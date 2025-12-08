Στη Γενική Συνέλευση της EBU δόθηκε πρόσφατα το τελικό «πράσινο φως» στους νέους κανονισμούς της Eurovision, μια εξέλιξη που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον επερχόμενο διαγωνισμό της Αυστρίας.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com, η ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, ανέδειξε σαφή πλειοψηφία υπέρ των αλλαγών, με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χώρα-μέλος είχε δικαίωμα μίας ενιαίας ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιμέρους φορέων που την εκπροσωπούν στην EBU (όπως συμβαίνει σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία). Συνολικά διατέθηκαν 24 ψηφοδέλτια για την έκφραση της στάσης των χωρών.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις δημόσιες τοποθετήσεις, δημιουργήθηκε ένας εκτιμώμενος χάρτης ψήφου (με ακρίβεια άνω του 90%), που αποτυπώνει τη στάση κάθε χώρας απέναντι στις προτεινόμενες αλλαγές και, κατ’ επέκταση, στη συμμετοχή του Ισραήλ.

Από τον χάρτη αυτό προκύπτει ότι 31 χώρες ψήφισαν «ναι», 11 τάχθηκαν κατά, ενώ 5 επέλεξαν την αποχή. Τέλος, 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Λιβύη, η Συρία και το Βατικανό, δεν έδωσαν το «παρών» στη Συνέλευση.