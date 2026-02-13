Η αγωνία κορυφώνεται, το «Sing for Greece 2026» επιστρέφει με τον Β’ Ημιτελικό, απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται διεκδικούν τα επτά εισιτήρια που απομένουν για τον Τελικό, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Ο Β’ Ημιτελικός, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Απόψε, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ανεβαίνουν ως guests, η Τάμτα, η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, από νωρίς το απόγευμα η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα «ανεβάζουν» live από το χώρο που θα διεξαχθεί ο Β΄ Ημιτελικός στα Social Media της ΕΡΤ, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, τον παλμό από τα back stage, αλλά και πολλές εκπλήξεις στους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ σε Instagram (@eurovisionERT, @ertofficial), Facebook (@eurovisionERT, @ertofficial), TikTok (@eurovision.ert, @ertofficial) και X (@erteurovision, @ertofficial).

Από τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες, στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα προκριθούν οι επτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ:

https://sfg.vote/terms-and-conditions

Πηγή: ΕΡΤ