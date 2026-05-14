Καλοκαιράκι έρχεται και στα ελληνικά κλαμπ αλλά και τα beach bar, εκτός από τον Ακύλα που ήδη σαρώνει με το Ferto, ακούγονται και άλλα τραγούδια από συμμετοχές στη Eurovision και μάλιστα διαχρονικά επιλέγουν οι Dj’s για να ανεβάσουν τους ρυθμούς. Kαθώς, λοιπόν, καλοκαίρι και Eurovision πάνε μαζί, οι επιτυχίες που έχουν αναδειχτεί από τον μουσικό διαγωνισμό ως «κλασικές αξίες» ηχούν δυνατά σε κλαμπ και παραλίες, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ένα από τα πιο διαχρονικά ελληνικά hits του διαγωνισμού που ακούγεται παντού είναι το My Number One της Έλενας Παπαρίζου που είχε πάρει την πρωτιά το 2005. Όλοι θυμόμαστε την εντυπωσιακή εμφάνιση της Έλενας στο Κίεβο της Ουκρανίας, που απογειώθηκε όταν οι χορευτές τη σήκωσαν στα χέρια τους και εκείνη έπαιξε λύρα, ενώ από κάτω τα πλήθη παραληρούσαν.

Μία άλλη μεγάλη επιτυχία που τραγούδησε στη Eurovision η Έλενα Παπαρίζου και παίζεται ακόμα και σήμερα στα μαγαζιά είναι το Die for You. To 2001, το συγκρότημα Antique, η Έλενα μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη, χάρισαν στην Ελλάδα την τρίτη θέση στον μουσικό διαγωνισμό, που τότε είχε γίνει στην Κοπεγχάγη.

Από τα πιο χορευτικά κομμάτια που ενθουσιάζει τους θαμώνες των κλαμπ είναι και το Shake It του Σάκη Ρουβά. Ο Σάκης, που έλαβε μέρος στην Eurovision το 2001 στην Κωνσταντινούπολη, με τη διάσημη… τούμπα του είχε κάνει τότε τον γυναικείο πληθυσμό της Ευρώπης να παραληρεί, κερδίζοντας την τρίτη θέση.

Αν και αντισυμβατικό, όταν μπαίνει στα ντεκς, ο κόσμος τρελαίνεται! Ο λόγος, για το Alcohol Is Free από τους Koza Mostra ft. και τον Αγάθωνα, οι οποίοι το 2013 έφεραν πάνω στη σκηνή ένα μείγμα πανκ και ρεμπέτικου, με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και χιούμορ. Η επιλογή τους δικαίωσε, καθώς μας έφεραν την έκτη θέση.

Σεισμός γίνεται στα κλαμπ με το που ακούγονται οι πρώτες νότες του πολύ γιορτινού OPA! του Γιώργου Αλκαίου και των Friends. Το τραγούδι με τα έντονα ελληνικά χαρακτηριστικά, τα παραδοσιακά όργανα και τα ποντιακά ακούσματα που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο το 2010 στο Όσλο έφερε την Ελλάδα στην όγδοη θέση.

Στα ντεκς έχει επανέλθει το S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή, που το 2002 είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις για την εμφάνισή του, καταφέρνοντας να πάρει την 17η θέση. Αν και, όπως μας είπε γνωστός Dj, αυτό το τραγούδι ακούγεται περισσότερο ως παρωδία…

«Ύμνος» ειδικά για την Κύπρο θεωρείται το Fuego της Ελένης Φουρέιρα, η οποία το 2018 κατέκτησε τη 2η θέση στη Eurovision στη Λισαβόνα, εκπροσωπώντας τη Μεγαλόνησο.

Αγαπημένο των Ελλήνων Dj και του κοινού είναι και το πολύ χορευτικό ποπ κομμάτι Secret Combination της Καλομοίρας. Η Καλομοίρα με την καταπληκτική σκηνική της παρουσία κατέκτησε για την Ελλάδα την τρίτη θέση το 2008 στο Βελιγράδι.

Ως προς τις ξένες διαχρονικές επιτυχίες, ιδιαίτερα δημοφιλές παραμένει το Euphoria της Loreen, η οποία εκπροσώπησε την Σουηδία το 2012, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρείται από τα πιο εμβληματικά νικητήρια τραγούδια όλων των εποχών της Eurovision.

To Tattoo, επίσης της Loreen, αν και είναι πιο δραματικό ποπ τραγούδι, είχε πάρει την πρώτη θέση το 2023 και εξακολουθεί να ακούγεται και σήμερα.

Δυνατά παίζει στα ηχεία των κλαμπς και η μεγάλη επιτυχία της εκρηκτικής Ρουσλάνα, η οποία το 2004 κατέκτησε την 1η θέση στην Κωνσταντινούπολη, εκπροσωπώντας την Ουκρανία με το τραγούδι Wild Dances.

Συχνά σε rock βραδιές ακούγεται το Zitti e buoni των Ιταλών Måneskin, οι οποίοι το 2021 έφεραν την Ιταλία στην κορυφή. Το συγκεκριμένο συγκρότημα, μάλιστα, με το τραγούδι Zitti e buoni που έγινε διεθνές hit, απέκτησαν παγκόσμια απήχηση.

Ξεσηκωτικό, κλασικό και αγαπημένο είναι και το Düm Tek Tek, το τραγούδι που ερμήνευσε η Hadise εκπροσωπώντας την Τουρκία το 2009 και κέρδισε την 4η θέση. Πρόκειται για ένα εθνικ ποπ κομμάτι με πολύ έντονο ρυθμό.

Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια στα ντεκς έχει επανέλθει και η μεγάλη επιτυχία της Τουρκάλας Σερτάμπ Ερενέρ, η οποία το 2003 με την αισθησιακή σκηνική της παρουσία είχε κατακτήσει την 1η θέση του μουσικού διαγωνισμού με το τραγούδι Everyway That I Can.

Το πιο παλιό τραγούδι, που μπορεί να χαρακτηριστεί και σήμα κατατεθέν της Eurovision είναι και το Waterloo των Abba. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούγεται ακόμα και σήμερα, κέρδισε τον διαγωνισμό που έγινε το 1974 στην Αγγλία και καθιέρωσε τους Abba στο μουσικό στερέωμα. Μετά τη νίκη τους έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο, με τεράστιες πωλήσεις δίσκων και διαχρονική επιρροή στη μουσική.