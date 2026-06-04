Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, τιμάται μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα που προβάλλεται στο ERTFLIX.

Με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερα από 60 χρόνια, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον χώρο του πολιτισμού. Από τα πρώτα του βήματα στο Θέατρο Τέχνης δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη συμμετοχή του στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, έως τις τηλεοπτικές ερμηνείες που αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, το αφιέρωμα αναδεικνύει τη ζωή και το έργο του, φωτίζοντας όχι μόνο τον σπουδαίο ερμηνευτή, αλλά και τον δάσκαλο, τον ποιητή και τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα.

Το αφιέρωμα θα παραμείνει διαθέσιμο στο ERTFLIX έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου.

«Στον Δάσκαλό μας με Αγάπη» (1969)

Ένας νεαρός δάσκαλος φτάνει στο απομακρυσμένο χωριό Αγράμπελη. Στο σχεδόν ερειπωμένο από τη μετανάστευση χωριό θα προσπαθήσει να προσφέρει στα παιδιά μόρφωση, αλλά και να γεφυρώσει τις διαφορές των κατοίκων, οι οποίες ξεκινούν από τις ραδιουργίες ενός ισχυρού γαιοκτήμονα. Ερωτεύεται την κόρη του προέδρου του χωριού και αγωνίζεται για την κατασκευή ενός δρόμου που θα φέρει το χωριό σε επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης

Σενάριο: Γιάννης Παπανικολόπουλος

Ηθοποιοί: Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Βασίλης Καΐλας, Γιώργος Νέζος, Γιάννης Αργύρης, Νίκος Αλεξίου, Δημήτρης Τζέλας, Τζούλη Απέργη, Γιάννης Κοντούλης, Γιώργος Ματθαίος, Σταυρούλα Λύτρα, Δημήτρης Λύτρας

Η ταινία θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ1 την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 20:15.

«Μονόγραμμα – Άγγελος Αντωνόπουλος» (2020)

Μια ζωή γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση μέσα από μια πλούσια γκάμα ρόλων και πάντα υψηλών προδιαγραφών, αφηγείται ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος στο «Μονόγραμμα». Η βαθιά χαρακτηριστική φωνή του αλλά και η γοητευτική σκηνική παρουσία του, έχουν περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο του Έλληνα, εκείνου που τον συνδέει με τον «Άγνωστο Πόλεμο» αλλά και εκείνου που τον έχει δει στους «Όρνιθες» στην Επίδαυρο. Ξεκίνησε το θαυμαστό ταξίδι, παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μια εποχή πλούσια σε επιτυχίες και εμπειρίες.

Σκηνοθεσία: Χρίστος Ακρίδας

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Ιωάννα Κολοβού, Αντώνης Εμιρζάς

«Μαντάμ Σουσού» (1986) – Επιλεγμένα επεισόδια

Η Σουσού Παναγιώτου (Άννα Παναγιωτοπούλου) είναι μια φαντασιόπληκτη και μεγαλομανής -πλην πάμφτωχη- γυναίκα, η οποία ζει σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά των Αθηνών. Όταν ανέλπιστα κληρονομεί μια περιουσία εγκαταλείπει τον φτωχό ψαρά σύζυγό της (Θανάσης Παπαγεωργίου) και μετακομίζει στο Κολωνάκι μπλέκοντας με έναν επικίνδυνο προικοθήρα, τον Μηνά Κατακουζηνό (Άγγελος Αντωνόπουλος).

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Ηθοποιοί: Άγγελος Αντωνόπουλος, Άννα Παναγιωτοπούλου, Θανάσης Παπαγεωργίου

«Τα παιδιά της Νιόβης» (2005) – Επιλεγμένα επεισόδια

Η υπόθεση της σειράς ακολουθεί την οικογένεια του εύπορου τραπεζίτη Μιχάλη Αναστασιάδη από το Σαλιχλί της Μικράς Ασίας από το καλοκαίρι του 1917 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, την άφιξη και την εγκατάστασή της στην Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης

Ηθοποιοί: Άγγελος Αντωνόπουλος, Γρηγόρης Βαλτινός, Μαρία Τζομπανάκη, Άντζελα Γκερέκου, Χρήστος Πάρλας, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Γιώργος Μούτσιος, Αντώνης Φραγκάκης, Τάσος Νούσιας

«Προσωπικά: Άγγελος Αντωνόπουλος – Οι Σταθμοί της Ζωής του» (2018)

Ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε μία συγκινητική συνέντευξη στην Έλενα Κατρίτση, μιλά για τους σταθμούς στη ζωή και την καριέρα του. Μια συνάντηση γεμάτη μνήμες, εικόνες και λόγια που τον καθόρισαν. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, περιγράφει τα δύσκολα παιδικά χρόνια, που έζησε στην Ολυμπία. Ο σπουδαίος ηθοποιός, θυμάται την απόγνωση που τον έσπρωξε στα 28 του χρόνια να κατέβει στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, έχοντας πίσω του «συνεχείς αποτυχίες και αμείλικτες ταλαιπωρίες».

Παρουσίαση-αρχισυνταξία: Έλενα Κατρίτση

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ασθενίδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Θεοδώρα Κωνσταντοπούλου

«Η Ζωή είναι Στιγμές – Άγγελος Αντωνόπουλος» (2019)

Κεντρικός άξονας της εκπομπής, είναι η επαναγνωριμία ενός σημαντικού προσώπου από τον καλλιτεχνικό χώρο, που μας ταξιδεύει σε στιγμές από τη ζωή του.

Στην εκπομπή, ο ευαίσθητος, τρυφερός και ανθρώπινος Άγγελος Αντωνόπουλος μάς ταξιδεύει σε στιγμές από τη ζωή του.

Παρουσίαση-αρχισυνταξία: Ανδρέας Ροδίτης

Σκηνοθεσία: Πέτρος Τούμπης

«Άγνωστος Πόλεμος – Επεξεργασμένο Απόσπασμα» (1971)

Πρόκειται για το σωζόμενο απόσπασμα από τη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φώσκολου, τα οποία έχουν περάσει από τεχνική επεξεργασία και αποκατάσταση. Παρακολουθούμε μια σκηνή ανάμεσα στη Χριστίνα Βαρτάνη-Ψάχου και τον λοχαγό Έκτορα Ψάχο. Οι δυο τους συζητούν σχετικά με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του Διαγόρα Βαρτάνη. Ακολουθεί μια σκηνή όπου ο Διαγόρας συναντά Γερμανούς πράκτορες για να εξασφαλίσει τη φυγή του από την Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης, Νίκος Φώσκολος

Σενάριο: Νίκος Φώσκολος

Ηθοποιοί: Άγγελος Αντωνόπουλος, Κώστας Καραγιώργης, Γκέλυ Μαυροπούλου