Μια από τις πιο όμορφες και προσωπικές στιγμές της οικογενειακής του ζωής μοιράστηκε στα social media ο κορυφαίος σολίστ του μπουζουκιού, Ευριπίδης Νικολίδης. Ο διακεκριμένος μουσικός, με τις αμέτρητες χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες, άφησε για λίγο στην άκρη τις χορδές του για να υμνήσει με λόγια καρδιάς τη σύζυγό του, Ελένη Τσιαούση.

Η αφορμή ήταν η ολοκλήρωση ενός σπουδαίου ακαδημαϊκού κύκλου για την Ελένη Τσιαούση, η οποία αναγορεύτηκε Διδάκτωρ (PhD) Οικονομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποσπώντας μάλιστα τον βαθμό «Άριστα 10».

Πανευτυχής και φανερά συγκινημένος, ο Ευριπίδης Νικολίδης στάθηκε στο πλευρό της, στηρίζοντας τη γυναίκα της ζωής του σε αυτή τη δικαίωση των κόπων της.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική μέρα για μας, γιατί το κορίτσι μου, η γυναίκα μου,η Ελένη μου, είναι πλέον διδάκτορας/PhD) οικονομικών κάτοχος του ανώτατου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος της απονεμήθηκε σήμερα με “ΆΡΙΣΤΑ 10″μετά την επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής, που αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Αποτελεί το ανώτατο πτυχίο (PhD) που πιστοποιεί την ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα, απαραίτητο εφόδιο για ακαδημαϊκή καριέρα, ερευνητές, αλλά και εξειδικευμένους ρόλους στον ιδιωτικό/δημόσιο! “Σήμερα είναι η δική σου μέρα αγάπη μου, διότι δεν πήρες απλά ένα διδακτορικό. Πήρες πίσω όλα όσα πάλεψες τόσα χρόνια. Περήφανος για σένα όσο δεν λέγεται”!!! Σ’ αγαπάω απίστευτα».