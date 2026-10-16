Σημαντική εξέλιξη για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελεί η ομόφωνη θετική γνωμοδότηση, με παρατηρήσεις, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) επί των οριστικών μελετών του έργου. Η απόφαση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου στον σχεδιασμό της παρέμβασης, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας και στην ενίσχυση της σύνδεσής του με την πόλη της Αθήνας.

Η γνωμοδότηση καλύπτει το σύνολο των οριστικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, καθώς και εκείνων που αφορούν την αρχιτεκτονική τοπίου και τον φωτισμό. Στις συνεδριάσεις των δύο συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού συμμετείχε ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ (David Chipperfield), επικεφαλής του ομώνυμου γραφείου, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Τομπάζη.

Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ: «Τα μουσεία απευθύνονται ουσιαστικά στους πολίτες»

Στη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση του έργου αναφέρθηκε ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, έπειτα από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Έχουμε διανύσει μια μακρά διαδρομή. Δεν είναι αδύνατον να δημιουργήσεις ένα καλό έργο σε κακό περιβάλλον, αλλά είναι δύσκολο. Αντίθετα, ένα καλό περιβάλλον εξασφαλίζει το καλό αποτέλεσμα», δήλωσε ο αρχιτέκτονας, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία που καθοδηγεί τον σχεδιασμό της επέκτασης, ο ίδιος στάθηκε στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων και στη σημασία της σύνδεσής τους με την πόλη όπου βρίσκονται.

«Ξέρουμε ότι τα μουσεία είναι τουριστικοί προορισμοί ή μέρος του τουριστικού μηχανισμού, αλλά ουσιαστικά απευθύνονται στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, για τον σχεδιασμό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ελήφθησαν υπόψη η διεθνής σημασία των συλλογών του, η ιστορική του διαδρομή, αλλά και η σχέση του με τη γειτονιά και τον αστικό ιστό της Αθήνας.

«Στην περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, λάβαμε φυσικά υπόψη τη γειτονιά, τον τρόπο που σχεδιάστηκε για την πόλη και τη θέση του στον ελληνικό πολιτισμό», σημείωσε.

Βασικό ζητούμενο ήταν η αναβάθμιση της παρουσίασης των συλλογών, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των διεθνών επισκεπτών όσο και των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ο αρχιτέκτονας αναγνώρισε, παράλληλα, τη δυσκολία να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σημασία του μουσείου για την τοπική κοινωνία.

«Αυτό ήταν και μια από τις προκλήσεις. Πώς να το κάνεις αρκετά σημαντικό για τους ανθρώπους της πόλης», πρόσθεσε.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίζεται στον σεβασμό προς το ιστορικό κτήριο, με τις νέες παρεμβάσεις να σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του και να εξυπηρετούν τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες, χωρίς να αλλοιώνουν την ταυτότητά του.

Οι αλλαγές στον σχεδιασμό της επέκτασης

Οι οριστικές μελέτες ενσωματώνουν παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί από τα μέλη του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ κατά την προηγούμενη εξέταση των προμελετών. Οι προσαρμογές αφορούν την εξωτερική διαμόρφωση, την κίνηση των επισκεπτών, τα υλικά κατασκευής και τον σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου.

Μία από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορά το ύψος της νέας πρόσοψης στην πλευρά της οδού Πατησίων. Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, αυτό θα κυμαίνεται από 5,25 έως 7,25 μέτρα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους.

Στο εσωτερικό του μουσείου προβλέπεται η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων που θα συνδέουν το υπόγειο με το ισόγειο. Η συγκεκριμένη προσθήκη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών μεταξύ των επιπέδων και στον περιορισμό της συμφόρησης στους χώρους του κτηρίου.

Αναθεωρήσεις έγιναν και ως προς τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Για τις εσωτερικές επιφάνειες προτείνεται συμπιεσμένο χώμα, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος και της ακουστικής. Στις εξωτερικές όψεις θα εφαρμοστεί συμπιεσμένο σκυρόδεμα, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα στον χρόνο, στις φθορές και στους βανδαλισμούς.

