Τη Σύμβαση Δωρεάς για την επισκευή και στεγανοποίηση της στέγης της Στοάς του Αττάλου υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και η Διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Bonna Wescoat.

Η Στοά του Αττάλου, ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Αρχαίας Αγοράς και της αρχαίας Αθήνας, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα δημόσια οικοδομήματα της ελληνιστικής περιόδου και αποτελεί τοπόσημο της ιστορικής και αρχαιολογικής φυσιογνωμίας της πόλης, με ιδιαίτερη σημασία για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Αμερικανική Σχολή αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της στατικής μελέτης, καθώς και της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών, με προϋπολογισμό που ανέρχεται έως το ποσό των 1.100.000 ευρώ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Στοά του Αττάλου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και αρχαιολογικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας. Με τη σύμβαση που υπογράψαμε με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών διασφαλίζεται η χρηματοδότηση της στατικής μελέτης και του συνόλου των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επισκευή και στεγανοποίηση της στέγης. Η συνεργασία μας με την Αμερικανική Σχολή, έναν φορέα με μακρά επιστημονική παρουσία και προσφορά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα ουσιαστικής σύμπραξης για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας του μνημείου και η διατήρησή του για τις επόμενες γενιές».

Η Διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Bonna Wescoat, δήλωσε: «Η συνεργασία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση της στέγης της Στοάς του Αττάλου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Από την ανακατασκευή της από την Αμερικανική Σχολή τη δεκαετία του 1950, το εμβληματικό αυτό μνημείο επιτελεί τη σύγχρονη λειτουργία του ως μουσείο, χώρος εκδηλώσεων και αποθηκευτικός χώρος για τα ευρήματα των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς. Η Αγορά βρίσκεται, εδώ και πολλές δεκαετίες, στο επίκεντρο της αποστολής της Σχολής, με γενιές ερευνητών και φοιτητών να συμβάλλουν στην ανασκαφή, τη μελέτη και την προστασία της. Με τη δωρεά για την πλήρη χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου επισκευής της στέγης της Στοάς, η Σχολή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της στην Αρχαία Αγορά, καθώς και την ουσιαστική συνεργασία της με το Υπουργείο Πολιτισμού».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης στατικής μελέτης και την υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικότερα, προβλέπονται οι αναγκαίες αποξηλώσεις, οι εργασίες στεγάνωσης και αποκατάστασης, καθώς και η επανατοποθέτηση ή, όπου απαιτείται, η αντικατάσταση των κεραμιδιών, με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών υψηλής αντοχής και μακροχρόνιας διάρκειας ζωής.

Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εφαρμοστέας νομοθεσίας, με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών και της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο έλεγχος και η έγκρισή της θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή του. Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πιστοποιηθεί με την παραλαβή της μελέτης και των εργασιών από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

Η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ έως την οριστική παραλαβή του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο. Το σύνολο της δαπάνης καλύπτεται από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου ή χρήση ευρωπαϊκών πόρων και χωρίς αντάλλαγμα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντική συμβολή στη διατήρηση και προστασία ενός εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για την προστασία και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.