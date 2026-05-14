Δεκαπέντε χώρες διεκδικούν το βράδυ της Πέμπτης (14/5), τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (16/5), στη Βιέννη.

Η εντυπωσιακή Αντιγόνη (Antigoni Buxton) ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το «Jalla».

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, εμφανίζονται κατά σειρά οι εξής χώρες:

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»

Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»

Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»

Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»

Κύπρος – Antigoni – «Jalla»

Λετονία – Atvara – «Ēnā»

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»

Αλβανία – Alis – «Nân»

Μάλτα – Aidan – «Bella»

Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Ήδη από τον Α’ Ημιτελικό έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Εκτός τελικού έμειναν η Πορτογαλία, ο Άγιος Μαρίνος, η Γεωργία, η Εσθονία και το Μαυροβούνιο.

Στον αποψινό 2ο Ημιτελικό, την Κύπρο εκπροσωπεί η Αντιγόνη, που θα ανέβει στη σκηνή 8η κατά σειρά.

Με το «Jalla», η κυπριακή συμμετοχή επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει μέσα από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ethnic ήχων, μεσογειακής ενέργειας και σύγχρονης pop αισθητική.

Παρουσιάστριες του Ημιτελικού είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι, ενώ στο Green Room βρίσκεται η Έμιλι Μπάσβιν.

Ο Β’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1.

Σχολιάζουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από το 2022, οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στη διαδικασία των ημιτελικών, διαμορφώνοντας μαζί με την ψήφο του κοινού το αποτέλεσμα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16 Μαΐου.

H Γαλλία που ανήκει στις «Big 4», (σ.σ. με Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί και την διοργανώτρια Αυστρία, θα περάσουν απευθείας στον τελικό.

Ο φετινός Β’ Ημιτελικός, σηματοδοτεί και την επιστροφή δύο χωρών στον διαγωνισμό.

Η Βουλγαρία επιστρέφει μετά την τελευταία συμμετοχή της το 2022, ενώ η Ρουμανία επανέρχεται για πρώτη φορά από το 2023.

Η συμμετοχή της Ουκρανίας θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision θα ακουστεί στη σκηνή το παραδοσιακό ουκρανικό μουσικό όργανο Bandura.

Παράλληλα, η δανική συμμετοχή αποτελεί το πρώτο τραγούδι εξ ολοκλήρου στα δανέζικα από το 2021.

