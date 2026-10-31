Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 στις 9.00 ξεκινά η προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα παρουσιαστούν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ.

Για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η προπώληση που ξεκινά την 1η Νοεμβρίου περιλαμβάνει την αναβίωση της εμβληματικής παραγωγής «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση του Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου (24/1 – 11/2), το μπαλέτο «Λεωφορείον ο Πόθος», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, που θα παρουσιαστεί από το Μπαλέτο της ΕΛΣ σε χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου (12/2 – 7/3), μια συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ), καθώς και την τρίπρακτη όπερα «Ασώτου ανάβασις» (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι, σε μουσική διεύθυνση του Ζακ Λακόμπ και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη (5 – 19/3).

Στην Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση περιλαμβάνει τη νέα περφόρμανς «Notes on Camp» της βραβευμένης ομάδας Nova Melancholia, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα (23 – 27/1), το ιδιόμορφο ορατόριο «Paradise Lost – Μορφαί δαιμονίων», σε μουσική και μουσική διεύθυνση Νίκου Γαλενιανού (5 – 13/2), καθώς και το πολυμεσικό έργο μουσικού θεάτρου «Κάθοδος», σε μουσική και σχεδιασμό βίντεο Κωνσταντίνου Μπαρά και λιμπρέτο και σκηνοθεσία Φάνη Σακελλαρίου (27, 28/3).

Αναλυτικά, η προπώληση που ξεκινά την 1/11 αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

-Τόσκα – Τζάκομο Πουτσίνι

24, 26, 28, 30, 31 Ιανουαρίου & 3, 7, 11 Φεβρουαρίου 2027

-Λεωφορείον ο Πόθος – Βαλεντίνα Τούρκου

12, 20, 21 Φεβρουαρίου & 6, 7 Μαρτίου 2027

-Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) – Ίγκορ Στραβίνσκι

5, 10, 13, 17, 19 Μαρτίου 2027

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

-Notes on Camp – Nova Melancholia

23, 24, 26, 27 Ιανουαρίου 2027

-Paradise Lost – Μορφαί δαιμονίων – Νίκος Γαλενιανός

5, 6, 7, 11, 12, 13 Φεβρουαρίου 2027

-Κάθοδος – Κωνσταντίνος Μπαράς / Φάνης Σακελλαρίου

27, 28 Μαρτίου 2027

Πληροφορίες προπώλησης:

-Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00

-Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

-www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39