Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας με πέντε επιτυχημένες παραγωγές στο πρόγραμμα του 60ού Φεστιβάλ Δημητρίων, του ιστορικότερου πολιτιστικού θεσμού της πόλης.

Στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης της ΕΛΣ με το υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο του 2025 παραγωγές όπερας, χορού, μουσικού θεάτρου και μιούζικαλ, συνθέτοντας ένα πλούσιο και υψηλών προδιαγραφών καλλιτεχνικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Ειδικότερα, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την επιτυχημένη «Χρυσή εποχή», με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ (10, 11, 12/10). Επίσης, θα παρουσιαστούν τρεις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ: το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια «Ιζαντόρα Ντακ», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική του Κώστα Βόμβολου (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1), 4, 5/10), η οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία της Νατάσας Τριανταφύλλη (Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ, 4, 5/10), καθώς και η παράσταση μουσικού θεάτρου «Madre Salonico», σε κείμενο του Λέοντα A. Ναρ και σκηνοθεσία του Βίκτωρα Αρδίττη (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2), 30, 31/10).

Επίσης, θα παρουσιαστεί το δίπτυχο όπερας «L’Amour à trois / La Voix humaine» των Τζαν Κάρλο Μενόττι και Φρανσίς Πουλένκ, σε σκηνοθεσία της Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου, το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (22, 24/10).

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: e-dimitria.gr.