Το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-26. Οι πρεμιέρες, οι συντελεστές, οι δράσεις και τα εργαστήρια που συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα.

Σημείωμα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας

Το Εθνικό Θέατρο ξεκινά τη νέα θεατρική χρονιά ενεργοποιώντας το δυναμικό δίκτυο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών. Το Εθνικό θέατρο συνομιλεί με τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει έργα κλασικά, προτείνει νέα, δυναμικά, πρωτοπόρα, που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση. Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα διακριτό και σταθερό.

Ανοίγει τον πλούσιο προγραμματισμό του με ζωντανό και ανανεωμένο τον πυρήνα του, στο κτήριο Τσίλλερ και στις τέσσερις σκηνές του — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων —, αλλά και στους άλλους χώρους που θα φιλοξενήσουν φέτος την πολύπλευρη λειτουργία του: το Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα, καθώς και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Συστήνει τους νέους θιάσους που δημιουργήθηκαν μέσα από ακροάσεις για όλες τις παραγωγές, με έμπειρους/ες, καταξιωμένους/ες αλλά και νεότερους/ες ηθοποιούς και ερμηνευτές/τριες, εμπλουτίζει τη δράση του Μικρού Εθνικού, που φέτος διοργανώνει περισσότερα από 50 εργαστήρια και σημαντικές ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα, συστήνει την ανανεωμένη ταυτότητα της Πειραματικής του Σκηνής. Προσκαλεί τους πιστούς θεατρόφιλους, νέους θεατές και επισκέπτες στις Παραστάσεις και τις σημαντικές Παράλληλες Δράσεις του — σε Διεπιστημονικούς Διακαλλιτεχνικούς Διαλόγους, σε Σαλόνια Γλώσσας και σε Βραχύχρονα Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθούν στους φιλόξενους χώρους του —, εγκαινιάζει το διαδικτυακό του Ραδιόφωνο, ανοίγει τις πόρτες του στο σύντομα ανανεωμένο του Καφέ-Μπαρ, εμπλουτίζει με ξεχωριστές δημιουργίες το Πωλητήριό του.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, θέτει σε εφαρμογή ισότιμες συμπαραγωγές και συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, όπως το Pina Bausch Foundation και το Royal Court Theatre, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με εγχώριους φορείς, όπως με τον Δήμο Αθηναίων, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οργανισμούς της Περιφέρειας.

Ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Εστιάζει στην αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, εμβαθύνει στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη δημιουργών με ξεχωριστό σκηνικό στίγμα και πρόταση. Προωθεί τη σκέψη, την έρευνα, τη σύνδεση, τις καλλιτεχνικές ζυμώσεις. Είναι ο καρπός της αφοσίωσης των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, σε όποιον τομέα κι αν ανήκουν. Και είναι κτήμα όσων συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας του θεάτρου, σε όσους μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την τέχνη — και κατά συνέπεια για την ίδια τη ζωή.

Όχημά μας είναι η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, όλες τις δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.

Ας αφεθούμε στη συναρπαστική, πνευματική και βιωματική του περιπλάνηση.

Κι αν «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου», θα πω:

Ας διευρύνουμε τα όριά μας.

Αργυρώ Χιώτη

* Ludwig Wittgenstein | “Tractatus Logico-Philosophicus”, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1922.

Δίκτυο – Προγραμματισμός

Επαναλήψεις

Οκτώβριος

ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΜΥΑΛΑ ΛΑΛΕΙ

ΦΑΟΥΣΤ | βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

Ένα περιπετειώδες ψυχικό ταξίδι στις ανεξάντλητες πτυχές ενός από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες της δυτικής λογοτεχνίας.

Η βασισμένη στον Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε ομώνυμη παράσταση, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την περσινή θεατρική περίοδο, επιστρέφει από τις 8 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, με ανανεωμένη διανομή, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ. Ένα περιπετειώδες ψυχικό ταξίδι στις ανεξάντλητες πτυχές ενός ήρωα που αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης, των ηθικών διλημμάτων, του υπαρξιακού αδιεξόδου. Μια ανεπανάληπτη διαδρομή στο υποσυνείδητο ενός από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες της δυτικής λογοτεχνίας.

Η ιστορία του Φάουστ μεταφέρεται στο σήμερα σε μια παράσταση — εμβύθιση σε όλα εκείνα τα ένστικτα, τα συναισθήματα και τις σωματικές απολαύσεις που θυσιάζει η σύγχρονη εκδοχή του ήρωα στον βωμό του πνεύματος. Ο Φάουστ έρχεται σε επαφή με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, σε μια αγωνιώδη καταβύθιση στο ανεξερεύνητο μέχρι τώρα ασυνείδητό του. Το ψυχικό, όμως, αυτό ταξίδι έχει «σατανικές» προεκτάσεις. Οι κρυφές δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής, οι ασυνείδητες επιθυμίες και τα καταπιεσμένα ένστικτα, οι φόβοι και οι ενοχές, που κατοικοεδρεύουν στο ψυχικό του υπογάστριο, τον προ(σ)καλούν σε έναν πρωτόγνωρο αγώνα με τον σκιώδη αυτόν κόσμο. Και είναι ακριβώς αυτές οι σκιές, αυτό το περιφρονημένο κομμάτι της ύπαρξης, που θα τον οδηγήσει στη μεγαλύτερη ιδεώδη και συνάμα θρησκευτική εμπειρία: τον έρωτα. Μόνο αυτός θα σταθεί ικανός να φέρει το φως κόντρα σε κάθε πτυχή του που ο ίδιος νιώθει «ρυπαρή», σε κάθε ενοχή και σε κάθε επιθυμία του απωθημένη. Μόνο αυτός θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη ως τώρα πρόκλησή του: την ίδια τη ζωή.

Από τον Γκαίτε στον Μάρλοου και τον ντε Σαντ, από τον Φρόυντ στον Γιουνγκ, ο Φάουστ του Άρη Μπινιάρη είναι μια παράσταση έντονης μουσικότητας για τη δριμεία σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα, το βίωμα και τη γνώση, το απολλώνιο και το διονυσιακό, και την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το νόημα της ύπαρξης και τη λύτρωση.

Μετάφραση: Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Σύμβουλος δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια – Μάσκες: Πάρις Μέξης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Τζεφ Βάγγερ

Χορογραφία: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωνητικές συνθέσεις: Μαρίσσα Μπίλη

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθοί σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου, Δέσποινα-Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός φωτίστριας: Ιφιγένεια Γιαννιού

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Αμπλιανίτη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ηλέκτρα Καρτάνου, Ειρήνη Κατσινούλα, Νάντια Κατσούρα, Ανδρέας Κοντόπουλος, Μάριος Κρητικόπουλος, Μαρία Μαντά, Ιωάννα Μαυρέα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ειρήνη Τσέλλου, Χάρης Φραγκούλης, Αλεξάνδρα Χασάνι

Φωτογραφίες & βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Χώρος: Κτήριο Τσίλλερ | Κεντρική Σκηνή

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 18.00 | Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη, Διακεκριμένη Ζώνη 20€, Α’ Ζώνη 17€, Β’ Ζώνη 15€, Γ’ Ζώνη 10€, Παρασκευή Γενική είσοδος 14€, Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Α’ Ζώνη 22€, Β’ Ζώνη 18€, Γ’ Ζώνη 10€ | Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Διάρκεια: 90 λεπτά

Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών.

ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ

Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

Το καυστικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καρυάτιδα!», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, μετά την περσινή του μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σε νέα στέγη, το θέατρο Κάππα. Μια ανατρεπτική κωμωδία, αφιερωμένη στη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες.

Σε περίπου μισή ώρα από τώρα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Τρεμάμενα δημοσιογραφικά δάχτυλα αναμένουν να πατήσουν το record σε κάμερες. Λόγοι γραμμένοι στο χαρτί και λόγια «από καρδιάς» γίνονται πρόβα ξανά και ξανά· γιατί ακόμα και έμπειροι πολιτικοί έχουν τρακ σήμερα. Σήμερα είμαστε όλοι αδέρφια, σήμερα είμαστε όλοι ένα.

Σήμερα, μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Όχι. Η υποδοχή της Καρυάτιδας από τη μαμά της, την Ελλάδα, είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Το έργο «Η Καρυάτιδα!» ήταν ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου στον συγγραφέα, στο πλαίσιο του Αφιερώματος στο Νεοελληνικό έργο, που πραγματοποιήθηκε τη θεατρική περίοδο 2024-25.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας – Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Παναγιώτης Μελίδης (Larry Gus)

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθέτριας: Σοφία Σταθάτου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης

Β΄Βοηθός σκηνοθέτριας: Κορίνα Βεζυργιάννη

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων – Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σωτήρης Μανίκας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Μαρία Φιλίνη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Χώρος: Θέατρο Κάππα (Κυψέλης 2, Αθήνα)

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 25€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 14€, 65+ ετών 15€, Άνεργοι (Τετάρτη έως Παρασκευή) 8€, Πολύτεκνοι 10€, ΑμεΑ & συνοδοί 5€

Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου

Μια παράσταση για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί, όπου δεν είμαστε εμείς.

