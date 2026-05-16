Η μεγάλη βραδιά του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό και η ατμόσφαιρα στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Βιέννης είναι ήδη εκρηκτική. Φώτα, κάμερες, σημαίες από όλη την Ευρώπη και εκατομμύρια βλέμματα στραμμένα σε μία σκηνή όπου όλα μπορούν να συμβούν.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, οι 25 χώρες που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο παίρνουν θέση για τη μεγάλη μάχη της βραδιάς. Στην παρουσίαση, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski δίνουν τον ρυθμό μιας παραγωγής που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία.
Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 6η θέση με τον Ακύλα και το εκρηκτικό τραγούδι του «Ferto», για το οποίο έχει γίνει πανικός στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακόμη, στην 21η θέση του μεγάλου τελικού θα εμφανιστεί η Αντιγόνη Μπάξτον, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Jalla».
O Ακύλας παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί και συναγωνίζεται με τις συμμετοχές της Φινλανδίας και της Αυστραλίας, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Ο Έλληνας τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα χθες (15/05), λίγο πριν τον τελικό, λέγοντας: «Τα καταφέραμε! Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον Μεγάλο Τελικό».
Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί
Η Φινλανδία, σύμφωνα με τα προγνωστικά, φαίνεται πως θα κατακτήσει την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό.
Τη δεύτερη θέση έχει στο «τσεπάκι» της η Αυστραλία. Η τραγουδίστρια, Ντέλτα Γκούντρεμ, με το θεαματικό τραγούδι της «Eclipse», έχει εντυπωσιάσει τόσο το ευρωπαϊκό κοινό, όσο και τους eurofans στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το εκρηκτικό «Ferto», φαίνεται πως θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην Eurovision 2026, σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά. Η φετινή ελληνική συμμετοχή έχει ιδιαίτερη και μοντέρνα αισθητική, δυνατή ερμηνεία και κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κύπρος ακολουθούν δυναμικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις διεκδικούν θέσεις στην τοπ δεκάδα του τελικού.
Δεύτερη χώρα η Γερμανία
Δεύτερη χώρα η Γερμανία με τη Sarah Engels και το τραγούδι «Fire».
Πρώτη χώρα η Δανία
Πρώτη χώρα η Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ (Søren Torpegaard Lund) και το τραγούδι «Før vi går hjem» (Πριν πάμε σπίτι). Πολύ δυνατή η αρχή για τον Μεγάλο Τελικό.
Οι θεατές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού.
Οι ψήφοι μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης εφαρμογής Eurovision. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο –βάσει των πάγιων κανονισμών– δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.
Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος, ενώ το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα. Η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στο πλαίσιο της jury final, οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά.
Έρχονται οι παρουσιαστές της μεγάλης βραδιάς.
Ακολουθεί η καθιερωμένη παρέλαση των φιναλίστ
Σημαίες υψώνονται, χειροκροτήματα, φωνές από το κοινό που δίνουν τον παλμό μιας βραδιάς όπου η Ευρώπη ενώνεται μέσα από τη μουσική.
Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, και ο JJ εμφανίζεται στη σκηνή, ερμηνεύοντας με δύναμη το τραγούδι του Wasted Love πριν παρουσιάσει και το νέο του τραγούδι «Unknown», πλαισιωμένος από περισσότερους από 40 χορευτές και ακροβάτες που γεμίζουν τη σκηνή με κίνηση και ενέργεια.
Ο Μεγάλος Τελικός μόλις ξεκίνησε
Ο τελικός ανοίγει με μια κινηματογραφική εισαγωγή. Μια ταινία μικρού μήκους μας ταξιδεύει πίσω στις κορυφαίες στιγμές της Eurovision 2025 και στον θρίαμβο του JJ στη Βασιλεία με το «Wasted Love».
Το εμβληματικό χάρτινο καραβάκι, σύμβολο της νίκης του, «ζωντανεύει» και ξεκινά ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από ποτάμια, χωριά και την αυστριακή ύπαιθρο, μέχρι να φτάσει στη σκηνή της Βιέννης.
Η κάμερα κόβει στην αρένα και η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας δίνει το σήμα εκκίνησης με μια εντυπωσιακή εκτέλεση της «Βασίλισσας της Νύχτας» του Μότσαρτ.
Από λεπτό σε λεπτό ξεκινά ο λαμπερός τελικός της Eurovision 2026
H σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό της Eurovision 2026
1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
5. Αλβανία: Alis, «Nân»
6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Τα αποτελέσματα του Τελικού θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των εθνικών κριτικών επιτροπών, ενώ προστίθεται και η ξεχωριστή ψήφος του «Rest of the World» για τους θεατές εκτός των συμμετεχουσών χωρών.
Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της πλατφόρμας esc.vote.
Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, όχι όμως τη χώρα του. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν την ελληνική συμμετοχή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού.