Με την Αυστρία να κατακτά την κορυφή, ολοκληρώθηκε ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Βασιλεία. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Αυστρο-φιλιππινέζο JJ με το «Wasted Love». Με μια απίστευτη ερμηνεία που ξεχείλιζε από ευαισθησία και εσωτερικότητα σε ασπρόμαυρο φόντο, ο νεαρός τενόρος καθήλωσε το κοινό στην κατάμεστη αρένα. Η εμφάνισή του επισφράγισε τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που τον έχριζαν φαβορί από πολύ νωρίς.

Ο JJ και το τραγούδι «Wasted Love», συγκέντρωσε συνολικά 436 βαθμούς.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα», το οποίο απέσπασε θετικές εντυπώσεις τόσο από το κοινό όσο και από τις επιτροπές, κατακτώντας την 6η θέση, μια από τις καλύτερες θέσεις για τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Η σκηνική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού και η μουσική παραγωγή των Arcade αναγνωρίστηκαν ως μερικά από τα στοιχεία αυτής της επιτυχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε κατακτήσει ξανά την 6η θέση το 2013, με το τραγούδι «Αlcohol is free» κι ερμηνευτές τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και τους Koza Μostra. Και τη χρονιά εκείνη το τραγούδι είχε επιλεγεί μέσω Εθνικού Διαγωνισμού που είχε διοργανώσει η ΕΡΤ.

Ωστόσο στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2025, δύο χώρες δεν έλαβαν κανένα βαθμό από το κοινό: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη τόσο στο κοινό όσο και στους παρουσιαστές της βραδιάς, καθώς ανακοινώθηκε με χαρακτηριστική αμηχανία.

Ειδικότερα δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι εκπρόσωποι των δύο χωρών στον διαγωνισμό της Eurovision όταν ανακοινώθηκε πως έλαβαν μηδέν βαθμούς από το κοινό.

Σημειώνεται πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Βρετανία παίρνει μηδέν βαθμούς από το κοινό.

The zero point curse continues for the UK wow… #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/QccaXdtbJG

— ✬ ꠹ꪮꪀꪖᦓ ✬ (@cinnamongerru) May 17, 2025

Αντίστοιχα, η Ελβετία, η οποία φιλοξένησε τον διαγωνισμό στη Βασιλεία, επίσης δεν έλαβε κανέναν βαθμό από το κοινό, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι η χώρα είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 2024.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την απρόβλεπτη φύση του Televoting στη Eurovision, όπου η απήχηση στο κοινό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις εκτιμήσεις των κριτικών επιτροπών.