Οι Τρεις αδελφές, το αριστούργημα του Αντόν Τσέχωφ, επιστρέφει για 2ο χρόνο, από τις 15 Οκτωβρίου, στην Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη κι έναν θίασο σπουδαίων ερμηνευτών/τριών. Μια παράσταση – αφιέρωση στον άνθρωπο που – ενώ λαχταρά – δεν έχει το κουράγιο να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ένα έργο για την προσδοκία, τον χρόνο και τη μνήμη, μα κυρίως για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου δεν είμαστε εμείς.

Τρεις αδελφές – μια οριζόντια διάταξη της γενιάς. Τρεις γυναίκες δεμένες με την πιο στενή συγγένεια, καταδικασμένες να ζουν χωριστά: Η Όλγα θα είναι πάντα η πρωτότοκη, και γι’ αυτό θα ζει στο παρελθόν. Η Μάσα θα αναμετριέται με το παρόν, γιατί είναι η μεσαία. Και η Ιρίνα, η μικρή, θα ονειρεύεται το μέλλον. Καθημερινές τελετουργίες συναναστροφής, επέτειοι και γιορτές, φιλοσοφικές συζητήσεις και σχέδια, γεννήσεις και καταστροφές, έρωτες και απορρίψεις, αφίξεις και αναχωρήσεις, και κυρίως ματαιώσεις στα χέρια του Τσέχωφ γίνονται ένα πολύτιμο, συχνά κρυπτικό έργο, που οδηγεί με υποδόριο χιούμορ τους ήρωες και τις ηρωίδες του από την ακραία χαρά στην απόλυτη απελπισία.

Η Μαρία Μαγκανάρη καταπιάνεται ξανά με τον Ρώσο θεατρικό συγγραφέα, για να ξεκλειδώσει τους γρίφους του εμβληματικού αυτού έργου, που παραμένει, περισσότερο από έναν αιώνα, η πιο εύστοχη μεταφορά για να μιλήσει κανείς για τον χρόνο. Οι Τρεις αδελφές είναι ένα ψυχικό «μωσαϊκό» για το νόημα που διαρκώς μας διαφεύγει- όπως οι στιγμές της ζωής μας που δεν καταφέραμε να ζήσουμε ένδοξα, αποτελεσματικά, λυτρωτικά. Αλλά και ταυτόχρονα μια αξεπέραστη παρακαταθήκη της αγάπης του Τσέχωφ για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Οι Τρεις αδελφές, άλλωστε, δεν θα πάψουν ποτέ να μιλούν – έστω και στη σιωπή – για τις επιθυμίες που θάβονται ή ξεχνιούνται. Για άντρες που λένε πως αγαπούν τις γυναίκες (τους) και για γυναίκες που συνεχώς λαχταρούν. Για ρολόγια που σπάνε και στιγμές που δεν βιώνονται. Για όλη τη ζωτικότητα που καταπνίγει σιωπηρά η νωθρότητα. Για καθημερινές οικιακές τελετουργίες, όπου κανένας δεν συνομιλεί με κανέναν. Για το κλάμα και το γέλιο που είναι μεταδοτικά. Γι’ αυτούς που μπερδεύονται ψάχνοντας ένα νόημα και για την αυταπάτη που όλους μας κρατά δέσμιους. Για τη διαδρομή που διαγράφουν οι ποταμοί δακρύων ως την εκρηκτική ευθυμία. Δηλαδή για την ίδια τη ζωή.

Μετάφραση: Γιώργος Π. Δεπάστας – Αλέξανδρος Ίσαρης

Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Μουσική: Χαράλαμπος Γωγιός

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Φωτισμοί: Μαρία Γοζαδίνου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθοί σκηνοθέτριας: Ελένη Παππά, Ανδριάνα Χαλκίδη

Βοηθός σκηνογράφου: Νατάσσα Λέκκου

Βοηθός ενδυματολόγου: Αντωνία Μιχαλιού

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτριας: Υακίνθη Βουλέλη

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου, Τρύφωνας Ζάχαρης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Κλίνης, Κώστας Κορωναίος, Ανδρέας Νάτσιος, Νικόλας Ντούρος, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά, Θάλεια Συκιώτη, Γιωργής Τσαμπουράκης, Ανδριάνα Χαλκίδη

Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα

Βίντεο: Νίκος Πάστρας

Χώρος: Κτήριο Τσίλλερ | Πλαγία Σκηνή

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 21.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 18.00

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Διάρκεια: 130 λεπτά

Νέο Πρόγραμμα

Οκτώβριος

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | Πρεμιέρα: 22 Οκτωβρίου

Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας, μια παράσταση – βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου.

Τις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων παρουσιάζει, από τις 22 Οκτωβρίου, η Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που τη φετινή θεατρική περίοδο στεγάζεται στο ιστορικό Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια ποιητική παράσταση για κάθε – μα κάθε – ηλικία, σε μια ανατρεπτική διασκευή και σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων», με την πρωτότυπη μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου συνόλου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη – μικρή και μεγάλη – που αναζητά την πραγματική της φωνή.

Τι μπορεί να συμβεί, όταν η φαντασία τρέχει πιο γρήγορα κι από ένα λευκό κουνέλι με γιλέκο και ρολόι;

Μια βαρετή, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή μέρα, από αυτές που οι μεγάλοι όλο μιλούν μεταξύ τους – ένα μικρό κορίτσι, η Αλίκη, κάθεται δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα παιδί σαν και σένα. Αναρωτιέται, δοκιμάζει, τολμά να μπει στο άγνωστο, ακριβώς όπως κάθε παιδί, ενώ μεγαλώνει. Η Αλίκη θα κλείσει για λίγο τα μάτια της και θα ταξιδέψει μακριά, σε μια βαθιά κουνελότρυπα κάτω από τη γη. Θα βρεθεί στη Χώρα των Θαυμάτων. Εκεί, η λογική των «μεγάλων» δεν θα ισχύει πια. Τα ζώα θα μιλούν με λέξεις, τα σώματα και τα σχήματα θα αλλάζουν συνεχώς, τα δάκρυα θα γίνονται λίμνη, για να κολυμπήσεις και να παίξεις, οι τρελοί θα μιλούν αστεία–σοφά, οι λογικοί αστεία–παράλογα, οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες θα τσαλακωθούν σαν χάρτινες φιγούρες. Κι εσύ, μαζί με μικρές και μεγάλες Αλίκες, θα βουτήξετε στη χώρα του ονείρου και με δύναμη και θάρρος θα φυσήξετε μακριά τις χάρτινες φιγούρες. Κι όταν το ταξίδι θα έχει τελειώσει, εσύ και η Αλίκη θα ξέρετε πια το μυστικό…

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Υπολογίζω ότι θα πρέπει να βρίσκομαι κοντά στο κέντρο της Γης»

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Σε ποιο Πλάτος και Μήκος της Γης όμως;»

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Λες να τη διασχίσω ολόκληρη;»

κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Να βγω από κάτω εκεί πώς περπατάνε; ανάποδα;»

Μετάφραση: Παυλίνα Παμπούδη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Μουσική: Λένα Πλάτωνος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Λίλη Κυριλή – Άρτεμις Φλέσσα

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Ηχητικός σχεδιασμός: Στέργιος Τσιρλιαγκός

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Β’ Βοηθός σκηνοθέτριας: Μαρία Ηλιάδη

Βοηθός σκηνογράφου–ενδυματολόγου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

Φωτογραφίες – Βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Χώρος: Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακή στις 11.30 και 15.00

Τιμές εισιτηρίων: Ενηλίκων 12€, Παιδικό 10 €, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Η προπώληση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

Νοέμβριος

ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑ

COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου | Συμπαραγωγή: Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

Άνεμος στα ψηλά δέντρα. Συννεφιασμένος ουρανός. Η βροχή πλησιάζει. Οπλές στη γη. Κλαδιά. Που σπάνε. Στάσου. Άκου.

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre και παρουσιάζει το “Cow | Deer”, το πρωτοποριακό έργο των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson. Μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση έρχεται στη Νέα Σκηνή “Νίκος Κούρκουλος” με ελληνικό 4μελές ensemble, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου. Την ελληνική εκδοχή της παράστασης υπογράφει – ως συνεργάτιδα στη σκηνοθεσία – η Ειρήνη Φαναριώτη μαζί με τους/τις τέσσερις Έλληνες/ίδες ερμηνευτές/τριες.

Το “Cow | Deer” είναι μια αλλιώτικη σκηνική εμπειρία. Ένα κουαρτέτο Ελλήνων/ίδων ερμηνευτών/τριών και μουσικών ζωντανεύει τις ζωές δύο ζώων: μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού, χωρίς λόγια, μόνο με ήχο. Το “Cow | Deer” είναι ένα πείραμα επαναπροσανατολισμού: από τον λόγο προς την ακρόαση, από την ιεραρχία προς τη συνεργασία, από τον καθαρά ανθρώπινο στον ευρύτερο, πολύμορφο κόσμο της φύσης.», αναφέρουν οι δημιουργοί του. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο.

Εκκινώντας έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο θέατρο, τη φύση και τον ήχο, στο “Cow | Deer” οι ανθρώπινες αφηγήσεις γύρω από την κλιματική κρίση ξεπερνώνται και η προσοχή στρέφεται στο ίδιο το περιβάλλον: ζώα, έντομα και στοιχεία της φύσης δεν αποτελούν πια το σκηνικό της ζωής μας, αλλά ισότιμους συμμέτοχους ενός εύθραυστου οικοσυστήματος. Μέσα από ζωντανά ηχητικά εφέ (Foley), σε συνδυασμό με αυθεντικές ηχογραφήσεις φυσικών περιβαλλόντων, οι ερμηνευτές δημιουργούν ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο σε πραγματικό χρόνο. Η παράσταση εξελίσσεται χωρίς λόγια, αλλά με τον ήχο ως κεντρικό αφηγητή – μια εμπειρία που επιτρέπει στο κοινό να «ακούσει» τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ένα ζώο και να βιώσει μια πρωτόγνωρη εγγύτητα με τη φύση.

