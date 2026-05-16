Η μεγάλη βραδιά του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό και η ατμόσφαιρα στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Βιέννης είναι ήδη εκρηκτική. Φώτα, κάμερες, σημαίες από όλη την Ευρώπη και εκατομμύρια βλέμματα στραμμένα σε μία σκηνή όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, οι 25 χώρες που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο παίρνουν θέση για τη μεγάλη μάχη της βραδιάς. Στην παρουσίαση, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski δίνουν τον ρυθμό μιας παραγωγής που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 6η θέση με τον Ακύλα και το εκρηκτικό τραγούδι του «Ferto», για το οποίο έχει γίνει πανικός στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακόμη, στην 21η θέση του μεγάλου τελικού θα εμφανιστεί η Αντιγόνη Μπάξτον, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Jalla».

O Ακύλας παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί και συναγωνίζεται με τις συμμετοχές της Φινλανδίας και της Αυστραλίας, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Ο Έλληνας τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα χθες (15/05), λίγο πριν τον τελικό, λέγοντας: «Τα καταφέραμε! Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον Μεγάλο Τελικό».

Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί

Η Φινλανδία, σύμφωνα με τα προγνωστικά, φαίνεται πως θα κατακτήσει την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό.

Τη δεύτερη θέση έχει στο «τσεπάκι» της η Αυστραλία. Η τραγουδίστρια, Ντέλτα Γκούντρεμ, με το θεαματικό τραγούδι της «Eclipse», έχει εντυπωσιάσει τόσο το ευρωπαϊκό κοινό, όσο και τους eurofans στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το εκρηκτικό «Ferto», φαίνεται πως θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην Eurovision 2026, σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά. Η φετινή ελληνική συμμετοχή έχει ιδιαίτερη και μοντέρνα αισθητική, δυνατή ερμηνεία και κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κύπρος ακολουθούν δυναμικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις διεκδικούν θέσεις στην τοπ δεκάδα του τελικού.