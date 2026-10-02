Σε έναν σκηνικό κόσμο γεμάτο γλωσσική πολυμορφία και διακαλλιτεχνική πρωτοπορία μας προσκαλεί το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζοντας τον αναλυτικό προγραμματισμό του για τη φετινή χρονιά (2026 – 2027).

Το πρόγραμμα ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, διευρύνει τις συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς εγχώριους φορείς. Ταυτόχρονα ενισχύει το διερευνητικό θέατρο του σήμερα, τον σκηνικό πειραματισμό, τη σύγχρονη γραφή για το θέατρο, τη σκέψη, τη συνδιαλλαγή, την κοινωνική και εκπαιδευτική του δράση μέσα από ένα ανανεωμένο και στοχευμένο δίκτυο εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καλλιτεχνικής του διευθύντριας, Αργυρώς Χιώτη.

Οι νέες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου

Οι νέες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου είναι «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μετάφραση Έφης Γιαννοπούλου και σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη (πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου 2027) κι η «Τρικυμία», έργο εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε κείμενο – σκηνοθεσία: Dmitry Krymov (παγκόσμια πρεμιέρα στις 14 Απριλίου 2027) στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ. Κι ακόμα ο «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δραματουργική επεξεργασία Κωνσταντίνου Ντέλλα, Δημοσθένη Παπαμάρκου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα (πρεμιέρα στις 16 Δεκεμβρίου 2026) και η «Δεσποινίς Διευθυντής» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου (πρεμιέρα στις 17 Μαρτίου 2027) στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Κτηρίου Τσίλλερ.

Στη σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» – Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Rex παρουσιάζεται το έργο «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους» του Δημήτρη Κουρούμπαλη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουρούμπαλη και Φρόσως Κορρού (πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου 2026).

Στη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Θεάτρου Rex ανεβαίνει το «Πολύ κακό για το τίποτα» βασισμένο στην ομώνυμη κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε απόδοση-διασκευή Έρις Κύργια και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου (πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου 2026), το «Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα» της Χαράς Κότσαλη (πρεμιέρα στις 8 Μαΐου 2027), το «ΜάΜΑ» της Γλυκερίας Μπασδέκη σε σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (πανελλήνια πρώτη πρεμιέρα στις 10 Μαρτίου 2027).

Στην Πειραματική Σκηνή του Θεάτρου Rex – Σκηνή «Κατίνα Παξινού» παρουσιάζονται την Α’ περίοδο το έργο «Μάκμπεθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης» (πρεμιέρα στις 5 Νοεμβρίου 2026), την Β’ περίοδο η «Κιβωτός» (πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου 2027) και την Γ’ περίοδο η «Καρδιά Γ.» του Ευθύμη Φιλίππου σε σκηνοθεσία Κωστή Γλύκαντζη (πρεμιέρα στις 21 Απριλίου 2027).

Στο Θέατρο «Δίπυλον» παρουσιάζονται τα έργα «Ομόνοια – Μια μυθοπλασία» σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά – Πρόδρομου Τσινικόρη (πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου 2026) και «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή σε μετάφραση Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη (πρεμιέρα στις 10 Φεβρουαρίου 2027).

Επαναλήψεις

Επαναλαμβάνονται τα έργα «Ιέροτελεστία» του Guillaume Poix, «Kontakthof» της Pina Bausch και «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ.

Συνεργασίες – συμπαραγωγές

Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, και δραματουργία, μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου στην Κεντρική Σκηνή – Κτήριο Τσίλλερ (από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2026).

«Το Κοινοβούλιο της οργής» σε σύμπραξη με το Odéon Théâtre del’ Europe και το Théâtre National Wallonie-Bruxelles σε σκηνοθεσία ελληνικής εκδοχής Βάσιας Ατταριάν – Μυρτούς Μακρίδη παρουσιάζεται στο Θέατρο Rex – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» (3 και 4 Απριλίου 2027). Ο «Σταθμός Ω» του Γιώργου Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρας (Τσικ) παρουσιάζεται σε Λύκεια της Αττικής (από τον Δεκέμβριο).

Παράλληλες δράσεις

Πρόκειται για τις: Προθάλαμος Δ – Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη θεματική του μήνα σε σχεδιασμό και επιμέλεια Νατάσας Τριανταφύλλη (από 1η Νοεμβρίου 2026 την πρώτη Κυριακή του μήνα στις 13.00). Σαλόνια γλώσσας – Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή στην Αίθουσα Εκδηλώσεων (από 31 Ιανουαρίου 2027).

Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Θεατρικών Μέσων στο Θέατρο Rex – Σκηνή «Κατίνα Παξινού» και στο Θέατρο «Δίπυλον» (15 – 20 Δεκεμβρίου 2026).

Μικρό Εθνικό

Με ανανεωμένο προσανατολισμό και ένα διευρυμένο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εργαστηρίων και κοινωνικών δράσεων για παιδιά, εφήβους, νέους, ενήλικες και διαφορετικές κοινότητες, το Μικρό Εθνικό επανασυστήνεται για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Υπό την ευθύνη της διδακτόρισσας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και μουσικού, Εύης Νάκου, διευρύνει τον ρόλο του ως χώρου καλλιτεχνικής δημιουργίας και μάθησης, ανοιχτού σε συναντήσεις και πειραματισμό, με τη δραστηριότητά του να αναπτύσσεται στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου και στην πόλη σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρώτης κρατικής σκηνής.

Online στο webradio.n-t.gr

Το Εθνικό Θέατρο έχει εγκαινιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τη λειτουργία webradio, μεταφέροντας τη θεατρική εμπειρία… onair. Το διαδικτυακό Ραδιόφωνο της Πρώτης Σκηνής της χώρας είναι ένα σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας, ένας χώρος πολυφωνίας και συμμετοχής, που φέρνει το κοινό ακόμη πιο κοντά στην καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συμπράξεις – συνεργασίες

Πρόκειται για τις: Systema-Forthe Greek Performing Arts |Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Εθνικό Θέατρο – Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Livestreaming, Εργαστήρια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιοχών της Αττικής με περιορισμένη πρόσβαση σε πολιτιστικές δράσεις, Παραστάσεις προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, Εργαστήρια για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε Δήμους της Νότιας Αττικής και Παράσταση παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ στην παιδική παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους».

Δραματική Σχολή

Όπως ανακοινώνεται, στη μεταβατική περίοδο που διανύει έως την έναρξη λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου συνεχίζει το εκπαιδευτικό της έργο, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και διευρύνοντας τους ορίζοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από διαύλους επικοινωνίας και ανταλλαγής με το διεθνές θεατρικό περιβάλλον.

Αναλυτικό πρόγραμμα, ακροάσεις, περισσότερες πληροφορίες: n-t.gr

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