Το “Cow | Deer” είναι μια καλλιτεχνική κραυγή για το περιβάλλον. Κάθε ήχος – μια ανάσα, ένα αυτοκίνητο, το γάβγισμα ενός σκύλου ή το κελάηδισμα ενός πουλιού – γίνεται υπενθύμιση ότι η επιβίωση είναι κοινό δικαίωμα όλων των ειδών και όχι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου. Μια παράσταση που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στον κόσμο – όχι ως κυρίαρχοι, αλλά ως συνοδοιπόροι που συνυπάρχουμε με σεβασμό και φροντίδα.

Σύλληψη – Συνδημιουργία: Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη

Σύμβουλοι Foley & Συν-δημιουργοί της Παρτιτούρας Foley: Ruth Sullivan, Tom Espiner

Σκηνικά – Κοστούμια: Alex Eales

Φωτισμοί: Prema Mehta

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου για την Ελλάδα: Σταυρούλα Παπαποστόλου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Ζοτάι, Χρήστος Θάνος, Κορίνα Κόκκαλη, Ιωάννα Τουμπακάρη

Χώρος: Νέα Σκηνή “Νίκος Κούρκουλος”

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Δεκέμβριος

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 17 Δεκεμβρίου | Μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με το Pina Bausch Foundation

Μια ξεχωριστή σκηνική αναβίωση με έναν εξ ολοκλήρου ελληνικό θίασο.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Pina Bausch, το Kontakthof, παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο από τις 17 Δεκεμβρίου, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988, από το Tanztheater Wuppertal.

Η σκηνική αυτή αναβίωση τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Pina, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Pina από το 1993, σε συνεργασία με την Anne Martin — επίσης μέλος της αρχικής διανομής — και τον Scott Jennings, διευθυντές προβών του Foundation.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ με 23 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Το Kontakthof παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 στην Όπερα του Wuppertal και αποτελεί ορόσημο της πρώιμης περιόδου της Bausch και κομβικό παράδειγμα της συνεργασίας της με τον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Rolf Borzik, ο οποίος διαμόρφωσε την εικαστική γλώσσα του θιάσου εκείνα τα καθοριστικά χρόνια. Το έργο συνεχίζει να περιοδεύει μέχρι σήμερα, συχνά και με διαφορετικές γενιές: το 2000 με το «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» και το 2008 με εφήβους ηλικίας από 14 έως 18 ετών – κάθε φορά θέτοντας εκ νέου το ερώτημα τι σημαίνει «επαφή» σε διαφορετικές ηλικίες.

“Το Kontakthof, είχε πει η Pina Bausch, είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται άνθρωποι που αποζητούν επαφή. Να φανερώσεις τον εαυτό σου, να τον αρνηθείς. Με φόβους. Επιθυμία. Απογοητεύσεις. Απελπισία. Πρώτες εμπειρίες. Πρώτες απόπειρες. Τρυφερότητα και ό,τι προκύπτει απ’ αυτή — αυτό ήταν σημαντικό θέμα στο έργο. […] Να αποκαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου, να ξεπερνάς τον εαυτό σου». Η ίδια, άλλωστε, δεν ενδιαφερόταν «για το πώς κινούνται οι άνθρωποι αλλά για το τι είναι αυτό που τους κινεί» — τα συναισθήματα, η επιθυμία, η ανασφάλεια, η ανάγκη για επικοινωνία, η μοναξιά.

Όπως αναφέρουν οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές της παραγωγής, Josephine Ann Endicott και Δάφνις Κόκκινος, «εκείνο που αντέχει στον χρόνο στο Kontakthof της Pina Bausch είναι η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή, που αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφάλειές τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη».

Συντελεστές πρωτότυπης παραγωγής

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Pina Bausch

Συνεργασία: Rolf Borzik, Marion Cito, Hans Pop

Σκηνικά – Κοστούμια: Rolf Borzik

Μουσική: Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota, Jean Sibelius κ.ά.

Παγκόσμια πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου 1978, Opernhaus Wuppertal

Αρχική διανομή: Arnaldo Alvarez, Elisabeth Clarke, Fernando Cortizo, Gary Austin Crocker, Mari Di Lena, Josephine Ann Endicott, Lutz Förster, John Giffin, Silvia Kesselheim, Ed Kortlandt, Luis P. Layag, Beatrice Libonati, Anne Martin, Jan Minarik, Vivienne Newport, Arthur Rosenfeld, Monika Sagon, Heinz Samm, Meryl Tankard, Christian Trouillas

Συντελεστές για το Εθνικό Θέατρο

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Josephine Ann Endicott, Δάφνις Κόκκινος

Διεύθυνση δοκιμών: Scott Jennings, Anne Martin

Προσαρμογή σκηνικού: Gerburg Stoffel

Προσαρμογή κοστουμιών: Petra Leidner

Προσαρμογή φωτισμών: Jo Verlei

Σύμβουλος ήχου: Karsten Fischer

Συνεργάτης στην προσαρμογή κοστουμιών: Παύλος Θανόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Οι μεταφράσεις των κειμένων της παράστασης στα ελληνικά είναι του Γιώργου Δεπάστα.

Πνευματικά δικαιώματα παράστασης: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main εκπροσωπώντας το Pina Bausch Foundation, Wuppertal.

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Θανάσης Ακοκκαλίδης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βίκυ Βολιώτη, Κατερίνα Γεβετζή, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαριλένα Δάρα, Δάφνη Δρακοπούλου, Νίκος Ζιάζιαρης, Ναταλία Καλογεροπούλου, Δημήτρης Κολλιός, Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουσούλης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Νίκος Λεκάκης, Έρη Μάγκου, Δημήτρης Μανδρινός, Ιωάννης Μπάστας, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Εβίνη Παντελάκη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Έλσα Σίσκου, Βασιάνα Σκοπετέα, Σάνια Στριμπάκου

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Βίντεο: Νίκος Πάστρας

Χώρος: Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 17.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη, Διακεκριμένη Ζώνη 20€, Α’ Ζώνη 17€, Β’ Ζώνη 15€, Γ’ Ζώνη 10€, Παρασκευή Γενική είσοδος 14€, Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Α’ Ζώνη 22€, Β’ Ζώνη 18€, Γ’ Ζώνη 10€ | Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Διάρκεια: 2 ώρες και 50 λεπτά (με διάλειμμα)

Ιανουάριος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

«Δεν είναι ό,τι έχουμε ζήσει, είναι ό,τι μας μένει να ζήσουμε. Και από τώρα για πάντα, μπορώ να οραματίζομαι τη στιγμή αυτή. Μπορώ για πάντα να σ’ αγαπώ αύριο.»

Αντλώντας έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ 2020 και 2021, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Guillaume Poix γράφει την Ιεροτελεστία (Un Sacre), υφαίνοντας ένα χρονικό απώλειας που – μέσα από τις «μικρές» ιστορίες ανθρώπων – καταλήγει στη «μεγάλη» Ιστορία της ανθρωπότητας. Μια Ιστορία, η οποία σήμερα μοιάζει να τρέχει με τρόπους που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μια Ιστορία που σήμερα χαρακτηρίζεται από άλλους σημαντικούς θανάτους, της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της ενσυναίσθησης, της δικαιοσύνης.

«Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ.»

Έντεκα άνθρωποι σε μια παράδοξη συνάντηση κάποια στιγμή στον χρόνο και κάπου στον κόσμο. Αφηγούνται την ιστορία ενός τέλους. Την ιστορία ενός θανάτου. Τη στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε για αυτούς. Το βίαιο σπάσιμο μιας σχέσης που έρχεται με την απώλεια. Η στιγμή που έμειναν μόνοι. Ο τρόπος που έπρεπε να κοιτάξουν το μέλλον μισοί. Η ζωή που συνέχισαν κουβαλώντας το τραύμα.

«Ήθελα να έχω μια ζωή, όχι να είμαι μια ιστορία». Ιστορίες θανάτου ανθρώπων που αγαπήθηκαν παθιασμένα, ανθρώπων που θυσιάστηκαν για τους άλλους, ανθρώπων που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας για ένα καλύτερο μέλλον, ανθρώπων που τους έκλαψαν και ανθρώπων που δεν τους αναζήτησε κανείς. Ιστορίες φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους, που όμως ενώνονται από τον πυρήνα που καίει ασταμάτητα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας: την ανελέητη θνητότητα του ανθρώπου. «O πόνος ζητά χρόνο. Είναι μακρύς ο πόνος μέσα μας». Σε μια εποχή στην οποία ο θάνατος περνάει απαρατήρητος, σχεδόν αδιάφορος, που η απώλεια οφείλει να βιώνεται γρήγορα και ο πόνος δεν επιτρέπεται, γιατί σπιλώνει την ψεύτικη ευτυχία μιας ζωής που διαφημίζεται με κάθε τρόπο, το έργο του Guillaume Poix έρχεται να μας θυμίσει ότι το τέλος της ζωής είναι ένα φυσικό μέρος της.

Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, θα ακολουθήσει τη λογική συνεντεύξεων του συγγραφέα, προσθέτοντας στο τελικό αποτέλεσμα και τρεις νέες ιστορίες εμπνευσμένες από την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων, γραμμένες από την τακτική συνεργάτιδα του σκηνοθέτη, Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου. Με όχημα τη ζωντανή μουσική επί σκηνής και την κίνηση – την οποία υπογράφει η Ξένια Θεμελή –, συμπληρώνοντας ή μεγεθύνοντας τα κενά που αφήνει ο λόγος, η παράσταση θα αποπειραθεί να αναδείξει μία παρέλαση ανθρωπινότητας, μια γιορτή της ζωής.

Γιατί το μόνο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο που έχουμε φτιάξει, είναι να συνεχίσεις να υπάρχεις. Η ύπαρξη ως επανάσταση, λοιπόν.

Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη

Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Θεοδωρίδης

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας – Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Ξένια Θεμελή

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Γιώργος Κισσανδράκης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Ιωάννα Μαυρέα, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θωμάς Τσακνάκης

Χώρος: Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΕΧΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη – Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μόνο όνειρα, καθόλου ύπνος».

Φραντς Κάφκα, 21/07/1913

Μια αθλητική ομάδα εφήβων, προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους και τις αδυναμίες της. Άνθρωποι που ονειρεύονται, άλλοτε βουβά, άλλοτε ηχηρά, αφήνοντας τους πάντες άναυδους, άνθρωποι που αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα, για να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου που τους περιορίζει και τους ετεροκαθορίζει. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν το σύστημα αυτό δεχόταν την κριτική τους; Θα κατέρρεε ή θα επαναπροσδιοριζόταν, θεμελιώνοντας νέες νόρμες και στόχους; Πώς θα κυλούσε η ζωή στο σύστημα την επόμενη μέρα;

Ο ερχομός ενός νέου μέλους γεννά νέες εύθραυστες ισορροπίες, ανατρέποντας τις ήδη υπάρχουσες, φέροντας παράλληλα στην επιφάνεια τις ρωγμές των ηρώων και των σχέσεών τους. Και, με τη σειρά του, ο Coach, προσπαθεί να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, πολλές φορές ακόμα και με κάθε κόστος. Θα τα καταφέρει; Θα τα καταφέρουν όλοι μαζί, ως σύνολο;

Οι ήρωες – εκτός από τον Coach – δεν είναι, ωστόσο, απλώς αθλητές· είναι και έφηβοι. Η ψυχοσύνθεσή τους τούς αναγκάζει να είναι αεικίνητοι και ακούραστοι, να αναζητούν χωρίς σταματημό, να αναρωτιούνται ακόμα και για πράγματα αυτονόητα, να αμφισβητούν όλα όσα συμβαίνουν, ακόμα και μπροστά στα μάτια τους. Για τον έφηβο τίποτα δεν είναι δεδομένο και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Η κομβική αυτή στιγμή στη ζωή των ηρώων του έργου, η εφηβεία τους, παρά τις περιπέτειες που μπορεί να κρύβει, είναι ταυτόχρονα και ένα σπουδαίο δώρο, μια δεύτερη ευκαιρία, πριν την τραχιά ενηλικίωση που συνήθως ακολουθεί· είναι δώρο στη ζωή κάθε ανθρώπου να αρπάζει από τα μαλλιά τη ζωή και να εξερευνά κάθε είδους όριο απ’ άκρη σ’ άκρη!

Το έργο έχεις πέντε λεπτά μιλά για αυτή την εξερεύνηση, για το όνειρο εντός μας, τα όνειρα που άλλοι κάνουν για μας και εμείς τα υιοθετούμε άθελά μας, τους φόβους, ακόμα και τους εφιάλτες μας. Μιλά για τη στιγμή εκείνη της μέρας ή της νύχτας, που τολμάμε να γίνουμε κυρίαρχοι, να μάθουμε από την αρχή. Και η στιγμή αυτή είναι μια στιγμή ολοκληρωτικής ελευθερίας για τον καθένα μας.

*Η παράσταση αντλεί έμπνευση από όνειρα (του ύπνου και του ξύπνιου) εφήβων που συμμετέχουν στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου και μοιράστηκαν γενναιόδωρα το υλικό τους με τη συγγραφέα του έργου.

*Τόσο κατά την διάρκεια των δοκιμών, όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, ο σκηνοθέτης, ο θίασος και οι συντελεστές της παράστασης, θα βρίσκονται σε στενή επαφή και σε ανοιχτό διάλογο με εργαστήρι εφήβων του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο θα πλαισιώνει την όλη διαδικασία. Κοινός στόχος παράστασης και εργαστηρίου είναι η αλληλεπίδραση με αφορμή τα όνειρα του ύπνου και του ξύπνιου, καθώς και η γλώσσα του ονείρου εν γένει.

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης

Σκηνικά: Κατερίνα Βλάχμπεη

Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Κίνηση: Θεανώ Ξυδιά

Φωτισμοί – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Δραματολόγος παράστασης: Ευτυχία Χαραλαμπάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Μίνως Θεοχάρης, Αφροδίτη Καποκάκη, Σταύρος Καραγιάννης, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Γιάννης Μπαριτάκης, Δανάη Ομορεγκιέ Νεάνθη, Πέννυ Παπαγεωργίου

Χώρος: Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 18.00, Κυριακή στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10 €, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€

Φεβρουάριος

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 26 Φεβρουαρίου

Να λοιπόν που τέλειωσε η ζωή σ’ αυτό το σπίτι…

Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια στο γερασμένο πια – και υποθηκευμένο – σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν μέσα τους πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την ανακούφιση της οικειότητας που τους ενώνει, αλλά και να αποχαιρετίσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, αισθάνονται πως είναι ήδη παρελθόν.

Το τελευταίο έργο του Τσέχωφ, γραμμένο λίγους μόλις μήνες πριν από τον θάνατό του, μιλά με οδυνηρή ελαφρότητα για ένα ανέμελο παρόν που συμπιέζεται ασφυκτικά ανάμεσα σε ένα νοσταλγικά εξωραϊσμένο παρελθόν και σε ένα τραγικά αβέβαιο μέλλον. Οι ιδιοκτήτες του βυσσινόκηπου, πνιγμένοι στα χρέη και στις αυταπάτες τους, αρνούνται να δεχτούν πως το κτήμα χάνεται και πως ο κόσμος γύρω, αλλάζοντας δραματικά, τους ξεπερνά. Όπως, λίγο πολύ, και όλα τα πρόσωπα του έργου, επιλέγουν να γαντζωθούν από την ξεγνοιασιά μιας αιώνιας παιδικότητας, αναβάλλοντας πεισματικά την ενηλικίωσή τους.

Η σχέση των ανθρώπινων πλασμάτων με την απώλεια, με το αμείλικτο πέρασμα του χρόνου, καθώς και η αδυναμία τους να αντιληφθούν σφαιρικά την πραγματικότητα είναι τα κεντρικά θέματα αυτής της ιλαρής και συγχρόνως σπαρακτικής τραγικωμωδίας, στην οποία ξεπροβάλλει διαρκώς ο τρόμος της Αβύσσου και του Άπειρου.

Ο φαινομενικά ρεαλιστικός λόγος και –κατ’ επέκταση– κόσμος του Τσέχωφ είναι στην ουσία του ένα περίπλοκο, σχεδόν μαξιμαλιστικό λεκτικό και ηχητικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν σε μια ζηλευτή αρμονία κοινότοπες καθημερινές συζητήσεις, βαθυστόχαστοι συλλογισμοί, κρυφές σκέψεις, πυρετώδεις εσωτερικοί μονόλογοι, ποιήματα και τραγούδια, ακατάληπτα μουρμουρητά, καθησυχαστικά γνώριμοι αλλά και απειλητικά ανοίκειοι ήχοι του φυσικού περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας την μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη και τοποθετώντας εξ ολοκλήρου τη δράση στο καθιστικό/σέρα μιας ρωσικής ντάτσας, η διασκευή του Έκτορα Λυγίζου αντιμετωπίζει το τσεχωφικό κύκνειο άσμα ως ένα έργο συνόλου. Με όρους ενός ιδιότυπου «μουσικού ρεαλισμού» – όπου η παρτιτούρα είναι το κείμενο και τα μουσικά όργανα οι ανθρώπινες φωνές – ένας 11μελής θίασος καλείται να ενσαρκώσει μια ομάδα προσώπων που παλεύουν με τα λόγια και τη δράση τους να εξορκίσουν τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν.

Είναι η τρίτη φορά που ο Βυσσινόκηπος ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 41 χρόνια μετά από την παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη και 58 από εκείνη σε σκηνοθεσία του Τάκη Μουζενίδη.

