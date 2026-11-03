Από τη ζωγραφική στην ποίηση, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική και στο εργόχειρο, τον Νοέμβριο η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) ανοίγει ακόμα περισσότερο το πεδίο δράσεων και συνεργασιών της. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, πριν λίγες μέρες η ΕΠΜΑΣ υποδέχτηκε τις υφάντρες από τον Έβρο σε ένα πρωτοποριακό βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η συνεργασία αυτή ανέδειξε έναν σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής δραστηριότητας και παραγωγής της Θράκης, μιας περιοχής με μακρά παράδοση στην υφαντική ήδη από τον 17ο αιώνα. Σύντομα τα πωλητήρια της ΕΠΜΑΣ θα εμπλουτιστούν με τα πρωτότυπα, αυθεντικά τεχνουργήματα, που θα δημιουργηθούν, εμπνευσμένα από τα έργα των συλλογών της ΕΠΜΑΣ.

Επίσης, στις 4 Νοεμβρίου θα φιλοξενηθεί στο Κεντρικό Κτήριο, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση», ένα πρόγραμμα μουσικής, ποίησης και ζωγραφικής με τίτλο Από την Σαπφώ στον Ελύτη, σε επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου και σε συνεργασία με το Μουσείο – «Σπίτι του Ελύτη». Έργα ζωγραφικής από τις συλλογές της ΕΠΜΑΣ συνομιλούν με την αισθητική και συναισθηματική ταυτότητα των τραγουδιών. Συνεχίζοντας τις μουσικές αναζητήσεις, στις 21 Νοεμβρίου, η Χορωδία της ΕΡΤ θα δώσει συναυλία με τίτλο Άνθη της πέτρας και της θάλασσας. Έργα τριών κορυφαίων δημιουργών των ελληνικών γραμμάτων, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιώργου Σεφέρη και του Νίκου Γκάτσου, αναδεικνύουν τη δύναμη του ποιητικού λόγου να εμπνέει και να μεταμορφώνεται σε τραγούδι. Το κοινό θα ξεναγηθεί στα έργα της «Ομάδας Τέχνη», τα οποία συνάντησαν οι ποιητές στην καλλιτεχνική πορεία τους και επηρεάστηκαν από αυτά.

Στις 20 Νοεμβρίου, στην οδό Κυκλάδων στην Κυψέλη, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και την ΕΠΜΑΣ, παρουσιάζει τη νέα έκθεση, αφιερωμένη στο πολυσχιδές έργο και τη ριζοσπαστική δράση του Αριστομένη Προβελέγγιου (1914-1999) (περισσότερα εδώ: https://www.nationalgallery.gr/sinergasies/aristomenis-provelengios-o-architekton-os-ypnovatis/ ). Τέλος, σταθερά συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και οι εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και οι εκθέσεις “Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης” έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, “Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής” έως τις 28 Δεκεμβρίου 2026, στο Παράρτημα Κέρκυρας η έκθεση “Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού” έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, στο Παράρτημα Ναυπλίου η έκθεση “Ελένη Παυλοπούλου – Ζωηφόρος” έως τις 1 Ιανουαρίου 2027 και στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης η έκθεση “Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής” έως τις 25 Ιουλίου 2027.

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