Το HBO ανακοίνωσε την ημερομηνία επιστροφής της βραβευμένης σειράς «Euphoria», συνοδευόμενη από ένα εντυπωσιακό τρέιλερ. Η πλοκή της νέας σεζόν, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, βρίσκοντας τους πρωταγωνιστές μακριά από τους διαδρόμους του λυκείου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την παρέα των παιδικών φίλων στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα παλέψουν για την πίστη, την αναζήτηση της λύτρωσης και με το κακό.

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία των χαρακτήρων στον νέο κύκλο: Η πρωταγωνίστρια Rue (Zendaya) βρίσκεται νότια των συνόρων, στο Μεξικό, δίνοντας μάχη να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie (Μάρθα Κέλι). Η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι ζουν στα προάστια ως παντρεμένοι, η Jules της Χάντερ Σέιφερ, φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Επιπλέον η Lexi της Μοντ Άπατοου αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια ισχυρή showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Κλόε Τσέρι (Chloe Cherry), Ντόμινικ Φάικ (Dominic Fike), Νίκα Κινγκ (Nika King), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Doming) και Έρικ Ντέιν (Eric Dane). Ωστόσο το καστ εμπλουτίζεται με τους Έλι Ροθ (Eli Roth), Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ (Danielle Deadwyler), Νατάσα Λιόν (Natasha Lyonne), Μάρσον Λιντς (Marshawn Lynch) και την ποπ σταρ Rosalía, μεταξύ άλλων.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λέβινσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο ενώ συμμετέχει στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους Άσλει Λέβινσον (Ashley Levinson), Ντάφνα Λεβίν (Daphna Levin), Ρον Λέσεμ (Ron Leshem) και τους παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες Drake και Adel «Future» Nur, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά αποτελεί μεταφορά της ομότιτλης ισραηλινής παραγωγής την οποία δημιούργησαν οι Λεβίν και Λέσεμ.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν αναμένεται στις 12 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