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Σκηνικά: Μυρτώ Λάμπρου

Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη

Μουσική προσαρμογή – Μουσική διδασκαλία: Λίνα Ζάχαρη

Συνεργασία στην κίνηση – Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Σχεδιασμός ήχου: Brian Coon

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Βλασσοπούλου

Σχεδιασμός μακιγιάζ – κομμώσεων: Ιωάννα Λυγίζου

Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Μπίζα

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου*, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου*, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης

*Σε διπλή διανομή

Χώρος: Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 17.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη, Διακεκριμένη Ζώνη 20€, Α’ Ζώνη 17€, Β’ Ζώνη 15€, Γ’ Ζώνη 10€, Παρασκευή Γενική είσοδος 14€, Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Α’ Ζώνη 22€, Β’ Ζώνη 18€, Γ’ Ζώνη 10€ | Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ Ω του Γιώργου Χριστοδούλου – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ) | Από τον Φεβρουάριο σε περιοδεία | Πρεμιέρα στην Αθήνα: 6 Μαΐου | Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μια παράσταση για την απώλεια, τη συνενοχή και τη συγχώρεση, εμπνέεται από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, και ταξιδεύει στην περιφέρεια και σε νησιά της άγονης γραμμής.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «Σταθμός Ω»: ένα νέο ελληνικό θεατρικό έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ), αριστούχου αποφοίτου του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Με άξονα τον κοινωνικό προβληματισμό γύρω από τη βία, τη σιωπή, τη διαφορετικότητα, τη συνενοχή και τη συγχώρεση, η εν λόγω – ευέλικτης κλίμακας – παραγωγή, εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης της Πρώτης Σκηνής της χώρας, που επιχειρεί – σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δήμους και άλλους τοπικούς φορείς – να μεταφέρει την καλλιτεχνική δημιουργία πέρα από τα στενά όρια του αστικού κέντρου, σε πόλεις της περιφέρειας και σε απομακρυσμένα νησιά, και να καλλιεργήσει τη Γλώσσα της Αποκέντρωσης. Η παράσταση θα ολοκληρώσει τη διαδρομή της την άνοιξη του 2026, στην Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Το έργο αντλεί έμπνευση από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, ικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Από αυτόν τον αρχαίο πυρήνα, γεννιέται μια σύγχρονη αφήγηση που θέτει στο επίκεντρο τη συλλογική συνενοχή, την απώλεια, την ανάγκη για κάθαρση – αλλά και την κρίσιμη πράξη της συγχώρεσης.

Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος – διαφορετικός στα μάτια της τοπικής κοινωνίας – εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή, την ομοφοβική βία που καλύπτεται πίσω από την «κανονικότητα», και τελικά με τον ίδιο του τον εαυτό. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρησε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια, ζητώντας ένα σώμα που λείπει. Πέντε πρόσωπα συναντιούνται επί σκηνής και, με αφετηρία ένα έγκλημα, ανοίγουν έναν κοινό τόπο αφήγησης, ερωτημάτων και αντιπαραθέσεων. Μέσα από μύθους, αλληγορίες και ποικίλα εκφραστικά μέσα, επιχειρούν να διεισδύσουν στο πυρήνα της ανθρώπινης συνθήκης και να αναζητήσουν τι μπορεί να σημαίνει πραγματική συγχώρεση.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Σύμβουλος δραματουργίας: Αρίστη Τσέλου

Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Δραματολόγος παράστασης: Ευτυχία Χαραλαμπάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ξένια Ταμπούρλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Ενισλίδου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ζωή Κουσάνα, Παναγιώτης Παντέρας, Στέφανος Πίττας, Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ), Αλεξάνδρα Χασάνι

Χώρος: Από Φεβρουάριο | Περιοδεία στην Περιφέρεια & | Από 6 Μαΐου | Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 21.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 18.00

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Απρίλιος

ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 1 Απριλίου

Τι κάνει τη ζωή να αξίζει να τη ζεις;

«Μόνο ένα πρότυπο γυναικείας ομορφιάς επιτρέπεται: το κορίτσι…» μια φράση της Susan Sontag που συμπυκνώνει την εικόνα της γυναίκας ως αντικειμένου και καταδικάζει την αυτονομία της. «Σε έργα με υπερφυσικά θέματα», στο Bunranku (ένα είδος ιαπωνικού κουκλοθέατρου), μια μαριονέτα-κούκλα μπορεί να κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μπορεί γρήγορα να μετατραπεί στο πρόσωπο ενός δαίμονα».

Αυτές οι δύο φράσεις εμπνέουν τον τίτλο και το περιεχόμενο της παράστασης Κουκλίτσα, που βασίζεται στο δράμα του Ίψεν Ένα Κουκλόσπιτο. Αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό πόσο λίγο έχουν αλλάξει οι συνθήκες για τις γυναίκες από το 1879 που γράφτηκε το – πρωτοποριακό για την εποχή του – έργο.

Στην καρδιά του σκοτεινού και ύπουλα βίαιου αυτού έργου, ανάμεσα στο ζευγάρι που έχει μια άνιση σεξουαλική σχέση και ζει σε κλίμα οικονομικής ανασφάλειας, κρύβεται ένα μυστικό. Η αποκάλυψή του και η σύγκρουση που ακολουθεί, φέρνει στην επιφάνεια βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα, στα οποία η ανθρώπινη νόηση – φύση αδυνατεί να βρει απαντήσεις. Λαμβάνει το έργο μια μυθική σχεδόν υπερφυσική διάσταση, όσο αυτά τα υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα παραμένουν άλυτα έως σήμερα. Στο τέλος, η Νόρα θα μετατραπεί από κουκλίτσα σε δαίμονα, όχι πρεσβεύοντας το «κακό» αλλά – αντίθετα – διεκδικώντας την επιλογή και την ευθύνη που απαιτεί η ελευθερία. Η τελική ρήξη δεν είναι απλώς έξοδος από το σπίτι. Είναι έκρηξη!

Η παράσταση εκτυλίσσεται σε ένα σαλόνι την περίοδο των Χριστουγέννων. Το εσωτερικό του σπιτιού αποκαλύπτεται μέσα από παράθυρα και μισάνοιχτες πόρτες, σαν να το παρακολουθεί κανείς απ’ έξω. Η δράση κρύβεται και εμφανίζεται πίσω από τους τοίχους του σκηνικού, σε μια προσπάθεια να διαρρηχθεί ο ρεαλισμός και να φανερώσει κρύβοντας, σκοτεινές πτυχές, αμήχανες παύσεις, σκληρές πράξεις και λόγια που τολμούν τα πρόσωπα του έργου να πουν.

Τα παιδιά της οικογένειας ζουν κυρίως έξω από το σπίτι, έξω από τον κόσμο των ενηλίκων, παρακολουθούν το σπίτι, το επιθυμούν και το φοβούνται. Είναι άλλοτε ήσυχα και απόκοσμα και άλλοτε φλύαρα και υπερκινητικά. Η υπηρέτρια και παραμάνα μοιάζει να φροντίζει τα παιδιά όπως ένας ιδιοκτήτης τα κατοικίδιά του. Ο τοκογλύφος γίνεται καταλύτης για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο γιατρός, που είναι και ο μοναδικός φίλος της οικογένειας, πρόκειται να πεθάνει. Η φίλη εισβάλλει ξαφνικά από το παρελθόν ζητώντας προστασία. Ο σύζυγος υπολογίζει συνεχώς αριθμούς, μετράει χρήματα και ζυγίζει τη Νόρα καθημερινά, ελέγχοντας το βάρος της. Η Νόρα τρώει ασταμάτητα και η συναισθηματική της πείνα εξελίσσεται σε κάτι δαιμονικό.

Τα Χριστούγεννα αλλά και η ζωή μέσα σ’ αυτό το σπίτι είναι απογυμνωμένα από καθετί πνευματικό. Το χρήμα κυριαρχεί με απόλυτη εξουσία και ορίζει τη μοίρα και τις σχέσεις των προσώπων. Φαίνεται πως όλοι προσεύχονται για τη σωτηρία τους στον μοναδικό Θεό, το χρήμα. Η Νόρα δεν διαλύεται για να ανασυνθέσει μόνο τον εαυτό της αλλά και για να κατακτήσει το δικαίωμα να ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο. Για να δώσει απάντηση στην ερώτηση: Τι κάνει τη ζωή να αξίζει να τη ζεις;

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά

Σύμβουλος δραματουργίας: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Πουλχερία Τζόβα – Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Γιώργος Μυζήθρας

Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Γεωργία Κανελλοπούλου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Αινείας Τσαμάτης

Χώρος: Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Πειραματική Σκηνή – Θέατρο Δίπυλον

Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης – Νεφέλη Μαϊστράλη

«Μη φοβάστε. Είναι θέατρο.»

«Ο φόβος γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι πρόβλημα. Είναι η αρχή του αυτοσχεδιασμού». – John Cale

Η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μεταφέρεται στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ και εγκαινιάζει έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής. Μετατοπίζοντας το βλέμμα από το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα – και τους περιορισμούς που του ασκεί ο χρόνος – στη διαδικασία της γέννησής του, και μέσα από τη ζωντανή αλληλεπίδραση δημιουργών και θεατών, η Πειραματική Σκηνή προτείνει φέτος μια θεατρική πράξη ανάδειξης αυτού που γεννιέται εδώ και τώρα, πάντα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, ισοτιμίας, συλλογικής ευθύνης. Οι δράσεις της αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

1. Ensemble – Μια ομάδα ηθοποιών

Μέσα από μια διαδικασία ακροάσεων, δημιουργήθηκε ένα 16μελές ensemble ηθοποιών, μια κολεκτίβα, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά. Απαλλαγμένη από τη συνήθη υποχρέωση να παράγει κάτι «ολοκληρωμένο», η ομάδα ενθαρρύνεται να δημιουργεί υλικό μέσα σε κλίμα εξερεύνησης, δοκιμής και ανακάλυψης.

2. Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα | Από 8 Οκτωβρίου

Η Διαρκής Πρόβα με τίτλο ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, θα έχει τις πόρτες της ανοιχτές όλη τη χρονιά. Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 22:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ελεύθερα, έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, για όση ώρα επιθυμεί (από 4 λεπτά έως 4 ώρες), μια ζωντανή σύνθεση – όχι παράσταση – σε αέναη κίνηση και εξέλιξη. Πάνω στη σκηνή, το ensemble θα αφηγείται, θα τραγουδά, θα χορεύει, θα αναπαριστά, αντλώντας τα υλικά του από το θέατρο, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Δραματουργικός άξονας της Ανοιχτής Πρόβας θα είναι το μυθιστόρημα του Curzio Malaparte ΚΑΠΟΥΤ και άλλα συναφή υλικά, που αφορούν στο θέμα Πόλεμος.

Η προπώληση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

3. Έξι θεατρικά «Σκίτσα»

Έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία (θέατρο, χορός, μουσική, performance) θα συνεργαστούν με το ensemble, δημιουργώντας ισάριθμες παραστάσεις-«σκίτσα», με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025-26 του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα. Σκοπός τους είναι να εμπλακούν σε έναν ισότιμο, ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο με την ομάδα.

Σκίτσο 1 | Η γλώσσα των μανιφέστων

Οδοιπορικό στη Σατίλα

31 Οκτωβρίου

Η παράσταση επιδιώκει να συνδυάσει τη μαρτυρία, την ανάμνηση και την ποίηση με το πολιτικό μανιφέστο. Την αντιπαραβολή ενός τοπίου λάμψης με ένα τοπίο στάχτης.

Σύλληψη – Δημιουργία: Αλεξάνδρα Καζάζου

Σκηνικά – κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωστής Γλύκαντζης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης, Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

Σκίτσο 2 | Η γλώσσα των τοίχων

Η ποίηση είναι στους δρόμους

5 Δεκεμβρίου

Μια απεγνωσμένη μορφή επικοινωνίας: σύμβολα, συνθήματα και εικόνες που γράφτηκαν βιαστικά, σβήστηκαν, ξαναγράφτηκαν. Μια γλώσσα που εισβάλλει στον δημόσιο χώρο και παραβιάζει τον ιδιωτικό, που γεμίζει με νόημα τον κενό χώρο και κάθε στιγμιότυπο από τα παράθυρα των αστικών λεωφορείων.

Σύλληψη – Δημιουργία: Θεανώ Μεταξά

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Γρηγόρης Σφακιανάκης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Σκίτσο 3 | Η γλώσσα του πολιτισμού vs Άγρια γλώσσα

Χρονικό μιας εξημέρωσης

(Οδηγός καλών τρόπων)

9 Ιανουαρίου

Τι σημαίνει ευγένεια και καλοί τρόποι και πόσο απαραίτητη είναι, για να συμβιώσουν οι άνθρωποι; Ποια είναι τα όρια «αγριότητας» και πολιτισμού και πόσο βίαιος τελικά μπορεί να γίνει αυτός ο «εκπολιτισμός»; Μία πλεύση στα θολά ύδατα της αστικής ευγένειας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σύλληψη – Δημιουργία: Σταυρούλα Σιάμου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Ελένη Βλάχου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης, Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

Σκίτσο 4 | Μετά-ανθρώπινη γλώσσα (ΑΙ)

Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1

6 Φεβρουαρίου

Δεν υπάρχουν πια ηθοποιοί στο θέατρο. Βασικά, δεν υπάρχει θέατρο. Μόνο κώδικας, pixels και συνθετικά σώματα. Tα είχε προφητεύσει όλα η Κασσάνδρα, όμως κανείς δεν την πίστεψε. Νόμισαν πως τα λόγια της ήταν προϊόν μυθοπλασίας κι εκείνη ρόλος. Κι όμως, στα ερείπια ενός από χρόνια σφραγισμένου θεάτρου, μια ομάδα ηθοποιών με σάρκα και οστά, ξεκινά πρόβες, μυστικά και παράνομα, για μια νέα παράσταση…

Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Βασίλης Λυμπερόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Σκίτσο 5 | Η γλώσσα της εξέγερσης

Τι να κάνουμε:

Ιστορίες για την αναμονή της Αποκάλυψης

6 Μαρτίου

Οι εποχές των κρίσεων προκαλούν αλλαγές, ξυπνάνε δυνάμεις αντίστασης, δημιουργούν ουτοπίες. Ουτοπίες που καταστρέφουν τον κόσμο όπως τον ξέρουμε και γεννούν ένα νέο, μια γη της επαγγελίας. Τι γίνεται, όμως, όταν η κρίση δεν φέρνει αλλαγή; Όταν το αδιέξοδο δεν παράγει ουτοπίες; Μια παράσταση για το κοινωνικό γεγονός που, μετά τη γραφή, τη γεωργία και τη δημιουργία της πόλης, καθόρισε όσο κανένα άλλο την ιστορία του ανθρώπου: την επανάσταση.

Σύλληψη – Δημιουργία: Μιχάλης Πητίδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Ηλιόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης, Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

Σκίτσο 6 | Η γλώσσα της αμφισβήτησης

ΑΜΦΙ (Άπειρες Μικρές Φαεινές Ιδέες)

3 Απριλίου

Με όχημα τα κείμενα των beat ποιητών και τον ήχο της φωνής, ένας ιδιότυπος στρεβλός κανόνας για να αφηγηθούμε να αμφισβητήσουμε μέσα από τον ποιητικό λόγο, τα θέσφατα, την κοινή λογική, αλλά κυρίως τον εαυτό.

Σύλληψη – Δημιουργία: Φώτης Σιώτας

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ντίνα Κούμουλη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Χώρος: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟN

Μέρες και ώρες Ανοιχτής Πρόβας : Τετάρτη & Πέμπτη 18.00 – 22.00

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Ανοιχτή Πρόβα: 5€, Παραστάσεις: Γενική είσοδος 12€, Φοιτητικό/65+ ετών 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Ειδικά πακέτα: εισιτήριο για Ανοιχτή Πρόβα & εισιτήριο για παράσταση: 15€

Πακέτο έξι (6) παραστάσεων: 60€

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | Υπεύθυνη: Μαρία Μαγκανάρη

Το Μικρό Εθνικό αποτελεί εδώ και χρόνια έναν τόπο συνάντησης, συνύπαρξης και δημιουργίας για ανθρώπους όλων των ηλικιών: παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Μέσα από τις πλούσιες καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δράσεις, κάνει πράξη τις θεμελιώδεις αρχές του θεάτρου: τη ζωντανή αλληλεπίδραση, τη διαλεκτική, τη συνδημιουργία. Συνεχίζοντας και εξελίσσοντας τη διασύνδεση διαφορετικών πεδίων, και τη δημιουργία πιο σύνθετων και ανοιχτών καλλιτεχνικών χειρονομιών, το πρόγραμμά του διαπνέεται φέτος από τον απρόβλεπτο και απεριόριστο κόσμο της γλώσσας και το ευρύτερο δίκτυό της, που διέπουν όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στον ίδιο άξονα επιλέχθηκαν και οι δύο παραστάσεις του Μικρού Εθνικού: στις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων στην Παιδική Σκηνή, μέσω της γλώσσας της φαντασίας παρακολουθούμε τη διαδρομή της Αλίκης στην αναζήτηση της ταυτότητάς της και της συναισθηματικής της ανάπτυξης. Ενώ, στο έχεις πέντε λεπτά στην Εφηβική Σκηνή, έφηβοι που συμμετείχαν την περσινή θεατρική χρονιά στα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού εμπιστεύθηκαν στη συγγραφέα όνειρα του ύπνου και του ξύπνιου τους, εμπνέοντάς την για το συγκεκριμένο έργο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα περισσότερα από τα 50 τακτικά του εργαστήρια του Μικρού Εθνικού για κάθε ηλικία -στα οποία την περσινή θεατρική περίοδο έλαβαν μέρος 800 συμμετέχοντες-, θα δοκιμάσουν να χαρτογραφήσουν τη γλώσσα ως πρώτη ύλη του θεάτρου, να διερευνήσουν τη γλώσσα της ποίησης και του ονείρου, και να φέρουν σε επαφή μικρούς και μεγάλους με τον ποιητικό τους εαυτό. Το θέατρο, άλλωστε, μιλάει πολλές γλώσσες, κάθε λέξη, κάθε αναπνοή, κάθε φωνή και χειρονομία είναι πολύτιμη.

Ξεκινώντας από τη γλώσσα που προηγείται της ομιλίας, περνούν στη γλώσσα της σύνδεσης και των συναισθημάτων και υποδέχονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στον τόπο, όπου το παιχνίδι είναι το απόλυτο εργαλείο. Η μουσική εισάγει τα παιδιά σε «ξένες» γλώσσες, και τα εξοικειώνει με τους πολιτισμούς άλλων χωρών, ενώ η γλώσσα του κινηματογράφου διευρύνει τους ορίζοντες της φαντασίας τους. Κάποια εργαστήρια αναζητούν την ποίηση στη γλώσσα της εφηβείας, στα «σκρολάρω» και στα «μπιφ» και σε όλα αυτά τα ιδιώματα που οι μεγαλύτεροι αδυνατούν να κατανοήσουν, ενώ άλλα ζητούν από τους σημερινούς εφήβους να μιλήσουν τη γλώσσα των κλασικών.