Παράλληλα, απλοποιείται η αρχιτεκτονική μορφή των περιπτέρων που προβλέπεται να τοποθετηθούν στον κήπο. Η αρχική επιλογή της ξύλινης επένδυσης αντικαθίσταται από μαρμάρινη, στο πλαίσιο των αλλαγών που ενσωματώθηκαν στις μελέτες.

Νέος δημόσιος κήπος με 250 δέντρα και 5.000 θάμνους

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο την ενίσχυση του πρασίνου και τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου χώρου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη φύτευση περίπου 250 δέντρων και 5.000 θάμνων, που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου γύρω από το μουσείο. Ο κήπος θα είναι ανοιχτός στο κοινό, ωστόσο θα κλείνει κατά τις νυχτερινές ώρες για λόγους προστασίας.

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη των συμβουλίων διατύπωσαν παρατηρήσεις σχετικά με τα είδη και το ύψος των δέντρων, καθώς και για τη μεγάλη κλίμακα που θα συνδέει την οδό Πατησίων με τον κήπο.

Ειδικότερα, προβληματισμοί εκφράστηκαν για την έκκεντρη τοποθέτηση της κλίμακας και τον έντονα μνημειακό χαρακτήρα της. Ορισμένα μέλη επισήμαναν ότι θα μπορούσε να περιοριστεί, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ένταξή της στο συνολικό αρχιτεκτονικό σύνολο.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και διατήρηση του ιστορικού κτηρίου

Οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η αυξημένη επισκεψιμότητα στην κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής αποτέλεσαν ακόμη ένα αντικείμενο συζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξυπηρέτηση των τουριστικών λεωφορείων και στην αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης της οδού Πατησίων.

Σύμφωνα με τους μελετητές, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, η οποία προτείνει την οδό Βασιλείου Ηρακλείου ως σημείο προσωρινής στάσης των τουριστικών λεωφορείων. Παράλληλα, προβλέπεται η μεταφορά της υφιστάμενης στάσης λεωφορείων του ΟΑΣΑ που βρίσκεται στην περιοχή, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας γύρω από το μουσείο.

Παράλληλα με τις νέες παρεμβάσεις, τα μέλη των συμβουλίων υπογράμμισαν την ανάγκη να προστατευθούν στοιχεία που συνδέονται με την ιστορική φυσιογνωμία του κτιρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο παλαιό αμφιθέατρο, του οποίου οι μελετητές αναγνώρισαν την ιστορική αξία. Όπως διευκρινίστηκε, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχει διατυπώσει σχετικές προτάσεις για την αντιμετώπισή του, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

Ολυμπία Βικάτου: Ικανοποίηση για την εξέλιξη του προγράμματος

Την ικανοποίησή της για τη θετική γνωμοδότηση εξέφρασε η γενική γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για ένα μεγάλο έργο που αφορά το σημαντικότερο μουσείο της χώρας.

«Είναι μια σπουδαία μέρα σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που αφορά το σημαντικότερο μουσείο της χώρας κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Στην οριστική μελέτη έχουν ενσωματωθεί οι προηγούμενες παρατηρήσεις του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία και την εξέλιξη του προγράμματος», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση των δύο συμβουλίων, το έργο περνά στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής. Οι μελέτες αυτές θα υποβληθούν εκ νέου προς εξέταση στα αρμόδια κεντρικά συμβούλια του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επέκταση και η αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δεν περιορίζονται στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και των εκθεσιακών χώρων. Το εγχείρημα αποσκοπεί στην ανάδειξη των μοναδικών συλλογών του με σύγχρονους όρους, στη διατήρηση της ιστορικής του ταυτότητας και στην ενίσχυση της παρουσίας του στην καθημερινή ζωή της πρωτεύουσας.

Η δημιουργία νέων λειτουργικών χώρων και ενός δημόσιου κήπου φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα πιο ανοιχτό και προσβάσιμο πολιτιστικό περιβάλλον, που θα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της Αθήνας όσο και στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.