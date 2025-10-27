Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη

Το ERTFLIX τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με ένα ειδικό αφιέρωμα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις 24 έως τις 29 Οκτωβρίου, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ θα προβάλλει μια συλλογή από ελληνικές και ξένες ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές και μία θεατρική παράσταση που αναδεικνύουν τις δραματικές στιγμές της ιστορίας, δίνοντας έμφαση στη συμβολή της Ελλάδας στον αγώνα ενάντια στον φασισμό.

Ξένες ταινίες

«Churchill» (2017)

Λίγες μέρες πριν από την Απόβαση στη Νορμανδία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ παλεύει με τις αμφιβολίες και την κούραση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρεί ότι η εισβολή θα αποβεί καταστροφική, αλλά με τη στήριξη της συζύγου του, Κλεμεντίν, βρίσκει δύναμη και έμπνευση για να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς αντιπάλους και να οδηγήσει τη χώρα σε μεγαλεία.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Τεπλίτζκι

Πρωταγωνιστούν: Μπράιαν Κοξ, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τζον Σλάτερι, Έλα Παρνέλ, Τζέιμς Πιούρφοϊ, Άντζελα Κοστέλο

«Μαύρη Λίστα» (Black Book) (2006)

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, η Ράχελ, μια νεαρή Εβραία, γλιτώνει από τις διώξεις των Ναζί, αφού καταφέρνει να κρυφτεί στην κατεχόμενη Ολλανδία. Η πατριωτική της δράση ενισχύεται όταν εντάσσεται στους παρτιζάνους για να πολεμήσει ενάντια στους κατακτητές. Η πρώτη της αποστολή είναι να προσεγγίσει έναν αξιωματικό των SS, χρησιμοποιώντας τη γοητεία και τη φωνή της, αλλά η αποστολή θα τη θέσει σε κίνδυνο τόσο από τους εχθρούς όσο και από τους συντρόφους της.

Σκηνοθεσία: Πολ Βερχόφεν

Πρωταγωνιστούν: Καρίς φαν Χάουτεν, Σεμπάστιαν Κοχ, Χαλίνα Ρείν, Τομ Χόφμαν, Μίσιελ Χούισμαν, Ουάλντεμαρ Κόμπους, Ντέρεκ ντε Λιντ

«Ένα ψηλό κορίτσι» (Beanpole) (2019)

1945, Λένινγκραντ. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει καταστρέψει την πόλη, γκρεμίζοντας τα κτήριά της και αφήνοντας τους πολίτες της σωματικά και ψυχικά καταρρακωμένους. Αν και η πολιορκία –μία από τις χειρότερες στην Ιστορία– έχει τελειώσει, η ζωή και ο θάνατος συνεχίζουν τη μάχη τους στα ερείπια που έχουν απομείνει. Δύο νεαρές γυναίκες, η Ίγια και η Μάσα, αναζητούν νόημα και ελπίδα στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν τη ζωή τους ανάμεσα στα ερείπια.

Σκηνοθεσία: Καντεμίρ Μπαλαγκόφ

Πρωταγωνιστούν: Βικτόρια Μιροσνιτσένκο, Βασίλισα Περελίγκινα, Αντρέι Μπούκοφ, Ιγκόρ Σιρόκοφ, Κονσταντίν Μπαλακίρεφ

«Η αναζήτηση» (The Song of Names) (2019)

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ, είναι ιδιοφυΐα στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Ύστερα από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν, που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει σε απροσδόκητες αποκαλύψεις για τους δύο άντρες αλλά και για την Έλεν, τη γυναίκα που τους ένωνε.

