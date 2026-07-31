H προπώληση για τις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026, ξεκινά την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στις 12.00.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, στις 2 Οκτωβρίου 2026, και για έξι παραστάσεις, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026/27 με τη νέα παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τον σύγχρονο χορό, το μουσικό θέατρο, τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, μέσα από τις χορογραφίες της Πατρίσιας Απέργη, του Ηλία Χατζηγεωργίου και της Εύας Γεωργιτσοπούλου και τη γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη.

Τον Οκτώβριο, η Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει δύο φεστιβαλικούς κύκλους που φωτίζουν διαφορετικές όψεις της μουσικής δημιουργίας: τις Ημέρες Βυζαντινής Μουσικής και τις Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής. Οι Ημέρες Βυζαντινής Μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζαχαρία Καρούνη, περιλαμβάνουν τέσσερις μοναδικές συναυλίες που αναδεικνύουν την παράδοση της βυζαντινής μουσικής και τις σύγχρονες εκφράσεις της. Ιστορικές χορωδίες, διακεκριμένοι πρωτοψάλτες, νέες φωνές και γυναικεία ψαλτικά σύνολα παρουσιάζουν τον πλούτο μιας μουσικής κληρονομιάς που παραμένει δημιουργικά παρούσα. Παράλληλα, οι Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκη, είναι ένας πολυδιάστατος κύκλος δεκαοκτώ συναυλιών αφιερωμένος στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, με έξι νέες αναθέσεις έργων, πρώτες εκτελέσεις και αφιερώματα σε εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού και του 21ου αιώνα. Το πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Πολλαπλά παρόντα» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιερώματα στους Γκιαιργκ Κούρταγκ, Γκιαιργκ Λίγκετι και Γιώργο Απέργη, συναυλίες του Ergon Ensemble υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου, της Χορωδίας της ΕΡΤ σε σύμπραξη για πρώτη φορά με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, των ΤΕΤΤΤΙΞ, καθώς και την επετειακή συναυλία του ARTéfacts ensemble.

Τον Νοέμβριο, οι Ημέρες Παλαιάς Μουσικής φέρνουν εννέα συναυλίες που εξερευνούν το ρεπερτόριο από τον Μεσαίωνα κι έπειτα μέσα από ιστορικά τεκμηριωμένες ερμηνείες και σύγχρονες αναγνώσεις. Το φεστιβάλ φωτίζει τη διαχρονική ζωντάνια της παλαιάς μουσικής και τη σχέση της με το σήμερα. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς κύκλους. Ο Α΄ Κύκλος «Η εποχή των επαναστάσεων», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Δήμου Γκουνταρούλη, προτείνει ένα αφιέρωμα στον Μπετόβεν, με τη συμμετοχή δύο σημαντικών εκπροσώπων της παλαιάς μουσικής διεθνώς: του Γάλλου βιολοντσελίστα και γκαμπίστα Κριστόφ Κουάν και του Ιάπωνα βιολονίστα Σούνσκε Σάτο. Ο Β΄ Κύκλος «Ενεργά παρελθόντα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, περιλαμβάνει την παράσταση «Τιμολέων και Ιουλία: Μια μπαρόκ ιστορία παρενδυσίας», σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αργυρώς Χιώτη και σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο.

Τον Δεκέμβριο, δύο επιτυχημένες παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής επιστρέφουν ανανεωμένες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να επανασυνδεθεί με έργα που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ποιότητα και απήχηση: η ξεκαρδιστική όπερα «Viva la mamma!», σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, μια ανατρεπτική προσέγγιση στο κωμικό έργο «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, και η όπερα σκιών «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος», σε κείμενο του Δημήτρη Δημόπουλου και του Αλέξανδρου Μελισσηνού.

Αναλυτικά, η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ:

Μουσικό θέατρο – Χορός * Νέα παραγωγή

Γιώργος Κουμεντάκης / Μπαλέτο ΕΛΣ

«Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι»

2, 3, 4, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες Βυζαντινής Μουσικής

«Γένη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα»

21, 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής

«Πολλαπλά παρόντα»

25, 29, 30, 31 Οκτωβρίου & 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες Παλαιάς Μουσικής

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ * Η εποχή των επαναστάσεων | 19, 20, 21, 22 Νοεμβρίου 2026

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ * Ενεργά παρελθόντα | 25, 26, 27, 28, 29 Νοεμβρίου 2026

Όπερα * Αναβίωση

Γκαετάνο Ντονιτσέττι

«Viva la mamma!»

12, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 27, 30 Δεκεμβρίου 2026 & 2, 3, 5, 8, 9 Ιανουαρίου 2027

Όπερα σκιών * Αναβίωση

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

«Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος»

13, 19, 20, 24, 26, 27, 31 Δεκεμβρίου 2026 & 2, 3, 7, 9 Ιανουαρίου 2027

Σημεία προπώλησης:

Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00

Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 www.nationalopera.gr