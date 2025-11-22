Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, η νέα παράσταση της Παιδικής Σκηνής του Εθνικού στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», γίνεται προσβάσιμη σε όλους.

Στις 23 και 26 Νοεμβρίου η Αλίκη γίνεται προσβάσιμη για όλους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός για όλους» και σε συνεργασία με τη liminal.

Παράσταση καθολικής προσβασιμότητας του Εθνικού

Μια ποιητική παράσταση για κάθε ηλικία, βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων», σε μια ανατρεπτική διασκευή και σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη και πρωτότυπη μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας, μια παράσταση-βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου! Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και στην αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου συνόλου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη -μικρή και μεγάλη- που αναζητεί την πραγματική της φωνή.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Τι μπορεί να συμβεί όταν η φαντασία τρέχει πιο γρήγορα κι από ένα λευκό κουνέλι με γιλέκο και ρολόι;

Μια βαρετή, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή μέρα, από αυτές που οι μεγάλοι όλο μιλούν μεταξύ τους – ένα μικρό κορίτσι, η Αλίκη, κάθεται δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα παιδί σαν και εσένα. Αναρωτιέται, δοκιμάζει, τολμά να μπει στο άγνωστο, ακριβώς όπως κάθε παιδί, όταν μεγαλώνει. Η Αλίκη θα κλείσει για λίγο τα μάτια της και θα ταξιδέψει μακριά, σε μια βαθιά κουνελότρυπα κάτω από τη γη.

Θα βρεθεί στη Χώρα των Θαυμάτων. Εκεί, η λογική των «μεγάλων» δεν θα ισχύει πια. Τα ζώα θα μιλούν με λέξεις, τα σώματα και τα σχήματα θα αλλάζουν συνεχώς, τα δάκρυα θα γίνονται λίμνη, για να κολυμπήσεις και να παίξεις, οι τρελοί θα μιλούν αστεία-σοφά, οι λογικοί αστεία-παράλογα, οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες θα τσαλακωθούν σαν χάρτινες φιγούρες. Κι εσύ, μαζί με μικρές και μεγάλες Αλίκες, θα βουτήξετε στη χώρα του ονείρου και με δύναμη και θάρρος θα φυσήξετε μακριά τις χάρτινες φιγούρες. Κι όταν το ταξίδι θα έχει τελειώσει, εσύ και η Αλίκη θα ξέρετε πια το μυστικό…

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη liminal

Υπηρεσίες προσβασιμότητας Εθνικού Θεάτρου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός για Όλους» της Alpha Bank, η liminal σχεδιάζει και υλοποιεί για την παράσταση «Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων»:

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Υποτιτλισμό για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και:

Απτική ξενάγηση

Ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία

Συντελεστές

Μετάφραση: Παυλίνα Παμπούδη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Μουσική: Λένα Πλάτωνος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Λίλη Κυριλή, Άρτεμις Φλέσσα

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Ηχητικός σχεδιασμός: Στέργιος Τσιρλιαγκός

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Β’ Βοηθός σκηνοθέτριας: Μαρία Ηλιάδη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

Φωτογραφίες – βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Συντελεστές προσβασιμότητας

Υπέρτιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα: Γρηγόρης Σταθόπουλος

Ακουστική περιγραφή: Μαρία Θρασυβουλίδη, Βανέσσα Καλπία

Αφήγηση ακουστικής περιγραφής: Μαρία Θρασυβουλίδη

Απτική ξενάγηση: Μαρία Θρασυβουλίδη

Διερμηνεία στην ΕΝΓ: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, Βασιλική Αλεξανδρή

Ποιοτικός έλεγχος: Εύα Γκρίτζαλη, Γιάννης Βίτσος, Ανδρέας Πλεμμένος

Λογισμικό υπερτίτλων: supertitles.gr

Σχεδιασμός υπηρεσιών προσβασιμότητας: liminal

Συντονισμός: Χρίστος Παπαμιχαήλ

Χρήσιμες πληροφορίες

Ημέρες και ώρες προσβάσιμων παραστάσεων: Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 15:00 για το ευρύ κοινό και Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 10:00 για σχολεία.

Έναρξη Απτικής Ξενάγησης: Μία (1) ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων

Τοποθεσία: Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, 10679, Αθήνα) Χάρτης

Διάρκεια: 115 λεπτά (με διάλειμμα 15 λεπτών)

Εισιτήρια αναπήρων – Συνοδών: 5 ευρώ

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι δύο (2) χρήστες-χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου. Οι σκύλοι-οδηγοί είναι ευπρόσδεκτοι.

Κρατήσεις θέσεων στις προσβάσιμες παραστάσεις

Μέσω e-mail: paidikiskini@n-t.gr

Τηλεφωνικά στο Γραφείο Ομαδικών Πωλήσεων: 2107001468 (Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00-15.00)

Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 (Τετάρτη – Κυριακή: 9.00-21.00)

Για υποστήριξη στη διαδικασία κράτησης θέσεων, επικοινωνήστε με e-mail στο info@liminal.eu.