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Τζιράρντ

Πρωταγωνιστούν: Τιμ Ροθ, Κλάιβ Όουεν, Κάθριν ΜακΚόρμακ, Μαγκνταλένα Τσιελέκα, Τζόνα Χάουερ Κινγκ, Γκέραν Χάουελ, Σαούλ Ρούμπινεκ, Έντι Ίζαρντ

«Ο τσαρλατάνος» (Charlatan) (2020)

Λίγες αληθινές ιστορίες κινούνται τόσο έντονα ανάμεσα στο καλό και το κακό, όσο εκείνη του Γιαν Μικόλασεκ, Τσέχου βοτανοθεραπευτή του 20ού αιώνα. Χάρη στη μοναδική του ικανότητα να διαγιγνώσκει ασθένειες με παράδοξο αλλά ακριβή τρόπο, κέρδισε φήμη και πλούτη, θεραπεύοντας διασημότητες σε εποχές ταραγμένες – από το Μεσοπόλεμο έως τον Κομμουνισμό. Πίσω από την επιτυχία του, όμως, κρυβόταν ένα σκοτεινό μυστικό: πόθος, σκληρότητα και ανικανότητα να αγαπήσει. Μόνο ο βοηθός του, Φράντισεκ, μπορούσε να τον καταλάβει. Όταν τα μυστικά του απειλούν να αποκαλυφθούν, ο Γιαν δοκιμάζεται από τα πάθη και τα διλήμματα που τον στοιχειώνουν.

Σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ

Πρωταγωνιστούν: Ιβάν Τρόγιαν, Γιούρα Λο, Γιόζεφ Τρόγιαν

«Αγώνας επιβίωσης» (The Survivor / Harry Haft) (2021)

Από 28/10

Ο Χάρι Χαφτ είναι ένας πυγμάχος που αγωνίστηκε εναντίον των ομοίων του σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στοιχειωμένος από τις αναμνήσεις, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους θρύλους της πάλης ως τρόπο για να βρει την αγάπη του.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Λέβινσον

Πρωταγωνιστούν: Μπεν Φόστερ, Μπίλι Μάγκνουσεν, Βίκι Κριπς

Ελληνικές ταινίες

«Το τελευταίο σημείωμα» (2017)

Τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχημένη και πολυβραβευμένη «Μικρά Αγγλία», ο Παντελής Βούλγαρης, σκηνοθέτης των μεγάλων και αγαπημένων από τον κόσμο κινηματογραφικών επιτυχιών «Νύφες», «Ψυχή Βαθιά», «Η φανέλα με το 9», «Πέτρινα χρόνια», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα». Στη νέα του κινηματογραφική δουλειά, ο Βούλγαρης καταπιάνεται με μία από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας, την εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για τη δράση της Ελληνικής Αντίστασης.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου, Βασίλης Σύρρος, Μανώλης Μαυράκης, Μανώλης Ψαρουδάκης, Μιχάλης Αεράκης, Δημήτρης Καλογεράκης, Γιώργος Καραμαλέγκος, Ιώ Ασηθιανάκη, Χάρης Αργυρόπουλος, Μηνάς Μησόρης, Νεκτάριος Ξανθουδάκης, Μάρκος Ρενιέρης, Τάσος Καϊσαρλής, Θεώνη Κουτσουνάκη, Γιάννης Σίνης, Κυριάκος Κώτσογλου, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Αντρέας Χατζημαρκάκης, Αντώνης Παλιεράκης, Γκάρι Τζέιμς Μπόρλαντ, Στέλλα Ψαρουδάκη.

«Το μεγάλο κανόνι» (1981)

Ο Θανάσης μαθαίνει ότι ο γιος του που σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία έχει προσχωρήσει σε μια ομάδα νεοναζί. Ταξιδεύει ο ίδιος στη Γερμανία, φέρνει πίσω τον γιο του και αποφασίζει να φτιάξει ένα μεγάλο κανόνι για να εξοντώσει τον ίδιο τον Χίτλερ…

Σκηνοθεσία: Πάνος Γλυκοφρύδης

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βέγγος, Μάρω Κοντού, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Στράτος Παχής, Ιρίλα Καλυβά, Μαρία Δαβιδοπούλου, Νότης Πιτσιλός, Μάκης Δελαπόρτας, Ζωή Φυτούση

«Το μπλόκο» (1962)

Οι Γερμανοί κατακτητές στήνουν ενέδρα σε μια συνοικία του Πειραιά και συλλαμβάνουν ένα μαυραγορίτη (Κώστας Καζάκος) την ώρα που διασκεδάζει σε κάποιο γλέντι. Ένας δωσίλογος τον αναγκάζει να φορέσει μια μαύρη κουκούλα και να υποδείξει τους αντιστασιακούς που γνωρίζει.

Σκηνοθεσία: Άδωνις Κύρου

Πρωταγωνιστούν: Ξένια Καλογεροπούλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Γιάννης Φέρτης, Κώστας Καζάκος, Ζωρζ Σαρρή, Θάνος Κανέλλης, Νίκη Τσιγκάλου, Κώστας Μπάκας, Κώστας Μπαλαδήμας, Κούλα Αγαγιώτου, Σταύρος Τορνές, Γιάννης Κοντούλης, Χριστόφορος Χειμάρας, Ειρήνη Κουμαριανού

«Ουρανός» (1963)

Στη μακεδονική επαρχία δύο ζευγάρια (Νίκη Τριανταφυλλίδη-Τάκης Εμμανουήλ και Φαίδων Γεωργίτσης-Αιμιλία Πίττα), χωρίζουν με την έναρξη του πολέμου. Οι δύο άντρες πάνε στο μέτωπο της Αλβανίας…

Σκηνοθεσία: Τάκης Κανελλόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Αιμιλία Πίττα, Τάκης Εμμανουήλ, Φαίδων Γεωργίτσης, Ελένη Ζαφειρίου, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Νίκος Τσαχιρίδης, Κώστας Καραγιώργης

«Τελευταία αποστολή» (1949)

Μια νεαρή κοπέλα συλλαμβάνεται για τον φόνο της μητέρας της. Στο αστυνομικό τμήμα αφηγείται την ιστορία της, ξεκινώντας από τον πρώτο χρόνο του Γερμανοϊταλικού πολέμου. Ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός και είχε διαφύγει στο Κάιρο και η Ουγγαρέζα μητέρα της συζούσε με έναν Γερμανό αξιωματικό. Η κοπέλα μπήκε στην Αντίσταση και όταν ο πατέρας της γύρισε στην Ελλάδα για μια αποστολή, η μητέρα της τον πρόδωσε στους Γερμανούς. Η κοπέλα ομολογεί, ότι δεν συγκράτησε το θυμό της και πυροβόλησε τη μητέρα της. Η τελευταία όμως, λίγο πριν πεθάνει, δηλώνει ότι αυτοπυροβολήθηκε και ζητάει από την κόρη της συγγνώμη.

Πρωταγωνιστούν: Σμαρούλα Γιούλη, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Μιράντα Μυράτ, Νίκος Τζόγιας, Δήμος Σταρένιος, Ρένος Κουλμάσης, Γιώργος Βελέντζας, Θανάσης Τζενεράλης, Βαγγέλης Πρωτόπαππας, Αριστείδης Καρύδης-Φουκς, Σπύρος Καλλιμάνης, Κίμων Φλεμωτόμος, Αθανασία Μουστάκα, Σοφί Λιλά, Γιώργος Χαμαράτος

Σκηνοθεσία: Νίκος Τσιφόρος

«Ψηλά τα χέρια Χίτλερ» (1962)

Δυο αχώριστοι φίλοι, παλεύουν με νύχια και με δόντια για να επιζήσουν, στη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της Κατοχής. Η ζωή όμως τους χωρίζει, αφού ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόμο επιβίωσης… Ύστερα από πολλά χρόνια όμως η μοίρα τους ξαναενώνει και μέσα από αξέχαστες σκηνές και κωμικά επεισόδια βρίσκονται μαζί να εξιστορούν ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, το παρελθόν τους…

Σκηνοθεσία: Ροβήρος Μανθούλης

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Σπύρος Καλογήρου, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Ελένη Καρπέτα, Μίρκα Καλατζοπούλου, Νάσος Κεδράκας, Γιάννης Καλατζόπουλος, Γιώργος Ρώης

«Ο τελευταίος αιχμάλωτος» (1970)

Ο Ντίνος, μοναδικός επιζών μιας ομάδας σαμποτέρ, που εξοντώθηκε από τους Γερμανούς με προδοσία, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι μιας ανάπηρης κοπέλας. Εκείνη τον κρύβει στο υπόγειο και ερωτευμένη μαζί του, τον κρατά φυλακισμένο χωρίς να του ανακοινώσει ότι ο πόλεμος τελείωσε, μη θέλοντας να τον χάσει. Όταν ο Ντίνος καταφέρνει να δραπετεύσει από το υπόγειο, αντιμετωπίζει την πικρή πραγματικότητα. Η κοπέλα του δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν, οι φίλοι του πέθαναν στην Κατοχή, και αυτός που πρόδωσε την ομάδα ήταν ένας συμπολεμιστής του. Αποφασίζει να επιστρέψει στο υπόγειο και στην κοπέλα, που τον αγάπησε πραγματικά.

Σκηνοθεσία: Άγγελος Γεωργιάδης

Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Πέρυ Ποράβου, Νάσος Κεδράκας, Φρόσω Κοκκόλα, Περικλής Χριστοφορίδης, Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Χριστόφορος Ζήκας, Ντίνος Δουλγεράκης, Έφη Οικονόμου, Αθηνόδωρος Προύσαλης

Ελληνικές σειρές

«Απαραίτητο φως»

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη ενός μεγαλοδικηγόρου που ζει στην Αθήνα. Ο ξαφνικός θάνατός του, την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων, «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Σκηνοθεσία: Λάμπης Ζαρουτιάδης

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Δημήτρης Καπουράνης, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου

«Το βραχιόλι της φωτιάς»

Το βραχιόλι που βρίσκει εντελώς απρόσμενα στα χέρια μιας ηλικιωμένης τσιγγάνας ο 45χρονος κοσμηματοπώλης Ιωσήφ Κοέν το 1962, γίνεται η αφορμή για μια καταβύθιση στο οικογενειακό παρελθόν και στην προσωπική του ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές θρησκείες, ήθη και έθιμα. Εδώ ζουν η Μπενούτα και ο Μωύς Κοέν, ένα ζευγάρι επιφανών Εβραίων μαζί με τα παιδιά τους. Η γεμάτη περιπέτεια και ανατροπές ιστορία τους, ξεκινά από το 1917, όταν η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη απειλεί τα πάντα. Η έγκυος Μπενούτα και τα τέσσερα παιδιά της βιώνουν στιγμές αγωνίας, όταν οι φλόγες ζώνουν την εβραϊκή συνοικία και ένας τσιγγάνος, τους σώζει την τελευταία στιγμή. Στον τσιγγάνικο καταυλισμό, η Μπενούτα θα φέρει στον κόσμο το στερνοπούλι της οικογένειας, τον Ιωσήφ, ένα παιδί γεννημένο μέσα στη φωτιά. Οι απώλειες πολλές αλλά το βραχιόλι, ένα πολύτιμο οικογενειακό κόσμημα, σώζεται. Ένα κειμήλιο που συνδέει ανθρώπους και γεγονότα, Εβραίους και Τσιγγάνους.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Ψαρράς, Ελισάβετ Μουτάφη, Χρήστος Λούλης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Σπύρος Σταμούλης, Νεφέλη Κουρή, Μιχάλης Ταμπακάκης, Δημήτρης Αριανούτσος, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Γιώργος Ζιάκας, Νικολέτα Χαρατζόγλου, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Γκαλ Ρομπίσα, Παναγιώτης Ξυνός

«Κρίσιμες στιγμές»

