Η παράσταση «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ, μια επιτυχημένη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, θα μεταδοθεί ζωντανά και δωρεάν στην Ιθάκη. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν στις 19 Δεκεμβρίου, σε απευθείας σύνδεση με την Πειραματική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος εξ αποστάσεως μεταδόσεων του Εθνικού, με στόχο να καταστήσει τη θεατρική εμπειρία προσβάσιμη σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας.

Ειδικότερα το Εθνικό Θέατρο επαναφέρει την εξ αποστάσεως μετάδοση παραστάσεών του, επιχειρώντας να φέρει τη θεατρική εμπειρία πιο κοντά και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας. Αναπτύσσει νέους δεσμούς με το κοινό της Περιφέρειας και μεταδίδει ζωντανά παραστάσεις από τις Σκηνές του σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας — το Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο τεχνολογικό Μέσο.

Η πρωτοβουλία της Πρώτης Σκηνής της χώρας, με χορηγό τη ΔΕΗ, προσφέρει στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών ξεχωριστές εμπειρίες θέασης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν, σε απευθείας σύνδεση με τις Σκηνές του Κτηρίου Τσίλλερ, παραστάσεις του φετινού καλλιτεχνικού της προγράμματος, σε χώρους που έχουν επιλεγεί από τους αντίστοιχους Δήμους.

Δεύτερος σταθμός της δράσης – μετά το Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή ο «Φάουστ», μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη– είναι το αριστούργημα του Αντόν Τσέχωφ «Τρεις αδελφές», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ στην Ιθάκη, στις 19 Δεκεμβρίου.

Ακολουθούν:

14 Φεβρουαρίου – «Έχεις 5 λεπτά» [Εφηβική Σκηνή] της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Πλαγία Σκηνή στα Κύθηρα.

27 Μαρτίου – «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, από την Κεντρική Σκηνή στην Κάρπαθο.

Τεχνική κάλυψη για την απευθείας ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση: VIEW MASTER EVENTS

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Π. Δεπάστας – Αλέξανδρος Ίσαρης

Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Μουσική: Χαράλαμπος Γωγιός

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Φωτισμοί: Μαρία Γοζαδίνου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθοί σκηνοθέτριας: Ελένη Παππά, Ανδριάνα Χαλκίδη

Βοηθός σκηνογράφου: Νατάσσα Λέκκου

Βοηθός ενδυματολόγου: Αντωνία Μιχαλιού

Β΄ βοηθός σκηνοθέτριας: Υακίνθη Βουλέλη

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου, Τρύφωνας Ζάχαρης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Κλίνης, Κώστας Κορωναίος, Ανδρέας Νάτσιος, Νικόλας Ντούρος, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά, Θάλεια Συκιώτη, Γιωργής Τσαμπουράκης, Ανδριάνα Χαλκίδη

Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα

Βίντεο: Νίκος Πάστρας