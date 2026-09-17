Η πολυτάλαντη Ερμίνα Κυριαζή, γνωστή από τις ξεχωριστές σκηνοθετικές της δουλειές στο «4EVER» του Γιώργου Ηλιόπουλου, στο «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα» και στο «Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, επιστρέφει στη σκηνοθεσία με μια παράσταση που δεν φοβάται να κοιτάξει τη βία κατάματα. Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει από τις 17 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια και φέρνει στη σκηνή μια ιστορία εμπνευσμένη από ένα πραγματικό γεγονός που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Μια γυναίκα στραγγαλίζει τον σύζυγό της και αθωώνεται από το δικαστήριο. Πίσω από αυτή την πραγματική ιστορία βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: πόση βία μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος μέχρι να πάψει να είναι θύμα; Και τι συμβαίνει όταν τα όρια ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη αρχίζουν να θολώνουν;

Αυτό ακριβώς είναι που φαίνεται να κέντρισε το ενδιαφέρον της Ερμίνας Κυριαζή. Όπως εξηγεί, το «Νούμερο 21» ξεκινά από μια απολύτως ρεαλιστική συνθήκη, όμως στην πορεία «σου ανοίγει πόρτες για πολλαπλές αναγνώσεις». Είναι μια θεατρική προσέγγιση που βρίσκεται κοντά στη δική της σκηνοθετική ματιά, καθώς την ενδιαφέρει αυτό που η ίδια αποκαλεί «συμβολικό ρεαλισμό».

Την ελκύουν, όπως λέει, ιδιαίτερα οι «φροντισμένοι» συγγραφικά ήρωες. Όχι οι μονοδιάστατοι χαρακτήρες, αλλά εκείνοι που κουβαλούν αντιφάσεις, κρυφές πλευρές και εσωτερικές συγκρούσεις. Ήρωες που δίνουν στον σκηνοθέτη τη δυνατότητα να τους προσεγγίσει ακόμη και μέσα από ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα.

Η μεταφορά μιας πραγματικής ιστορίας στο θέατρο, ωστόσο, έχει τις δικές της παγίδες. Για την Κυριαζή αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση και μεγάλο κίνδυνο, καθώς ο στόχος είναι να μη μείνει η παράσταση σε μια απλή, σχεδόν «γραφική», περιγραφή των γεγονότων. Άλλωστε, όπως επισημαίνει, ποτέ δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε απόλυτα όλες τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκτυλίχθηκε μια πραγματική ιστορία.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται, κατά τη σκηνοθέτρια, και η ουσία της θεατρικής μεταφοράς: στη ματιά των δημιουργών. Το πραγματικό γεγονός γίνεται η αφετηρία, όχι όμως και το τέλος. Η σκηνή καλείται να αναζητήσει όσα κρύβονται πίσω από αυτό, να φωτίσει τις ανθρώπινες συμπεριφορές και να αφήσει χώρο για ερωτήματα που δεν έχουν μία και μοναδική απάντηση.

Κεντρικό ρόλο στο «Νούμερο 21» έχει η βία και κυρίως η διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο από τη θέση του θύματος στη θέση του θύτη. Η Ερμίνα Κυριαζή δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο μετρήσιμο όριο βίας, ούτε ένα «ψυχοβυθόμετρο», όπως χαρακτηριστικά λέει. Υπάρχει, όμως, ένα σημείο στο οποίο ο άνθρωπος παύει να αναγνωρίζει τον εαυτό του.

«Ο ψυχισμός του αλλοιώνεται», σημειώνει. Και μαζί του αλλοιώνονται ή καταπατώνται αξίες που συνδέονται με την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τελικά με την ίδια την ταυτότητα του ανθρώπου.

Η βία, σύμφωνα με την ίδια, δεν δημιουργεί απλώς μια στιγμιαία αντίδραση. Δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. «Η βία έχει στάδια, δε γίνεσαι από θύμα θύτης από τη μια στιγμή στην άλλη», εξηγεί. Υπάρχει μια διαδρομή, μια συσσώρευση θυμού, φόβου και απόγνωσης. Κάποια στιγμή τα όρια μπορεί να γίνουν δυσδιάκριτα ή, ακόμη πιο σκληρά, να ενεργοποιηθεί ένας πρωτόγονος μηχανισμός επιβίωσης που οδηγεί τον άνθρωπο «στην απέναντι όχθη».

