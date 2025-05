Όλα τα φώτα στρέφονται απόψε στη σκηνή της 69ης Eurovision. Ο μεγάλος τελικός του πιο αγαπημένου μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης διεξάγεται απόψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, με καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της ηπείρου να διεκδικούν τη νίκη και τη μουσική δόξα.

Οι αποστολές των 37 χωρών που συμμετέχουν, έπειτα από εντατικές πρόβες, ανεβαίνουν στη σκηνή με στόχο να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα στο ευρωπαϊκό -και όχι μόνο- κοινό.

Η Ελλάδα διεκδικεί μία θέση στην κορυφή της Eurovision 2025 με την Klavdia και το τραγούδι «Αστερομάτα». Μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό, που της χάρισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, η ελληνική συμμετοχή είναι έτοιμη να μαγέψει ξανά το κοινό.

Ένα τραγούδι με έντονο συναίσθημα και ξεχωριστό ύφος, φιλοδοξώντας να συγκινήσει το ευρωπαϊκό κοινό και να φέρει ένα δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Το τραγούδι «Αστερομάτα», δημιουργία των Arcade και της Κλαυδίας στη σύνθεση και σε στίχους των Arcade, πλαισιώθηκε από μια σκηνική παρουσίαση γεμάτη συμβολισμούς.

Η έννοια του αποχωρισμού κυριάρχησε, με την κίνηση της Κλαυδίας προς τον βράχο να συμβολίζει την ατομική πορεία προς το φως.

Η συγκλονιστική προβολή της Καρυάτιδας αποτέλεσε μια εμβληματική στιγμή ενώ το φινάλε της εμφάνισης, με την αλλαγή του φωτισμού και την αποκάλυψη του λευκού φορέματος, έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για μια νέα αρχή.

Στον τελικό συμμετέχουν 26 χώρες: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια χώρα, Ελβετία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό έχει ως εξής: Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ισλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ελβετία, Μάλτα, Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία.

Πότε ξεκινάει ο τελικός – Τα προγνωστικά

Η βραδιά ξεκινά στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ. Όπως κάθε χρόνο, η ψήφος του κοινού θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Η Klavdia με την «Αστερομάτα» θα εμφανιστεί 17η στη σκηνή στην αρένα St. Jakobshalle.

Την αυλαία θα ανοίξει η Νορβηγία, ενώ το διαγωνιστικό κομμάτι θα κλείσει η Αλβανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, η Σουηδία με τους KAJ εξακολουθεί να αποτελεί το φαβορί για τη νίκη, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Αυστρία και ο JJ. Την τριάδα ολοκληρώνει η Γαλλία με τη Λουάν.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής τα προγνωστικά τη θέλουν στην 16η θέση, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην 22η. Στην τελευταία θέση των στοιχημάτων, βρίσκεται η Αρμενία με τον Parg και το τραγούδι Survivor.

Δείτε τον πίνακα με τα έως τώρα προγνωστικά

Δείτε τη σειρά εμφάνισης των 26 χωρών στον τελικό της Eurovision το Σάββατο

1. Νορβηγία – Kyle Alessandro – Lighter

2. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son

3. Εσθονία – Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys

6. Ισπανία – Melody – Esa diva

7. Ουκρανία – Ziferblat – Bird of Pray

8. Ηνωμένο Βασίλειο – Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Αυστρία – JJ – Wasted Love

10. Ισλανδία – VAEB – Roa

11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi

12. Ολλανδία – Claude – C’est la vie

13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme

14. Ιταλία – Λούτσιο Κόρσι – Volevo essere un duro

15. Πολωνία – Justyna Steczkowska – Gaja

16. Γερμανία – Abor & Tynna – Baller

17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα

18. Αρμενία – Parg – Survivor

19. Ελβετία – Zoë Më – Voyage

20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving

21. Πορτογαλία – Napa – Deslocado

22. Δανία – Sissal – Hallucination

23. Σουηδία – KAJ – Bara Bada Bastu

24. Γαλλία – Λουάν – Maman

25. Άγιος Μαρίνος – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

26. Αλβανία – Shkodra Elektronike – Zjerm