Συνεχίζονται οι προκλήσεις στη φετινή διοργάνωση της Eurovision 2024 οι οποίες έρχονται για ακόμη μια φορά από τη συμμετοχή του Ισραήλ, η οποία έκανε πρόβες στο τραγούδι της, με τεχνητά γιουχαρίσματα.

Αν και το κοινό αντέδρασε, λόγω των επιθέσεων στην Παλαιστίνη και ζήτησε τον αποκλεισμό της χώρας, όπως έγινε και με τη Ρωσία, η διοργάνωση επέτρεψε στο Ισραήλ να διαγωνιστεί.

Κατά τη διάρκεια προβών της Eden Golan που εκπροσωπεί την ισραηλινή συμμετοχή, το κοινό που την παρακολουθούσε την «γιούχαρε» και φώναζε φράσεις όπως «Εκεχειρία» και «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα την προκλητική στάση ολόκληρης της αποστολής καθώς ενώ εκείνη τραγουδάει, η υπόλοιπη ομάδα γιουχάρει και γελάει. Μάλιστα στο post του X, το μέσο έγραψε την προκλητική φράση με ειρωνεία: «Μπου! Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

“Boo!” “Free Palestine!”

🇮🇱 Israel’s Eurovision entrant rehearses with sarcastic boos and chants from the Israeli delegation.#BanIsraelFromEurovision pic.twitter.com/n3dhWjFFJ7

— Israel Breaks Rules (@IsrBreaksRules) May 10, 2024