Το ομότιτλο διήγημα της Γαλάτειας Καζαντζάκη, «Κρίσιμες στιγμές», με πρωταγωνιστές την Τάνια Τρύπη και τον Άκη Σακελλαρίου, και εξαιρετικούς συντελεστές και ηθοποιούς, είναι το τρίτο σπουδαίο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας που μεταφέρεται με τη μορφή μίνι σειράς, σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη. Στην καρδιά της γερμανικής κατοχής, στα δύσκολα και ταραγμένα χρόνια που σφράγισαν ανεξίτηλα τη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς, η ζωή ενός ζευγαριού αστών, του Δημήτρη και της Ντόρας Καλλιγέρη, αλλάζει ριζικά. Για την κυρία Ντόρα, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. Πρόσωπα που την εντυπωσιάζουν έρχονται στο σπίτι. Καταστάσεις εναλλάσσονται. Από τη μία την τρομάζουν και από την άλλη τη γεμίζουν με ενθουσιασμό και ελπίδα. Κάποια στιγμή έρχεται και το δράμα, που θα σφραγίσει την ύπαρξή της.

Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης

Πρωταγωνιστούν: Άκης Σακελλαρίου, Τάνια Τρύπη, Νεφέλη Κουρή, Νίκος Γκέλια, Μιχάλης Μαρκάτης, Εύρη Σωφρονιάδου, Μίχαελ Σέιμπελ, Νεκτάριος Φαρμάκης, Σωτήρης Αντωνίου, Λευτέρης Λουκαδής, Στεφανί Καπετανίδη, Λευτέρης Δημηρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Ελίτα Κουνάδη, Γιώργος Φλωράτος, Μαρία Παπαφωτίου, Μιχαήλ Άνθης, Δημήτρης Πελέκης, Ειρήνη Βακάκη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Βαγγέλης Σαλευρής, Κατερίνα Μπαλτατζή, Μιχάλης Καλιότσος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Τριαντάφυλλος Πατήρης, Θανάσης Κρομλίδης, Δέσποινα Γιαννοπούλου

Ντοκιμαντέρ

«Τα άγνωστα στρατόπεδα συγκέντρωσης»

(The Lost Camps of the Third Reich) (2022)

75 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ερευνητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν κρυφές πτυχές αυτής της περιόδου της ιστορίας μας. Ενώ το 1945 υπήρχαν λίγο περισσότερα από 2.000 ναζιστικά στρατόπεδα, όλων των κατηγοριών, σήμερα καταγράφονται περισσότερα από 44.000.

«Μουσική κάτω από τη σβάστικα»

(Music Under the Swastika – The Maestro and the cellist of Auschwitz) (2022)

Το ντοκιμαντέρ αυτό αφηγείται για πρώτη φορά την ιστορία της κλασικής μουσικής στο Τρίτο Ράιχ από μια οικουμενική οπτική γωνία.

«Οι γυναίκες στην υπηρεσία του Ναζισμού» (Women in Nazi Germany) (2021)

Κατά την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, σε συνέχεια του κινήματος της «Μεταρρύθμισης της ζωής», οι γυναίκες κατακτούν τις πρώτες μορφές χειραφέτησης: δικαίωμα ψήφου, χαλάρωση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις αμβλώσεις, νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική χειραφέτηση. Ο πόλεμος, με την αποχώρηση των ανδρών, έρχεται σε αντίθεση με το έμφυλο κοινωνικό ιδεώδες των Ναζί.

Θέατρο

Οι Γερμανοί ξανάρχονται – Θέατρο της Δευτέρας (1977)

«Οι Γερμανοί Ξανάρχονται» των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου είναι ένα έργο-σταθμός στο νεοελληνικό θέατρο. Οι δύο μεγάλοι συγγραφείς του κατάφεραν εκτός από το να γράψουν μία άρτια από κάθε άποψη κωμωδία, ν’ αποτυπώσουν, μέσα από τις σκηνές της, την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στη χώρα μας και να εκφράσουν την αγωνία του μέσου Έλληνα για το μέλλον αυτού του τόπου. Το έργο ανέβηκε από το θίασο της μεγάλης ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη στο Θέατρο «Ρεξ», το 1947, με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Νίτσα Τσαγανέα, Κάκια Παναγιώτου, Βίλμα Κύρου και Ντίνο Ηλιόπουλο.

Πηγή: ERTFLIX