαλκιάς.

Από τον εργασιακό χώρο στην οικογένεια και την κοινωνία

Το θεατρικό αναλόγιο θα αποτελέσει την αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τις πολλές και συχνά λιγότερο ορατές διαστάσεις της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Γιατί ο εκφοβισμός δεν σταματά απαραίτητα όταν ολοκληρώνεται το ωράριο. Οι συνέπειές του μπορούν να μεταφερθούν στην οικογενειακή ζωή, να επηρεάσουν τις σχέσεις των ανθρώπων, να αγγίξουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, αλλά και να διαταράξουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν, επίσης, η ατομική ευθύνη, η αναγνώριση των προβληματικών συμπεριφορών και η ανάγκη δημιουργίας εργασιακών περιβαλλόντων στα οποία ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια δεν αποτελούν απλώς διακηρύξεις, αλλά καθημερινή πρακτική.

Η παρουσίαση του βιβλίου και ο συγγραφέας

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Δέσποινα Λογιάδου, Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), η οποία θα παρουσιάσει τον συγγραφέα και το έργο του.

Στη συνέχεια, ο Ιωάννης Μαρκέτος θα μιλήσει για το βιβλίο του και την εμπειρία πίσω από τη συγγραφή του, ενώ θα απαντήσει και σε ερωτήσεις του κοινού.

Ο συγγραφέας είναι CEO της MRK Consulting, διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξειδικευμένου Προσωπικού του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Οι φορείς πίσω από τη διοργάνωση

Η εκδήλωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της MRK Consulting και της Restart Theater Athens.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1976, με βασικό στόχο τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το διαχρονικό της σύνθημα αποτυπώνει και τη φιλοσοφία της δράσης της: «Δεν υπάρχει γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρωση και δεν υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση χωρίς οικονομική απελευθέρωση».

Η MRK Consulting, που ιδρύθηκε το 2017, δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης της βίας, της παρενόχλησης και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο, αποτελώντας πρωτοπόρο φορέα στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Restart Theater Athens, με σταθερό προσανατολισμό στο θέατρο από και για την κοινωνία, συμμετέχει στην πρωτοβουλία μεταφέροντας τρεις από τις 59 ιστορίες του βιβλίου στη σκηνή, μέσα από τη δύναμη της θεατρικής έκφρασης.

Η ORANGE WEEK ATHENS 2026

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα της ORANGE WEEK ATHENS 2026, που πραγματοποιείται από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί απέναντι στην έμφυλη βία: Δράσεις Τέχνης, Διαλόγου και Συμμετοχής».

Η διοργάνωση επιδιώκει να φέρει κοντά οργανώσεις, φορείς και πολίτες, δημιουργώντας ένα ανοιχτό πεδίο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συλλογικής δράσης απέναντι στην έμφυλη βία.

Υλοποιείται από το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2ο26

Ώρα: 17:30–20:30

Χώρος: Πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά»

Διεύθυνση: Τιμοκρέοντος 6Α, Νέος Κόσμος

Είσοδος: Ελεύθερη

Μια συνάντηση όπου το βιβλίο, το θέατρο και ο δημόσιος διάλογος συναντιούνται για να αναδείξουν ένα ζήτημα που αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους συνήθως τολμούν να μιλήσουν γι’ αυτό.

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