Απόψε θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

O τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, στις 22:00, σε σχολιασμό Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα, αλλά και στο δεύτερο πρόγραμμα και το Eurovision channel στο ERTFLIX.

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό, η Μαρίνα Σάττι κέρδισε για την Ελλάδα το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Τελικό με το τραγούδι «ZARI».

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI» συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision θα ανακοινώσει η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική που κατέκτησε την πρώτη θέση για την Ελλάδα στη Eurovision του 2005, με το τραγούδι «My number one».

Στην καθιερωμένη κλήρωση των καλλιτεχνών για το μέρος του τελικού στο οποίο θα εμφανιστούν, η Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στο Α’ μισό. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 12η θέση, ενώ η Κύπρος στην 20ή.

Στον Τελικό θα συμμετάσχουν οι 20 χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια χώρα, Σουηδία.

1. Σουηδία / Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak – Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali – Fighter

5. Ολλανδία / Joost Klein – Europapa

6. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

7. Λιθουανία / Silvester Belt – Luktelk

8. Ισπανία / Nebulossa – Zorra

9. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Ιρλανδία / Bambie Thug – Doomsday Blue

11. Λετονία / Dons – Hollow

12. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

13. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander – Dizzy

14. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

15. Ιταλία / Angelina Mango – La noia

16. Σερβία / Teya Dora – Ramonda

17. Φινλανδία / Windows95man – No Rules!

18. Πορτογαλία / Iolanda – Grito

19. Αρμενία / LADANIVA – Jako

20. Κύπρος / Silia Kapsis – Liar

21. Ελβετία / Nemo – The Code

22. Σλοβενία / Raiven – Veronika

23. Κροατία / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. Γαλλία / Slimane – Mon amour

26. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

Αντιδράσεις όμως έχουν υπάρξει για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η τραγουδίστρια του οποίου προκρίθηκε στον τελικό. Η Edan Golan δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό.

Πλήθος κόσμου διαδήλωσαν έξω από το Μάλμο Αrena κατά της συμμετοχής της χώρας στη φετινή διοργάνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Οι Αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα για την προστασία της τραγουδίστριας του Ισραήλ, λόγω απειλών που έχει δεχθεί.

Στο μεταξύ, από τις πρόβες αποκλείστηκε ο τραγουδιστής Joost Klein, που εκπροσωπεί την Ολλανδία.

Ο Klein βρίσκεται υπό έρευνα από την EBU καθώς, ενώ εμφανίστηκε στην παρέλαση της σημαίας στην αρχή της πρόβας, «εξαφανίστηκε» 30 λεπτά αργότερα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Klein να χάσει τη θέση του και στην προτελευταία πρόβα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να μην διαγωνιστεί στον τελικό, όπως μετέδωσε το Skynews.

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου των 10 προκριθέντων του Β’ Ημιτελικού υπήρξε ένα μίνι «επεισόδιο» με την τραγουδίστρια που εκπροσωπεί το Ισραήλ.

Όταν εκείνη ερωτήθηκε εάν «φοβάται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο εκείνη, ή οι υπόλοιποι καλλιτέχνες και το κοινό» ο οικοδεσπότης της συνέντευξης Τύπου, παρενέβη και είπε ότι δεν χρειαζόταν να απαντήσει στην ερώτηση. Ο Joost Klein ωστόσο παρενέβη και την προκάλεσε να απαντήσει φωνάζοντας: «Γιατί όχι;». Ακόμη ωστόσο, δεν έχουν δοθεί επίσημα διευκρινήσεις, εάν αυτή η φράση αναφερόταν στο ερώτημα αν θα έπρεπε να φοβάται η τραγουδίστρια, ή στο εάν θα έπρεπε να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Το μεγάλο φαβορί θεωρείται ο Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show. Το Ισραήλ, μετά τον Β’ Ημιτελικό, κέρδισε σημαντικό έδαφος στην κούρσα καταφέρνοντας να διεισδύσει ανάμεσα στον Κροάτη και τον Ελβετό και να βρει τον εαυτό του ξαφνικά στη 2η θέση των στοιχηματικών εταιρειών. Μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες συμμετοχές είναι το «Code» της Ελβετίας, στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του.

Σύμφωνα με το Eurovisionworld.com, η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» βρίσκονται στην 9η θέση από τις συνολικά 26 χώρες. Στο televoting, όμως, που αφορά στα προγνωστικά για τις ψήφους του κοινού, η χώρα βρίσκεται λίγο ψηλότερα και συγκεκριμένα στην 6η θέση.

Το μεγάλο highlight θα είναι η δυναμική επιστροφή της Loreen, η οποία πριν από 12 μήνες σήκωσε το τρόπαιο για τη Σουηδία, με το τραγούδι «Tattoo»!

Η πρώτη γυναίκα διπλή νικήτρια του Διαγωνισμού θα κάνει μια guest εμφάνιση, που θα εντυπωσιάσει για άλλη μια φορά, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουριο τραγούδι της Forever, ενώ θα ακούσουμε το Tattoo σε διασκευή.

Η Σουηδή καλλιτέχνιδα, που κέρδισε το 2023, αλλά και το 2021 με το Euphoria, ανέφερε για την επιστροφή της: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω στον φετινό τελικό της Eurovision στο Μάλμε. Θα είναι συναισθηματική εμφάνιση. Με εκπλήσσετε κάθε φορά. Αυτή η εμφάνιση είναι αφιερωμένη σε εσάς, στην κοινότητα και τους φανς που μου δίνετε συνεχώς αγάπη. Θεωρήστε το ένα εγκάρδιο δώρο από εμένα προς εσάς».

“This performance is dedicated to you, the community and fans who constantly give me love.”

Loreen will be returning to Eurovision at Saturday night’s Grand Final: https://t.co/EX11I50llV

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 6, 2024