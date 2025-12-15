Η EBU έδωσε τέλος στις εικασίες σχετικά με τον τελικό αριθμό των χωρών που θα συμμετάσχουν στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision το 2026 στη Βιέννη, ανακοινώνοντας επίσημα τη λίστα των συμμετεχόντων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι συνολικά 35 χώρες θα δώσουν το παρών στην επετειακή διοργάνωση. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω των επίσημων καναλιών της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στις 35 χώρες που επιβεβαιώθηκαν είναι οι:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία του διαγωνισμού από τη θέσπιση του ενός (2004) και έπειτα των δύο ημιτελικών (2008).

Ο 70ος μουσικός διαγωνισμός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12 (Α’ Ημιτελικός), 14 (Β’ Ημιτελικός) και 16 Μαΐου (Μεγάλος Τελικός), ενώ η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.