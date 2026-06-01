Σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, ανήμερα της μεγάλης εορτής του Αγίου Πνεύματος, ξεκινά ένα σπουδαίο δισκογραφικό ταξίδι γεμάτο ιστορία, μνήμη και παράδοση. Ο κορυφαίος σολίστ και βιρτουόζος του μπουζουκιού, Ευριπίδης Νικολίδης, παρουσιάζει το νέο του μουσικό έργο με τίτλο «Θράκη Μάννα Γη». Ο διακεκριμένος δημιουργός, με τις αμέτρητες χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες στο ενεργητικό του, καταθέτει μια μοναδική καλλιτεχνική δημιουργία αφιερωμένη στην ψυχή της θρακικής γης.

Η αρχή γίνεται με το πρώτο single του δίσκου, «Πόσα Τραγούδια Να Σου Πω – Θράκη Βασανισμένη», το οποίο κυκλοφορεί ήδη στο επίσημο κανάλι της Heaven Music στο YouTube καθώς και σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Η σπουδαία συνάντηση με τον Σταμάτη Γονίδη

Η απόλυτη κορύφωση αυτού του έργου έρχεται μέσα από μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη. Ο μεγάλος ερμηνευτής Σταμάτης Γονίδης δίνει τη δική του, βαθιά αισθαντική φωνή στη Θράκη. Με τη μοναδική του ερμηνεία, ο κορυφαίος τραγουδιστής ζωντανεύει τη σύνθεση του Ευριπίδη Νικολίδη στο κομμάτι «Τα όνειρα της προσφυγιάς».

Ήδη από σήμερα είναι διαθέσιμο το εξώφυλλο του δίσκου καθώς και το teaser promo βίντεο για το συγκεκριμένο τραγούδι, προετοιμάζοντας το κοινό για την επίσημη κυκλοφορία του.

Το χρονοδιάγραμμα των κυκλοφοριών

Το μουσικό αυτό ταξίδι θα ξεδιπλωθεί σταδιακά μέσα από την Heaven Music, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1 Ιουνίου 2026: Κυκλοφορία του πρώτου single «Πόσα τραγούδια να σου πω».

2 Ιουνίου 2026: Κυκλοφορία του τραγουδιού «Τα όνειρα της προσφυγιάς» με τη φωνή του Σταμάτη Γονίδη.

8 Ιουνίου 2026: Κυκλοφορία του τραγουδιού «Έλα κουρτσούδι μ’».

9 Ιουνίου 2026: Επίσημη κυκλοφορία ολόκληρου του άλμπουμ «Θράκη Μάννα Γη».

Το ταξίδι ξεκινά… Η δεξιοτεχνία του Ευριπίδη Νικολίδη συναντά το αυθεντικό συναίσθημα της ερμηνείας του Σταμάτη Γονίδη, σε ένα έργο που υπόσχεται να αγγίξει κάθε ελληνική καρδιά.