Σε μια περίοδο μετάβασης, με την προετοιμασία των επόμενων εκθέσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη, υποδέχεται τον Οκτώβριο η Εθνική Πινακοθήκη. Παρά την ολοκλήρωση της μεγάλης έκθεσης «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος», το πρόγραμμα του μουσείου συνεχίζεται με σειρά δράσεων που απευθύνονται στο κοινό.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με μια διημερίδα, η οποία προσέλκυσε περίπου 5.000 επισκέπτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης.

Εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η Εθνική Πινακοθήκη εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην επαφή με το κοινό, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και διαφορετικές πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια του ιδρύματος να λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος παρουσίασης έργων τέχνης, αλλά και ως ένας ανοιχτός τόπος γνώσης, επικοινωνίας και διαλόγου. Εκθέσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που επιδιώκει να φέρνει την τέχνη πιο κοντά σε διαφορετικές ομάδες επισκεπτών.

Η συλλογή που συνεχίζει να εξελίσσεται

Παράλληλα με την εκθεσιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαρκής εξέλιξη της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης.

Σε αυτή την πορεία, οι δωρεές έργων τέχνης αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Κάθε νέο έργο που προστίθεται στη συλλογή αποτελεί μια ξεχωριστή συμβολή στην πολιτιστική κληρονομιά του ιδρύματος, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να γνωρίσει και να ανακαλύψει την ιστορία και την καλλιτεχνική του αξία.

Με αυτόν τον τρόπο, η συλλογή δεν παραμένει στατική. Εμπλουτίζεται διαρκώς, αποκτά νέες διαστάσεις και δημιουργεί νέες δυνατότητες για μελλοντικές παρουσιάσεις και αφηγήσεις.

Ο Οκτώβριος βρίσκει, λοιπόν, την Εθνική Πινακοθήκη σε μια δημιουργική φάση, ανάμεσα στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής έκθεσης και στην προετοιμασία όσων ακολουθούν. Με τις δράσεις, τις συνεργασίες, τα νέα έργα και τη συνεχή επικοινωνία με το κοινό, η Πινακοθήκη επιδιώκει να διατηρεί τη συλλογή και τον ρόλο της ζωντανά, κοιτάζοντας παράλληλα προς το μέλλον.

Εμπλουτισμός συλλογής – Δωρεές

Δωρεά του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός: Η δωρεά του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός της Συλλογής Φιλελληνικών Έργων Τέχνης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη στον πυρήνα της φυσιογνωμίας της ΕΠΜΑΣ και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μουσείου αφιερωμένου στην Ελληνική Επανάσταση. Η συλλογή, που περιλαμβάνει 79 έργα τέχνης, σε συνδυασμό με έργα ιστορικής ζωγραφικής από τις συλλογές της ΕΠΜΑΣ, θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του νέου μουσείου αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση, το οποίο θα δημιουργηθεί στο συγκρότημα του Παλαιού Στρατιωτικού Αρτοποιείου στο Γουδί, κοντά στο κτήριο της Εθνικής Γλυπτοθήκης.

Χρησιδάνειο – Ίδρυμα Ιστορίας Ελ. Βενιζέλου

Η παραχώρηση με χρησιδάνειο 17 έργων ζωγραφικής του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου στην ΕΠΜΑΣ εμπλουτίζει ουσιαστικά την ιστορική αφήγηση της ελληνικής ζωγραφικής των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Σχεδόν στο σύνολό τους, τα έργα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε έκθεση του 2017 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για έργα που μπορούν να καλύψουν κενά ή να εμπλουτίσουν τη γνώση για την ιστορική πορεία της Ελληνικής ζωγραφικής των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.

Δωρεά έργων από τη συλλογή του Δ. Δασκαλόπουλου

Η ΕΠΜΑΣ υποδέχεται τη Δωρεά της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου η οποία περιλαμβάνει 29 έργα μοντέρνας τέχνης από διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Τα έργα αυτά ουσιαστικά αποτέλεσαν την απαρχή της συλλεκτικής δράσης του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και το έναυσμα για τη μετέπειτα συγκρότηση μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς ιδιωτικές συλλογές σύγχρονης τέχνης. Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται να ενσωματωθεί στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, ενισχύοντας το καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Εθνικής Πινακοθήκης με έργα Ελλήνων καλλιτεχνών από τις δεκαετίες μεταξύ 1960-1990. Πρόκειται για τρεις εξαιρετικά γόνιμες δεκαετίες της ελληνικής εικαστικής παραγωγής, εποχή μετασχηματισμού, κινητικότητας και ώσμωσης με τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα.

Χρησιδάνειο – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Δύο εμβληματικά έργα του Νικηφόρου Λύτρα, τα μνημειακά ολόσωμα πορτρέτα του βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας Αμαλίας, θα φιλοξενηθούν στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, χάρη στο εικοσαετές χρησιδάνειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Τα έργα, μεγάλων διαστάσεων, φιλοτεχνήθηκαν το 1892 και το 1893 και συνδέονται από την αρχή με την ιστορία της Εταιρείας, η οποία το 1891 ανέθεσε στον Λύτρα τη δημιουργία των προσωπογραφιών αυτών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα – Ξεναγήσεις – Εκθέσεις

Στο Κεντρικό Κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης πραγματοποιείται η εκπαιδευτική δράση «Αποκαλύπτοντας ένα έργο τέχνης: Η Θεραπεία του Παραλυτικού του Luca Giordano» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης 2026, τα Εργαστήρια Ζωγραφικής για Ενήλικες «Φθινοπωρινές Ζωγραφικές Μελέτες», το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες «Το Μουσείο των Αόρατων Πραγμάτων» και η θεματική ξενάγηση «Η Αποτύπωση του Προσώπου μέσα από τις Συλλογές του Μουσείου».

Στην Εθνική Γλυπτοθήκη φιλοξενούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Η Ελευθερία έχει πρόσωπο;» και «Τα Φ του φθινοπώρου». Εν των μεταξύ, συνεχίζονται οι εκθέσεις «Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού» (Παράρτημα Κέρκυρας), «Ελένη Παυλοπούλου. Ζωηφόρος» (Παράρτημα Ναυπλίου) και «Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής» στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης. Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε όλα τα παραπάνω παραρτήματα καθώς επίσης και στο Μουσείο Καπράλου – Αίγινα.