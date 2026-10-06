Με μια αισθαντική φωνή, έντονη σκηνική παρουσία και μια βαθιά σχέση με τη μουσική παράδοση, ο Ευάγγελος Γιαμούρης έχει διαγράψει εδώ και χρόνια μια ξεχωριστή πορεία στις διεθνείς μουσικές σκηνές. Έχοντας ως μουσική αφετηρία την Άρτα και ως σταθμούς της διαδρομής του την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και σημαντικές σκηνές του εξωτερικού, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα προσωπικό μουσικό ύφος που κινείται με άνεση ανάμεσα στην όπερα, το λυρικό τραγούδι, την ελληνική παράδοση και τις μουσικές του κόσμου.

Η μουσική διαδρομή του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία στην γενέτειρά του την πόλη της Άρτας, και σε ηλικία μόλις των επτά ετών άρχισε να διδάσκεται την τρομπέτα. Η πρώτη αυτή επαφή με τη μουσική αποτέλεσε την αφετηρία μιας πορείας που σταδιακά θα τον οδηγούσε σε διαφορετικούς δρόμους έκφρασης. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα, στο Ωδείο Αθηνών, όπου παράλληλα με την τρομπέτα σπούδασε λυρικό τραγούδι και θεωρητικά, διακρινόμενος στις σπουδές του.

Η αναζήτηση νέων μουσικών εμπειριών τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη, όπου συνέχισε τις σπουδές του στο New York University, με έμφαση στο τραγούδι και τη σύνθεση. Εκεί εγκαταστάθηκε και ήρθε σε επαφή με ένα πολυπολιτισμικό μουσικό περιβάλλον, το οποίο επηρέασε ουσιαστικά την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Μέσα από διαφορετικά μουσικά είδη, τεχνικές και πολιτισμικές επιρροές, διαμόρφωσε σταδιακά τη δική του προσωπική ταυτότητα.

Η πορεία του περιλαμβάνει σημαντικές συμμετοχές σε παραγωγές όπερας και μουσικού θεάτρου. Έχει εμφανιστεί στο Winspear Opera House σε παραγωγές όπως το «Nabucco» το 2008 και το «Romeo & Juliet», ενώ το 2007 συμμετείχε στο «The Phantom of the Opera» στο Broadway. Έχει επίσης βρεθεί στο Carnegie Hall, σε συναυλία αφιερωμένη στη μουσική του κόσμου, αλλά και σε σημαντικές μουσικές διοργανώσεις και παραστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις γύρω από την ιδέα της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας. Το 2017 συμμετείχε σε ιδιαίτερη μουσική παράσταση στο University of Miami με θέμα «Music: The Universal Language», ενώ στο Chicago Cultural Center παρουσίασε συναυλία που συνέδεε τη blues μουσική με την πεντατονική παράδοση της Ηπείρου. Πρόκειται για μια προσέγγιση που χαρακτηρίζει συνολικά το έργο του: τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών πολιτισμών και την αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα στις παραδόσεις των λαών.

Η διεθνής του παρουσία επεκτάθηκε και πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τραγουδήσει σε χώρες όπως το Περού, η Βραζιλία και η Αργεντινή, συμμετέχοντας σε τοπικές συναυλίες και συνεργαζόμενος με ερμηνευτές από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Οι εμπειρίες αυτές, όπως έχει αναφέρει, του άνοιξαν νέους ορίζοντες και εμπλούτισαν ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική.

Σημαντικός σταθμός στη διεθνή πορεία του υπήρξε το 2018, όταν επιλέχθηκε ως ένας από τους τέσσερις τενόρους από όλο τον κόσμο που εκπροσώπησαν τις χώρες τους στο «Asian Culture Carnival» στο Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου. Η μεγάλη διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν 47 χώρες παρουσιάζοντας στοιχεία από τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους, αποτέλεσε μία από τις σημαντικές διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα. Ο Ευάγγελος Γιαμούρης εκπροσώπησε την Ελλάδα, μεταφέροντας στη σκηνή στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, έχει κληθεί στη Νέα Υόρκη να συμμετάσχει ως ειδικός σε επιτροπές που ασχολούνται με την αναζήτηση και αξιολόγηση θεμάτων για παραγωγές του Broadway. Η εμπειρία του από διαφορετικά μουσικά είδη και σκηνές, τού έχει επιτρέψει να κινείται όχι μόνο ως ερμηνευτής αλλά και ως δημιουργός και συνεργάτης σε μουσικές παραγωγές.

Τα τελευταία χρόνια, η καλλιτεχνική του αναζήτηση αποκτά ακόμη πιο οικουμενικό χαρακτήρα. Στη Νέα Υόρκη συνεργάζεται με τον διεθνούς φήμης μουσικό παραγωγό Antony Marseilles, δημιουργώντας ιδιαίτερες μουσικές παραγωγές που επιχειρούν να φέρουν την ελληνική μουσική παράδοση σε σύζευξη με τον υπόλοιπο κόσμο.

Κορυφαίο παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι η μουσική παραγωγή «Υia tin Ecoumeni» («Για την Οικουμένη»), μια νέα προσέγγιση σε παραδοσιακά τραγούδια και μουσικά στοιχεία του κόσμου, μέσα από ιδιαίτερες διασκευές και μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Ευάγγελος Γιαμούρης πραγματοποίησε τη συναυλία «Για την Οικουμένη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσιάζοντας αυτήν τη μουσική ιδέα στο ελληνικό κοινό. Η φιλοσοφία της παραγωγής είναι απλή αλλά ταυτόχρονα υψηλών αξιών: η ελληνική παράδοση να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα.

«Για την Οικουμένη» δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι μια καλλιτεχνική αντίληψη που θέλει τη μουσική να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και, ταυτόχρονα, να χωρέσει μέσα της ολόκληρο τον κόσμο. Με βάση την ελληνική παράδοση, η μουσική επανερμηνεύεται και διασκευάζεται με έναν τρόπο που επιδιώκει να επικοινωνήσει με διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και μουσικές ευαισθησίες.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πορείας του Ευάγγελου Γιαμούρη. Δεν αντιμετωπίζει την παράδοση ως κάτι στατικό, αλλά ως ζωντανό υλικό που μπορεί να συναντήσει το καινούργιο, να συνομιλήσει με άλλες κουλτούρες και να αποκτήσει μια νέα, διεθνή διάσταση.

Από τα Τζουμέρκα της Ηπείρου μέχρι τη Νέα Υόρκη, από τις μεγάλες σκηνές της Αμερικής μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου και από την όπερα και το Broadway μέχρι τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και του κόσμου, η διαδρομή του Ευάγγελου Γιαμούρη είναι μια διαδρομή συνεχούς αναζήτησης.

Και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη δύναμη της μουσικής του: ότι δεν γνωρίζει σύνορα. Μπορεί να ξεκινά από έναν τόπο, μια παράδοση ή μια φωνή, αλλά ο προορισμός της είναι πάντα μεγαλύτερος – να συναντήσει τον άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται.

Με το «Υia tin Ecoumeni», ο Ευάγγελος Γιαμούρης θέλει αυτή η μουσική να κάνει ακριβώς αυτό: να ταξιδέψει στα απέραντα του κόσμου και να γίνει μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική μουσική κληρονομιά και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία.

Ευάγγελος Γιαμούρης – «Σαράντα παλικάρια»

Ευάγγελος Γιαμούρης – Caruso

Ευάγγελος Γιαμούρης – Con te partiro

Hellenic Culture Power of love and Peace «Για την Οικουμένη»

Ευάγγελος Γιαμούρης – «Όμορφη Μαρία»