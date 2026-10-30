Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εθνικού τελικού και των δύο ημιτελικών για τη Eurovision 2027, με τη διοργάνωση «Sing for Greece» να φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Μετά την απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης να μεταφέρει το «Sing for Greece» στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού και θα αποτελέσει την αφετηρία της ελληνικής διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΡΤ, «η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητά του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου».

Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής των τραγουδιών για το «Sing for Greece 2027» βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου (23:59) να καταθέσουν τις συμμετοχές τους, διεκδικώντας μια θέση στον εθνικό διαγωνισμό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