Η γλώσσα της κωμωδίας ευεργετική για όλες τις ηλικίες έχει τον χώρο που της αξίζει, ενώ η γλώσσα του σώματος και του ρυθμού χωράει σε εργαστήρια όλων των ηλικιών. Μία μόνο όμως γλώσσα είναι πραγματικά ακαταμάχητη: η γλώσσα του έρωτα! Αλήθεια, κάνει διάλογο ο έρωτας ή μήπως μονολογεί; Τι λέξεις μιλάει η αγάπη; Πώς μιλάει η σιωπή; Κάποια εργαστήρια διερευνούν τη γλώσσα της κοινοτοπίας και των στερεοτύπων, ενώ κάποια άλλα αποθεώνουν τη γλώσσα της μαγείας, του παραμυθιού και, βέβαια, του μύθου. Και κάποια άλλα φέρνουν κοντά διαφορετικές γενιές ανθρώπων, βρίσκοντας την κοινή τους γλώσσα που γεφυρώνει χάσματα.

Ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις παραστάσεις και τα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού παραμένει και φέτος ανοιχτός: τα δύο εργαστήρια πλαισίωσής τους θα εργαστούν πάνω στις βασικές θεματικές των παραστάσεων, καλώντας μικρούς και μεγάλους να εμπνευστούν από τη γλώσσα της ποίησης, του παράδοξου και τη γλώσσα του ονείρου, και να έρθουν σε επαφή με τη δημιουργική διαδικασία των προβών και με τους ίδιους τους δημιουργούς. Πληροφορίες / Τιμές / Όροι συμμετοχής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η πλούσια δραστηριότητα του Μικρού Εθνικού ανατροφοδοτείται από την άμεση σύνδεσή της με την κοινωνία, μέσω δράσεων που οξύνουν τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά. Η συμπερίληψη, η αλληλεγγύη, η έμπρακτη συμπαράσταση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και η πίστη στην ευεργετική λειτουργία του θεάτρου διαπνέουν το σύνολο των κοινωνικών μας δράσεων.

Το Επισκεπτήριο, μια δράση που απευθύνεται σε συνανθρώπους μας, που τη δεδομένη στιγμή της ζωής τους αδυνατούν να έρθουν στο θέατρο γιατί νοσηλεύονται, συνεχίζεται. Ο Ηλίας Κουνέλας με ομάδα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου, θα συνεχίσουν να δίνουν παραστάσεις μέσα σε θαλάμους νοσοκομείων και ψυχιατρείων.

Το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα που με συνέπεια εμψυχώνει ο Στάθης Γράψας, συνεχίζει τη δράση του, πάντα με την βαθιά πεποίθηση στην απελευθερωτική αξία της τέχνης. Το Πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από δομές απεξάρτησης (18 Άνω, ΚΕΘΕΑ) που με ευαισθησία εμψυχώνει η Όλια Λαζαρίδου με τους συνεργάτες της, θα συνεχίσει και φέτος να δίνει χώρο έκφρασης σε συνανθρώπους μας που κάνουν ένα σπουδαίο βήμα στη ζωή τους.

Δράσεις Πλαισίωσης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ’ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη Γλώσσα του μήνα | Σχεδιασμός – Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη | Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα – Έναρξη: 5 Οκτωβρίου

Με αφορμή τις θεματικές που προκύπτουν κάθε μήνα από τις παραστάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος – φιλοσοφία, φύση και κλιματική αλλαγή, άνθρωπος και εξουσία κ.ά.– διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τον χώρο των επιστημών συνομιλούν δημιουργικά, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, με σημαντικούς/ές καλλιτέχνες/ιδες πάνω στη σκηνή. Πώς είναι να δίνεις μια διάλεξη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης; Πόση τέχνη κρύβει η γλώσσα της επιστήμης;

Προθάλαμος Δ’ 1: Κοσμολογία

Δρ. Σπύρος Βασιλάκος – Ηλέκτρα Νικολούζου

Ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, κοσμολόγος, πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η ηθοποιός Ηλέκτρα Νικολούζου σε αυτή την ιδιαίτερη συνάντησή τους στη σκηνή, επιχειρούν να διευρύνουν τα όρια μεταξύ επιστήμης και τέχνης. Σε μια πρωτότυπη διάλεξη για την ιστορία του κόσμου, την ιστορία του ανθρώπου, η επιστημονική γλώσσα σε συνομιλία με τη θεατρική, δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό σύμπαν όπου τα κοσμολογικά ερωτήματα συναντούν τα ανθρώπινα, αναζητώντας μια γνωσιακή αλλά και αισθαντική κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος; Από πού ερχόμαστε; Τι υπάρχει γύρω μας; Συνδέονται άραγε έννοιες όπως το συνεχώς διαστελλόμενο σύμπαν, ο χωροχρόνος, η βαρύτητα, η σκοτεινή ύλη, με τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που αγαπάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε; Πώς τα ανθρώπινα συναισθήματα, η φαντασία, ο ενθουσιασμός, αλλά και ο φόβος, μπορούν να συνομιλήσουν με τις επιστημονικές ανακαλύψεις, σε αυτή την πρώτη σκηνική συνύπαρξη ενός επιστήμονα και μιας καλλιτέχνη, που αναδεικνύει τις συγκρούσεις των δύο πεδίων, αλλά τονίζει και τους κοινούς τόπους έρευνας και αναζήτησης της αλήθειας;

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων | Κτήριο Τσίλλερ

Πότε: Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.

Έναρξη: 5 Οκτωβρίου | Προθάλαμος Δ’ 1: Κοσμολογία

Νοέμβριος | Προθάλαμος Δ’ 2: Περιβάλλον

Δεκέμβριος | Προθάλαμος Δ’ 3: Σώμα

Ιανουάριος | Προθάλαμος Δ’ 4: Τελετουργία

Φεβρουάριος | Προθάλαμος Δ’ 5: Κοινωνία

Μάρτιος | Προθάλαμος Δ’ 6: Βία

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 8 €, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5 €, Ειδική τιμή 5€ [έπειτα από αγορά εισιτηρίου παράστασης]

Ώρα: 14.00

Η προπώληση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ | Γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική γραφή για το θέατρο | Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα – Έναρξη: 26 Οκτωβρίου

Το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί μία/έναν συγγραφέα να εμπιστευτεί ένα απόσπασμα από το νέο έργο του στα χέρια μιας ομάδας ηθοποιών, που καλούνται να το αποτυπώσουν σκηνικά, χωρίς σκηνοθετική καθοδήγηση. Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα στήνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ ένα σαλόνι, όπου οι θεατές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την/τον συγγραφέα και το νέο της/του έργο μέσα από την παρουσίαση του αποσπάσματος. Θα ακολουθεί συζήτηση με άλλους/ες καλλιτέχνες/ιδες, που θα προσκαλεί στο σαλόνι η/ο συγγραφέας. Ένας ανοιχτός χώρος δημιουργικής συνάντησης, που μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη απόπειρα με ανοιχτή προοπτική. Στις 26 Οκτωβρίου, η βραβευμένη θεατρική συγγραφέας, πεζογράφος, και σκηνοθέτις θεάτρου, Έλενα Πέγκα, συνομιλεί με την ηθοποιό Σμαράγδα Καρύδη.

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων | Κτήριο Τσίλλερ

Πότε: Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Ώρα: 14.00

Βραχύχρονα ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ | Σύγχρονες αναγνώσεις σε πρώιμες ελληνικές δραματουργίες | 14-18 Ιανουαρίου | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Θεατρικά αναλόγια αφιερωμένα σε κομβικά έργα της ελληνικής δραματουργίας, από την Κρητική Αναγέννηση έως τις απαρχές του 20ού αιώνα, σε σκηνοθετική επιμέλεια καταξιωμένων δημιουργών:

Σίμος Κακάλας (14/1) | Απόκοπος του Μπεργαδή

Δημήτρης Δημόπουλος (15/1) | Κορακιστικά του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού

Έφη Θεοδώρου (16/1) | Ο Βασιλικός του Αντωνίου Μάτεση

Ηλέκτρα Ελληνικιώτη (17/1) |Οι Κούρδοι του Γιάννη Καμπύση

Τώνια Ράλλη (18/1) | Η νέα γυναίκα της Καλλιρρόης Παρρέν

Χώρος: Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Τιμή εισιτηρίου: 10 €

Ώρα: 20.00

ΒΑΒΕΛ | Κατοικούμε το Εθνικό Θέατρο

Το πρώτο διεθνές θεματικό Φεστιβάλ του Εθνικού Θεάτρου με νέες μικρής φόρμας δημιουργίες, οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, αλλά και με μετακλήσεις παραστάσεων από το εξωτερικό. Μία ολιγοήμερη γιορτή με δημιουργικές συνομιλίες και ζυμώσεις γύρω από κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Έρευνα – Work in Progress

«Επιχείρηση: ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινός τίτλος)

Έρευνα, κείμενο: Ανέστης Αζάς & Πρόδρομος Τσινικόρης

Το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί τον Ανέστη Αζά και τον Πρόδρομο Τσινικόρη, δυο έμπειρους δημιουργούς του θεάτρου ντοκιμαντέρ, να αναπτύξουν από φέτος την έρευνά τους στην ευρύτερη γειτονιά του Κτηρίου Τσίλλερ με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου για την αθέατη καθημερινότητα, την κοινωνική ορατότητα και το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο. Το έργο θα μετουσιωθεί σε μια παράσταση που θα φωτίσει τις ζωές όσων ζουν και κινούνται στο περιθώριο της πόλης και θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2026-27.

e-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Το Εθνικό Θέατρο αποκτά για πρώτη φορά διαδικτυακό Ραδιόφωνο με εκπομπές για το θέατρο, συζητήσεις, γνωριμία με καλλιτέχνες/ιδες, ραδιοφωνικό θέατρο, podcast, μουσικές σχετικές με τις παραστάσεις και πολλά άλλα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος προγράμματος: Σάββας Κυριακίδης

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Εθνικού Θεάτρου για τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια, υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι καλλιτεχνικές φιλοξενίες (Art Residencies) είναι ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας και πολιτισμικής ανταλλαγής που απευθύνεται σε Ευρωπαίους και Έλληνες ανερχόμενους/ες θεατρικούς δημιουργούς έως 39 ετών, με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας και την καλλιέργεια της νέας γενιάς καλλιτεχνών/ιδων του θεάτρου. Το πρόγραμμα προσφέρει καλλιτεχνική φιλοξενία μέχρι 75 μέρες. Έπειτα από το 3ο ανοιχτό κάλεσμα που απηύθυνε το Εθνικό Θέατρο τον Ιούνιο του 2025, τρεις δημιουργοί από την Ευρώπη, η Γερμανίδα σκηνοθέτρια Mirjam Loibl, o Ιταλός συγγραφέας Nicolò Sordo καθώς και η Ολλανδή συγγραφέας Oumaima Belkhdar, επιλέχθηκαν και έχουν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου το καλλιτεχνικό τους ταξίδι στο Εθνικό Θέατρο. Επιπλέον, τρεις Έλληνες/ίδες δημιουργοί, η σκηνοθέτις Μαρίσσα Φαρμάκη -επιλέχθηκε από το Teatru Malta-, ο επίσης σκηνοθέτης Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης -επιλέχθηκε από το MNT- Skopje-, και η δραματουργός Θεοδώρα Πατητή -επιλέχθηκε από το Teatro di Roma- Teatro Nazionale- φιλοξενούνται και συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς της Ευρώπης, εμβαθύνοντας την θεατρική έρευνα και πρακτική τους.

Η Δραματική Σχολή προχωρά σε δύο καθοριστικά έργα που αναβαθμίζουν την εμπειρία και τις δυνατότητες των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της. Αφενός, ενισχύονται οι φυσικές και ψηφιακές υποδομές της Σχολής, και αφετέρου, ολοκληρώθηκε τον Μάιο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της, με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού μαθητολογίου και την ψηφιοποίηση του αρχείου των σπουδαστών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη, πιο εύχρηστη και πλήρως ψηφιακή διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Τέλος, προχωρά η υλοποίηση πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας και των ψηφιακών εργαλείων του Εθνικού Θεάτρου, η οποία περιλαμβάνει νέο web site και mobile εφαρμογή, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής αποθήκης μέσω της καταλογογράφησης, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του φροντιστηριακού, ενδυματολογικού, ηχητικού και φωτιστικού υλικού και μέρους της βιβλιοθήκης του Εθνικού θεάτρου.

Οι δράσεις Art Residencies, Ανάπτυξη Εφαρμογής Ψηφιακού Μαθητολογίου, Ψηφιακή Αναμόρφωση της Δραματικής Σχολής, Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ψηφιακής παρουσίας του Εθνικού Θεάτρου στο Διαδίκτυο, Δημιουργία Ψηφιακής Αποθήκης κινητών περιουσιακών στοιχείων και επιλεγμένων τίτλων του Εθνικού Θεάτρου, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επίσης, μέσα από το ΕΣΠΑ 2021–2027, ενδυναμώνεται η εξωστρέφεια του Οργανισμού με τη διοργάνωση ενός νέου διεθνούς θεματικού φεστιβάλ θεατρικών μέσων.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμπραξη με τον Δήμο Αθηναίων

Το Εθνικό Θέατρο και ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψαν τον περασμένο Μάιο Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολιτιστικής σύμπραξης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο βασίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι το θέατρο αποτελεί θεμελιώδη μορφή παιδείας και πολιτισμού, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων που θα απευθύνονται ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Live Streaming

Το Εθνικό Θέατρο δημιουργεί νέους δεσμούς με την ελληνική Περιφέρεια, φέρνοντας τη θεατρική εμπειρία κοντά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται. Σαν αρχή, τέσσερις από τις παραγωγές του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος θα μεταδοθούν μέσω live streaming στο Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να παρακολουθήσουν έργα της φετινής θεατρικής περιόδου σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα – με ελεύθερη είσοδο.

Η δράση περιλαμβάνει:

Φάουστ | 21/11/25 | από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στο Σουφλί

Τρεις αδελφές |19/12/25 | από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στην Ιθάκη

έχεις πέντε λεπτά 14/2/26 (Μικρό Εθνικό | Εφηβική Σκηνή) | από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στα Κύθηρα

Ο Βυσσινόκηπος 27/3/26 | από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ | live στην Κάρπαθο

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας

Το Εθνικό Θέατρο, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο, προασπίζει την ισότητα και το δικαίωμα όλων των ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παραστάσεις και τη συμμετοχή τους με ίσες ευκαιρίες σε θεατρικές δράσεις. Σε συνεργασία με την Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Πολιτισμός για όλους», το Εθνικό Θέατρο θα πραγματοποιήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ακόμη περισσότερες παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας -οκτώ στο σύνολό τους-, με διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπερτιτλισμό με αποτύπωση του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας και Ακουστική Περιγραφή με αποτύπωση του οπτικού περιεχομένου για ισότιμη πρόσβαση, ενώ θα περιλαμβάνεται, επίσης, απτική ξενάγηση για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου. Οι παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας είναι: Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, Ο Βυσσινόκηπος, Κουκλίτσα, ενώ το Cow | Deer θα παρουσιαστεί με ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση για κοινό με οπτική αναπηρία.

Σε συνεργασία με τη LIMINAL

Χορηγός παραστάσεων καθολικής προσβασιμότητας

«Θέατρο στις γειτονιές του νότου»

Από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026, το Εθνικό Θέατρο θα υλοποιήσει εβδομαδιαία βιωματικά -ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά- εργαστήρια στις Λέσχες Φιλίας Αλίμου και Αργυρούπολης με τίτλο «Θέατρο στις γειτονιές του νότου». Στόχος της δράσης, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τη συνεργασία της LAMDA Development, είναι η γνωριμία ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που ζουν σε γειτονιές της αττικής περιφέρειας, με τη δύναμη του Θεάτρου.

Early Bird

Εισιτήρια με 10€ για 10 μέρες | Από την 1η Οκτωβρίου στις 12.00 έως τις 10 Οκτωβρίου στις 24.00

Περιλαμβάνει τις παραστάσεις:

Κτήριο Τσίλλερ: Kontakthof, Ο Βυσσινόκηπος, Cow | Deer, Ιεροτελεστία, Κουκλίτσα

Πειραματική Σκηνή | Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Οδοιπορικό στη Σατίλα, Η ποίηση είναι στους δρόμους, Χρονικό μιας εξημέρωσης (Οδηγός καλών τρόπων), Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1, Τι να κάνουμε: Ιστορίες για την αναμονή της Αποκάλυψης, ΑΜΦΙ (Άπειρες Μικρές Φαεινές Ιδέες)

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-15.00

Ομαδικές κρατήσεις στο 210 7001468 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-15.00

Συνδρομητικές Κάρτες

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΓΙΑ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ • 3 εισιτήρια για οποιαδήποτε παράσταση στην Α΄ ζώνη για οποιαδήποτε ημέρα • Έκπτωση 15% στην κανονική τιμή εισιτηρίου για έναν συνοδό • Έκπτωση 10% στα είδη του Πωλητηρίου [Εξαιρείται το Θέατρο Κάππα] ΚΌΣΤΟΣ: 50 €

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΓΙΑ 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ • 2 εισιτήρια για οποιαδήποτε παράσταση στην Α΄ζώνη, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες • Έκπτωση 10% στα είδη του Πωλητηρίου • Έκπτωση στο μπαρ του Κτηρίου Τσίλλερ σε συγκεκριμένα είδη [Εξαιρείται το Θέατρο Κάππα] ΚΌΣΤΟΣ: 30 €

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ • Πρόσκληση για 2 άτομα στις πρεμιέρες των παραστάσεων • Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις χειμερινές παραστάσεις με ανώτατο όριο τις 10 διπλές προσκλήσεις ανά παραγωγή • Θέσεις Διακεκριμένης Ζώνης στην Κεντρική Σκηνή • Πρόσκληση για 2 άτομα στη Διακεκριμένη Ζώνη στις καλοκαιρινές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου • Εξασφάλιση θέσεων με ενημέρωση στο ταμείο το αργότερο 8 ώρες πριν την έναρξη της παράστασης • Αναφορά του ονόματός σε επίλεκτη θέση στα προγράμματα των παραστάσεων • Δύο αντίτυπα από τα προγράμματα όλων των παραστάσεων • Έκπτωση 10% στα είδη του Πωλητηρίου •

Ελεύθερη είσοδος στο υπόγειο πάρκινγκ του Κτιρίου Τσίλλερ με την επίδειξη της συνδρομητικής κάρτας ΚΌΣΤΟΣ: 1.000 €

