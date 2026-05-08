Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων επί του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου της επέκτασης και αναβάθμισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το ΕΠΣ αποσκοπεί στη διαμόρφωση των αναγκαίων θεσμικών προϋποθέσεων, μέσω ειδικών όρων δόμησης και παρεκκλίσεων, αλλά και στη συνολική χωρική αναδιοργάνωση της περιοχής, όπως και στην προσαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να καταστεί δυνατή η κτηριακή αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου του ΕΑΜ.

Το ΕΠΣ πλαισιώνεται από εξειδικευμένη κυκλοφοριακή-συγκοινωνιακή μελέτη, καθώς και από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αναλύει τις συνέπειες του σχεδιασμού στο περιβάλλον, αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις και προτείνει μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων, διασφαλίζοντας την ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση του έργου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Παράλληλα, με την εκπόνηση του συνόλου των μελετών για το κτηριακό συγκρότημα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, προωθείται η κατά νόμον διαδικασία για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη χωρική ένταξη του έργου στον αστικό ιστό της Αθήνας. Σε μια περιοχή με μακρά πολεοδομική εξέλιξη και έντονη αστική δυναμική, το ΕΠΣ διαμορφώνει τις απαραίτητες χωρικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την ορθολογική ένταξη της επέκτασης του κτηριακού συγκροτήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο υφιστάμενο περιβάλλον, μέσω στοχευμένων ρυθμίσεων, όπως η αναπροσαρμογή ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Με συστηματική συνεργασία, σαφή χρονοδιαγράμματα και την πολύτιμη συμβολή της δωρεάς των Σπύρου και Ντόροθυ Λάτση, προχωρούμε με σταθερά βήματα προς την υλοποίηση ενός έργου που εγγυάται μια νέα, δυναμική αφήγηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Ενός έργου παγκόσμιας εμβέλειας, που αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική φυσιογνωμία της Αθήνας και αντανακλά στη διεθνή ταυτότητα της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που αφορά στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καταλαμβάνει το Οικοδομικό Τετράγωνο 72046 και στις οδούς που το περιβάλλουν, συνολικής έκτασης περίπου 34 στρεμμάτων, εκ των οποίων το υπουργείο Πολιτισμού, ο φορέας υλοποίησης της επέμβασης, κατέχει περίπου το 90%. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει το κτηριακό συγκρότημα του Μουσείου, τις υποδομές του και τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου. Η Ζώνη Άμεσης Επιρροής (ΖΑΕ) ορίζεται με βάση τους κύριους πολεοδομικούς άξονες και «φραγμούς», όπως μεγάλους δρόμους και κομβικές περιοχές, εκτεινόμενη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα βόρεια, την οδό Αχαρνών στα δυτικά έως την Ομόνοια και την Πανεπιστημίου στα νότια. Στα ανατολικά η ΖΑΕ ενσωματώνει την Πλατεία Εξαρχείων και οροθετείται από τις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη, Καλλιδρομίου, Σπύρου Τρικούπη.

Το προβλεπόμενο πλαίσιο χρήσεων γης για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο βασίζεται στην κύρια χρήση για πολιτιστικές εγκαταστάσεις, βάσει του Π.Δ 59/2018, η οποία πλαισιώνεται από συμπληρωματικές λειτουργίες όπως διοίκηση, εστίαση, αναψυχή, συνέδρια, εμπόριο, έρευνα, αποθήκευση και στάθμευση, ώστε να υποστηρίζεται ολοκληρωμένα η λειτουργία του Μουσείου. Προβλέπονται, επίσης, κρίσιμες τεχνικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις εκτός της περιοχής επέμβασης, για την υποστήριξη του έργου του ΕΑΜ. Κεντρική είναι η μετατόπιση του παντορροϊκού αγωγού, η οποία είναι απαραίτητη, τεχνικά εφικτή και με περιορισμένες επιπτώσεις στην κυκλοφορία, χωρίς πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αναμόρφωση του πεζοδρόμου της οδού Τοσίτσα, με προσαρμογές στον κυκλοφοριακό, φυσικό και κηποτεχνικό σχεδιασμό και θέσπιση κατάλληλου κανονισμού λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Μουσείου, η μεταφορά ενεργειακών υποδομών και αστικού εξοπλισμού, καθώς και η πρόβλεψη θέσεων για ΑμεΑ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, μέσω τροποποιήσεων στις κλίσεις των οδών και τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της περιοχής.