Όταν η δημιουργικότητα ευθυγραμμίζεται με την αισθητική ταυτότητα του καλλιτέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του.

Η πρόσφατη κατακόκκινη εμφάνιση του Ακύλα στην εκδήλωση «Eurofan House x Wiwibloggs» φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου, ο οποίος μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξήγησε πώς εμπνεύστηκε το σύνολο με τις ιδιαίτερες ανατρεπτικές του λεπτομέρειες.

«Συνεργάζομαι με τον προσωπικό στυλίστα του Ακύλα, τον Φίλιππο Μίσσα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας ένα κοστούμι για τη δεύτερη πιο σημαντική στιγμή στη Eurovision» είπε ο σχεδιαστής εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο ρούχο προοριζόταν αρχικά για τη συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, η οποία τελικά ακυρώθηκε. Έτσι, επιλέχθηκε η αμέσως πιο σημαντική περίσταση για να φορεθεί, το event του επίσημου σάιτ της Eurovision, που αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα του διαγωνισμού.

«Θεώρησα ότι έπρεπε να διατηρήσουμε την εικόνα που έχει υιοθετήσει ο Ακύλας με το χαρακτηριστικό σκουφάκι, χτίζοντας πάνω σε αυτή το concept (την ιδέα) ενός σύγχρονου σούπερ ήρωα. Μάλιστα, όταν το πρότεινα στον Φίλιππο, μου αποκάλυψε πως μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε χαρακτηρίσει τον Ακύλα έτσι, σε συνέντευξή του σε περιοδικό μόδας» πρόσθεσε.

Για την υλοποίηση του concept, ο Γιάννης Λάσκος επέλεξε να εντάξει στοιχεία που υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη. Το αρχικό «Α» του όνοματός του κεντήθηκε περίτεχνα πάνω στο τζάκετ, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στο χέρι με ειδικές καπιτονέ τεχνοτροπίες.

«Όλα τα στοιχεία του λουκ, από τα κεντήματα μέχρι το καπέλο, ακολουθούν τις αρχές της haute couture. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστρία, κάναμε μία πρόβα νωρίς το πρωί, γιατί το πρόγραμμα του Ακύλα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν άνοιξαν οι κουρτίνες και εμφανίστηκε μπροστά στην ομάδα του, ακούστηκε ένα “ουάου” και ακολούθησαν θερμά χειροκροτήματα. Αυτή η στιγμή επιβεβαίωσε αμέσως την επιτυχία της συγκεκριμένης εμφάνισης» σημείωσε.

Πέρα από τη σκηνική παρουσία, ο σχεδιαστής σκιαγραφεί ένα σπάνιο χαρακτήρα: «Είναι ένα πολύ γλυκό, εξαιρετικά ευγενικό, ταπεινό αγόρι. Όμως, πίσω από αυτή την ταπεινότητα, κρύβεται ένας αληθινός καλλιτέχνης. Το αντιλαμβάνεσαι αμέσως» ανέφερε.

Σχετικά με την παρουσία του στη σκηνή, ο Γιάννης Λάσκος συμπλήρωσε: «Μου άρεσε πάρα πολύ, όλο αυτό που είδα τηλεοπτικά. Ήταν ένα άρτιο τρίλεπτο, με αρχή, μέση και τέλος. Ο Ακύλας ήταν ένας πραγματικός σούπερ σταρ με μηδέν άγχος, παρόλο που είχε εκατομμύρια μάτια στραμμένα πάνω του. Μου άρεσε πάρα πολύ».

Κλείνοντας, ο σχεδιαστής δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής στο μεγάλο Τελικό του Σαββάτου: «Από την αρχή η Ελλάδα ακούγεται πάρα πολύ διεθνώς, οπότε έχω υψηλές προσδοκίες. Θεωρώ σίγουρο ότι θα είμαστε στην πρώτη τριάδα» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