Αυτή ακριβώς τη μετάβαση θέλει να φωτίσει μέσα από τη σκηνοθεσία της. Όχι για να εξισώσει το θύμα με τον θύτη και σε καμία περίπτωση για να δικαιολογήσει τη βία, αλλά για να εξετάσει τη σύνθετη ανθρώπινη διαδρομή που μπορεί να βρίσκεται πίσω από μια ακραία πράξη.

Και ίσως εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη πρόκληση της παράστασης. Το «Νούμερο 21» δεν θέλει να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις. Δεν θέλει να πει στον θεατή τι πρέπει να σκεφτεί ή πώς πρέπει να αισθανθεί. Για την Ερμίνα Κυριαζή, αυτό είναι βασική προϋπόθεση της τέχνης.

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο θεατής να μην παρακολουθεί μια παράσταση που του υποδεικνύει πώς θα σκεφτεί ή πώς θα νιώσει», τονίζει. Δεν θέλει ένα θέατρο που «θα του κουνήσει διδακτικά το δάχτυλο» ή θα χειραγωγήσει το συναίσθημά του.

«Η τέχνη είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», λέει με έμφαση. Θέλει, όπως εξηγεί, «να αφήνω όλα τα παράθυρα ανοιχτά». Ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί, να θυμώσει, να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί από τους ήρωες και τις καταστάσεις. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μη μείνει αδιάφορος. Να φύγει από την αίθουσα και να συνεχίσει τη συζήτηση μέσα του ή με τους ανθρώπους γύρω του.

Αν υπήρχε μία μόνο ερώτηση που θα μπορούσε να απευθύνει στους θεατές αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, δεν θα αφορούσε τόσο την ιστορία όσο τους ίδιους. Θα ήθελε να ξέρει αν αναγνώρισαν μέσα από τις συμπεριφορές των ηρώων κάποιο μοτίβο που τους ήταν γνώριμο ή οικείο και, κυρίως, πώς αισθάνθηκαν απέναντι σε αυτή την αναγνώριση.

Για την ίδια, ίσως εκεί βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της παράστασης. Όχι μόνο στο να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές μορφές της βίας, αλλά και στα μοτίβα που τη γεννούν και αναπαράγονται μέσα στην κοινωνία και την οικογένεια.

Γιατί η βία δεν είναι πάντα ορατή. Δεν εμφανίζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και δεν αφήνει απαραίτητα τα ίδια σημάδια. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μάθουμε να την αναγνωρίζουμε. Και ακόμη περισσότερο, να μην προσπερνάμε αυτό που βλέπουμε.

«ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ», υπογραμμίζει η Ερμίνα Κυριαζή. Ακόμη κι αν δεν μας αφορά προσωπικά.

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε «ναι» στο Νούμερο 21 και να θελήσετε να το σκηνοθετήσετε;

Το «Νούμερο 21» είναι ένα έργο που ενώ ξεκινά από μια άκρως ρεαλιστική συνθήκη σου ανοίγει πόρτες για πολλαπλές αναγνώσεις. Με ενδιαφέρει πάντα αυτό που αποκαλώ «συμβολικός ρεαλισμός» και επίσης αγαπώ τους «φροντισμένους» συγγραφικά ήρωες, όχι τους μονοδιάστατους αλλά αυτούς που σου δίνουν τροφή να τους αντιμετωπίσεις μέσα από ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα.

Το έργο ξεκινά από ένα πραγματικό γεγονός που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Πόσο δύσκολο είναι για έναν σκηνοθέτη να μεταφέρει στη σκηνή μια πραγματική ιστορία χωρίς να την κάνει απλώς αναπαράσταση;

Είναι μεγάλη πρόκληση αλλά και μεγάλος κίνδυνος να μη μείνεις όντως σε μια γραφική περιγραφή γεγονότων. Ούτως ή άλλως ποτέ δε γνωρίζεις απόλυτα τις συνθήκες που εκτυλίσσεται η πραγματική ιστορία. Οπότε η ουσία της θεατρικής μεταφοράς έγκειται στη ματιά των εκάστοτε δημιουργών.

