Η ώρα του Μεγάλου Τελικού της Eurovision έφτασε. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να διαγωνιστούν οι φετινοί συμμετέχοντες στην Βιέννη. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 6η θέση με τον Ακύλα και το εκρηκτικό τραγούδι του «Ferto», για το οποίο έχει γίνει πανικός στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακόμη, στην 21η θέση του μεγάλου τελικού θα εμφανιστεί η Αντιγόνη Μπάξτον, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Jalla».

Ο Τελικός ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

O Ακύλας παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί και συναγωνίζεται με τις συμμετοχές της Φινλανδίας και της Αυστραλίας, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Ο Έλληνας τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα χθες (15/05), λίγο πριν τον τελικό, λέγοντας: «Τα καταφέραμε! Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον Μεγάλο Τελικό».

Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί

Η Φινλανδία, σύμφωνα με τα προγνωστικά, φαίνεται πως θα κατακτήσει την πρώτη θέση στην φετινή Eurovision, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό.

Ακούστε το τραγούδι της φινλανδικής συμμετοχής:

Την δεύτερη θέση έχει στο «τσεπάκι» της η Αυστραλία. Η τραγουδίστρια, Ντέλτα Γκούντρεμ, με το θεαματικό τραγούδι της «Eclipse», έχει εντυπωσιάσει τόσο το ευρωπαϊκό κοινό, όσο και τους eurofans στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακούστε το τραγούδι της:

Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το εκρηκτικό «Ferto», φαίνεται πως θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην Eurovision 2026, σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά. Η φετινή ελληνική συμμετοχή έχει ιδιαίτερη και μοντέρνα αισθητική, δυνατή ερμηνεία και κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Ακούστε το «Ferto» του Ακύλα:

Το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κύπρος ακολουθούν δυναμικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις διεκδικούν θέσεις στην τοπ δεκάδα του τελικού.

H σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό της Eurovision 2026

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Τα αποτελέσματα του Τελικού θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των εθνικών κριτικών επιτροπών, ενώ προστίθεται και η ξεχωριστή ψήφος του «Rest of the World» για τους θεατές εκτός των συμμετεχουσών χωρών. Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της πλατφόρμας esc.vote. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, όχι όμως τη χώρα του. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν την ελληνική συμμετοχή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού.

Το αγαπημένο δίδυμο Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης θα βρίσκονται για δέκατη φορά στο σχολιασμό της βραδιάς, ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Κλαυδία.

Λίγο νωρίτερα, στις 20:00, η ΕΡΤ1 θα παρουσιάσει σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie» το οποίο ακολουθεί βήμα-βήμα τον Ακύλα στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη Βιέννη.