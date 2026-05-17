Η φετινή Eurovision 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για τη νίκη της Βουλγαρίας ή για τις πολιτικές εντάσεις που για μία ακόμη φορά υπήρξαν στον διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Θα μείνει και για μία εικόνα που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά: Αυτή του Βρετανού εκπροσώπου να κάθεται μόνος του στον καναπέ της αρένας, εγκαταλελειμμένος από τη δική του αποστολή. Ο Sam Battle, γνωστός ως “Look Mum No Computer”, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο με το αλλόκοτο synth-pop κομμάτι «Eins, Zwei, Drei» (σ.σ. ένα, δύο, τρία στη Γερμανική γλώσσα), μια συμμετοχή που δίχασε πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό: μόλις ένας βαθμός από τις επιτροπές και απόλυτο μηδέν από την τηλεψηφοφορία με το Ηνωμένο Βασίλειο να τερματίζει τελευταίο.

Έρημος και μόνος

Το πιο αμήχανο στιγμιότυπο της βραδιάς όμως δεν ήταν οι βαθμοί. Ήταν το πλάνο της κάμερας όταν ο Battle εμφανίστηκε να είναι μόνος του, ενώ άλλες αποστολές πανηγύριζαν ή αγκαλιάζονταν. Η εικόνα προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να κατηγορούν τη βρετανική αποστολή ότι «παράτησε» τον καλλιτέχνη μετά την κατάρρευση της βαθμολογίας.

Εκεί ήρθε μία απρόσμενη κίνηση αλληλεγγύης από τη Δανία. Ένα μέλος από την ομάδα της Δανίας με αίσθημα αλληλεγγύης πήγε δίπλα του για να τού συμπαρασταθεί και στη συνέχεια τον κάλεσε να κάτσει μαζί τους, σε μια προσπάθεια να σπάσουν τη δυσάρεστη εικόνα που μεταδιδόταν ζωντανά σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «η Δανία έσωσε την αξιοπρέπεια της βραδιάς».

Appena visto questo video del tizio del Regno Unito lasciato da BBC e dalla sua delegazione solo soletto nel divano e “adottato” dalla Danimarca accanto e ora non voglio più che arrivi ultimo #Eurovision #escita #Eurovision2026 pic.twitter.com/EjJ6H9KDoL — contechristino (@contechristino) May 16, 2026

Guardian: «Το χάος κερδίζει»

Τα διεθνή ΜΜΕ αντιμετώπισαν τη βρετανική συμμετοχή άλλοτε με ειρωνεία και άλλοτε με συμπάθεια. Ο Guardian χαρακτήρισε τη φετινή Eurovision συνολικά ως το «χάος που κερδίζει», σχολιάζοντας ότι ο διαγωνισμός έχει πλέον μετατραπεί σε μια γιορτή υπερβολής, πολιτικής αντιπαράθεσης και παράδοξων performances.

Στη live κάλυψή του, ο βρετανικός Guardian σημείωνε σκωπτικά ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε ξανά μηδέν από το κοινό, αλλά τουλάχιστον απέφυγε κάποιο διεθνές επεισόδιο».

Παράλληλα, βρετανικά tabloids μιλούσαν ανοιχτά για «εθνικό διασυρμό». Η Sun έγραψε ότι η συμμετοχή «δεν κατάφερε να συγκινήσει κανέναν», ενώ υπενθύμιζε πως και πέρυσι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε βρεθεί χαμηλά στη βαθμολογία.

Το «Eins, Zwei, Drei» είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την ανακοίνωσή του. Άλλοι το χαρακτήρισαν ευφυές και αυτοσαρκαστικό, άλλοι «σκόπιμα γελοίο». Ο ίδιος ο Battle είχε παραδεχθεί ότι το τραγούδι είναι «σαν το Marmite – είτε το αγαπάς είτε το μισείς».

Κι όμως, μέσα στην αποτυχία, αρκετοί σχολιαστές παραδέχθηκαν ότι η βρετανική συμμετοχή είχε κάτι που έλειπε από προηγούμενες χρονιές: προσωπικότητα.

Ο Guardian σημείωσε ότι μέσα στην αμηχανία και την υπερβολή, το κοινό της αρένας τραγουδούσε ρυθμικά το «Eins Zwei Drei», κάτι που δεν είχε συμβεί με άλλες πρόσφατες βρετανικές συμμετοχές.

Αντιδράσεις για ακόμη μία φορά για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η φετινή Eurovision, πάντως, συνοδεύτηκε για μία ακόμη φορά και από πολιτικό παρασκήνιο. Η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε πάλι αντιδράσεις και αποχωρήσεις χωρών.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι η φετινή διοργάνωση ήταν από τις πιο πολωμένες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η παρουσία του Ισραήλ δίχασε κοινό, αποστολές και σχολιαστές. Πολλοί θεώρησαν τις αντιδράσεις απολύτως αναμενόμενες και δικαιολογημένες υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η Eurovision δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ίδια η EBU επέμεινε ότι ο διαγωνισμός παραμένει ένας «μη πολιτικός μουσικός θεσμός», ωστόσο η εικόνα των διαμαρτυριών και η ένταση στα social media έδειξαν πως η Eurovision του 2026 δύσκολα θα μείνει στη μνήμη μόνο για τα τραγούδια της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κατάρρευση της Βρετανίας και η μοναχική εικόνα του εκπροσώπου της έγιναν σχεδόν συμβολικές για πολλούς θεατές: ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο που συμπύκνωσε το χάος, την αμηχανία αλλά και τη σκληρότητα της showbiz.