Το ερώτημα «Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα;» μοιάζει να βρίσκεται στην καρδιά της παράστασης. Ποια απάντηση δίνετε εσείς προσωπικά σε αυτό το ερώτημα;

Δεν πιστεύω πως υπάρχει όριο βίας που μπορεί να μετρηθεί. Όπως δεν υπάρχει και «ψυχοβυθόμετρο». Υπάρχει όμως πάντα ένα σημείο που ο άνθρωπος παύει να αναγνωρίζει τον εαυτό του. Ο ψυχισμός του αλλοιώνεται. Καταπάτα αξίες προσωπικές που προσδιορίζουν την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και εν τέλει τον ίδιο του τον εαυτό.

Υπάρχει άραγε ένα σημείο στο οποίο το θύμα μπορεί να περάσει στην απέναντι πλευρά και να γίνει θύτης; Και πώς αντιμετωπίζετε σκηνοθετικά αυτή τη γκρίζα ζώνη;

Η οποιαδήποτε μορφή βίας δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Η βία έχει στάδια, δε γίνεσαι από θύμα θύτης από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει μια διαδρομή, μια συσσώρευση θυμού, φόβου, απόγνωσης. Μετά ίσως τα όρια ανάμεσα στο θύμα και στο θύτη να γίνουν δυσδιάκριτα ή απλώς να είναι θέμα επιβίωσης και να ενεργοποιείται κάτι πρωτόγονο που σε φέρνει στην απέναντι όχθη. Αυτή τη μετάβαση με ενδιαφέρει να φωτίσω, χωρίς βέβαια να εξισώνω τις δύο πλευρές και χωρίς βέβαια να δικαιολογώ τη βία.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι το έργο δεν αναζητά εύκολες απαντήσεις ούτε παίρνει ξεκάθαρες θέσεις. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς να αφήσετε τον θεατή να αποφασίσει ο ίδιος;

Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο θεατής να μην παρακολουθεί μια παράσταση που του υποδεικνύει πώς θα σκεφτεί ή πώς θα νιώσει, που δε θα του κουνήσει διδακτικά το δάχτυλο, που δε θα χειραγωγήσει το συναίσθημά του. Η τέχνη είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, θέλω να αφήνω όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Ο θεατής να ταυτίζεται ενίοτε, άλλοτε να θυμώνει, να ταυτίζεται, να συνδέεται, να αποσυνδέεται και κυρίως να βγαίνει από την αίθουσα και να συζητά.

Αν μπορούσατε να κάνετε μία μόνο ερώτηση στους θεατές αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, ποια θα ήταν;

«Αναγνωρίσατε μέσα από την ιστορία ή τις συμπεριφορές κάποιο μοτίβο, κάτι που σας ήταν γνώριμο ή οικείο; Και πως αισθανθήκατε για αυτό;

Νομίζω κάτι τέτοιο θα ρωτούσα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο να αναγνωρίσουμε τις πολλαπλές μορφές της βίας αλλά και τα μοτίβα που την προκαλούν μέσα από την κοινωνία και την οικογένεια. Και το κυριότερο να μάθουμε να το αναγνωρίζουμε και ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. Ακόμα και αν δε μας αφορά προσωπικά.

Και ξάφνου ακούστηκε μια απεγνωσμένη κραυγή από το διπλανό διαμέρισμα…

Πρεμιέρα: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00

Παίζουν: Δημήτρης Καραβιώτης, Ξένια Κουτσουμπού, Λεωνίδας Λεοντιάδης

Και ο Μπιλ σε βιντεοκλίση, Φώτης Λαζάρου.

Πού: Μικρό Γκλόρια

Πότε: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Από 10 ευρώ

Προπώληση:more.com

Διάρκεια:. 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα