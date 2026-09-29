Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ανδρέας Γιαννακόπουλος έχει επιλέξει να συστήνεται στο κοινό ως Ερμής ο Μάγος και να κάνει τη μαγεία επάγγελμα. Με περισσότερες από 2.000 παραστάσεις σε παιδικά πάρτι, θέατρα και εκδηλώσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», αλλά και μια σημαντική διάκριση από την IBM Ελλάδος (International Brotherhood of Magicians), που το 2025 τον τίμησε με το βραβείο «Comedy Magic Show of the Year», ο Ερμής γνωρίζει καλά τι σημαίνει να κρατάς ζωντανό το βλέμμα ενός παιδιού.

Τώρα κάνει ένα ακόμη βήμα και ανεβαίνει για πρώτη φορά σόλο στη θεατρική σκηνή, με τις «Μαγικές Βαλίτσες του Ερμή», μια νέα οικογενειακή παράσταση μαγείας που ξεκινά στις 11 Οκτωβρίου στο Από Μηχανής Θέατρο.

Μιλώντας για όλα όσα του έχουν μάθει τα παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Ερμής στέκεται σε κάτι που ίσως είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια της μαγείας: το εντυπωσιακό κόλπο δεν είναι πάντα αυτό που κερδίζει το κοινό. «Η μαγεία δεν βρίσκεται απαραίτητα στο πόσο εντυπωσιακό ή περίπλοκο είναι ένα κόλπο», εξηγεί. «Μπορεί να κάνεις κάτι τεχνικά άψογο και να μην τα κερδίσεις και την επόμενη στιγμή κάτι πολύ απλό να τα κάνει να σηκωθούν από τις καρέκλες τους».

Τα παιδιά, όπως λέει, είναι το πιο αυθόρμητο και ίσως το πιο ειλικρινές κοινό. «Αν βαρεθούν, θα το καταλάβεις αμέσως. Αν ενθουσιαστούν, επίσης! Δεν θα σου χαριστούν επειδή βρίσκεσαι πάνω σε μια σκηνή». Αυτή ακριβώς η αμεσότητα είναι που τον έχει οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα βασικό συμπέρασμα: δεν αρκεί να ξεγελάσεις το μάτι. Χρειάζεται να κάνεις τον θεατή να ενδιαφερθεί πραγματικά για όσα συμβαίνουν μπροστά του. Να γελάσει, να αγωνιά, να θέλει να συμμετέχει και να νιώσει ότι αυτό που συμβαίνει στη σκηνή αφορά και τον ίδιο. «Τελικά νομίζω ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για κάθε κοινό», σημειώνει.

Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των «Μαγικών Βαλιτσών του Ερμή». Τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς την παράσταση, γίνονται μέρος της. Για τον ίδιο, η συμμετοχή τους δεν είναι απλώς σημαντική, αλλά απαραίτητη.

Γιατί η πραγματική μαγεία, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο να κάνεις κάποιον να αναρωτηθεί «πώς έγινε;». Είναι να τον κάνεις, έστω και για λίγο, να ξαναπιστέψει ότι όλα μπορούν να συμβούν.

Έχετε παρουσιάσει παραστάσεις σε περισσότερα από 2.000 παιδικά πάρτι, θέατρα και εκδηλώσεις. Τώρα θα σας δούμε στο Από Μηχανής με την παράστασή σας «Οι μαγικές βαλίτσες του Ερμή». Τι σας έχουν μάθει τα παιδιά για τη μαγεία όλα αυτά τα χρόνια;

Νομίζω ότι το σημαντικότερο που μου έχουν μάθει τα παιδιά είναι ότι η μαγεία δεν βρίσκεται απαραίτητα στο πόσο εντυπωσιακό ή περίπλοκο είναι ένα κόλπο. Μπορεί να κάνεις κάτι τεχνικά άψογο και να μην τα κερδίσεις, και την επόμενη στιγμή κάτι πολύ απλό να τα κάνει να σηκωθούν από τις καρέκλες τους.

Τα παιδιά αντιδρούν πολύ αυθόρμητα. Αν βαρεθούν, θα το καταλάβεις αμέσως. Αν ενθουσιαστούν, επίσης! Δεν θα σου χαριστούν επειδή βρίσκεσαι πάνω σε μια σκηνή.

Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, με έχουν μάθει ότι δεν αρκεί να ξεγελάσεις το μάτι. Πρέπει να κάνεις τον θεατή να νοιαστεί για αυτό που συμβαίνει. Να γελάσει, να αγωνιά, να θέλει να συμμετέχει, να νιώσει ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή αφορά και τον ίδιο. Και τελικά νομίζω ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για κάθε κοινό.

Στην παράσταση τα παιδιά δεν είναι απλώς θεατές αλλά γίνονται μέρος της ιστορίας. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συμμετοχή τους;

Δεν είναι απλώς σημαντική, είναι απαραίτητη. Εγώ δημιουργώ τον σκελετό της παράστασης, ξέρω τι θέλω να συμβεί και πού θέλω να φτάσουμε, αλλά η παράσταση ολοκληρώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Οι αντιδράσεις τους, οι απαντήσεις τους, οι αυθόρμητες ατάκες τους είναι αυτές που δίνουν ζωή σε αυτόν τον σκελετό. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι θα πει ή τι θα κάνει ένα παιδί, καμία παράσταση δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Αυτό είναι και ένα από τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο στα μαγικά. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια ιστορία, αλλά μέσα σε αυτήν υπάρχει πάντα χώρος για το απρόβλεπτο. Εγώ φτιάχνω τον σκελετό. Μαζί με τo κοινό φτιάχνουμε την παράσταση.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα μπορεί να χειραγωγηθεί ψηφιακά πολύ εύκολα. Νομίζετε πως αυτό έχει αλλάξει το πώς αντιδρά ένα παιδί σήμερα σε ένα ζωντανό μαγικό κόλπο, σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια;

Σίγουρα έχει αλλάξει. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν βλέποντας εικόνες στις οποίες μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ένα αντικείμενο μπορεί να εξαφανιστεί, κάποιος να πετάξει ή να μεταμορφωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και, πολλές φορές, η πρώτη σκέψη είναι «αυτό είναι εφέ» ή «είναι μοντάζ».

Γι’ αυτό πιστεύω ότι μια μαγική παράσταση σήμερα έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Όταν κάτι συμβαίνει μπροστά σου, λίγα μέτρα μακριά, πολλές φορές ακόμα και μέσα στα ίδια σου τα χέρια, δεν υπάρχει οθόνη για να «κατηγορήσεις». Ίσως τα παιδιά σήμερα να είναι πιο υποψιασμένα από ό,τι πριν από 10 ή 15 χρόνια, αλλά η ανάγκη τους να εκπλαγούν δεν έχει αλλάξει. Και όταν καταφέρεις να τους δημιουργήσεις αυτή τη στιγμή του «μα πώς έγινε αυτό;», η αντίδραση παραμένει ακριβώς η ίδια.

Πώς αποφασίσατε την ισορροπία ανάμεσα σε κωμωδία και «σοβαρή» μαγεία μέσα στην ίδια παράσταση – υπάρχει κίνδυνος η μια να ακυρώσει την άλλη;

Δεν τις βλέπω ως δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να μοιράσω ισόποσα μέσα στην παράσταση. Η κωμωδία είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με το κοινό και η μαγεία είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο συμβαίνουν όλα. Μου αρέσει να υπάρχει πολύ χιούμορ. Να γελάμε με όσα πάνε στραβά, με εμένα, με τις αντιδράσεις των παιδιών και με το απρόβλεπτο της στιγμής. Όταν όμως έρχεται μια πραγματικά δυνατή μαγική στιγμή, προσπαθώ να της δίνω τον χώρο που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο να συνοδεύεται από μια ατάκα.

Νομίζω ότι ο κίνδυνος υπάρχει μόνο όταν προσπαθείς να επιβάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Το γέλιο δεν χρειάζεται να ακυρώνει την έκπληξη και η μαγεία δεν χρειάζεται να παίρνει συνεχώς τον εαυτό της στα σοβαρά. Για μένα, όταν τα δύο λειτουργούν σωστά μαζί, το ένα κάνει το άλλο πιο δυνατό.

Αν ένας ενήλικας θεατής έρθει σκεπτικός, νομίζοντας πως πρόκειται για «παιδικό» θέαμα, τι θα τον εξέπληττε περισσότερο στην αίθουσα;

Νομίζω ότι θα τον εξέπληττε το πόσο συχνά θα ξεχνούσε ότι ήρθε για να συνοδεύσει ένα παιδί. Από την αρχή δεν ήθελα να δημιουργήσω μια παράσταση στην οποία οι μεγάλοι απλώς κάθονται πίσω και περιμένουν να περάσει καλά το παιδί τους. Στην αίθουσα υπάρχουν δύο κοινά ταυτόχρονα και θέλω να επικοινωνώ και με τα δύο. Υπάρχουν στιγμές και αστεία που τα παιδιά θα αντιληφθούν με έναν τρόπο και οι ενήλικες με έναν διαφορετικό, αλλά η μαγεία και η έκπληξη δεν έχουν ηλικία. Και ίσως αυτό να είναι τελικά που θα ήθελα περισσότερο να συμβεί σε έναν σκεπτικό ενήλικα: να έρθει πιστεύοντας ότι έφερε το παιδί του να δει μια παράσταση και κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει ότι περνάει φανταστικά και ο ίδιος.