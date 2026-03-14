Ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός, καθώς επιλέχθηκε ως μία από τις δέκα νέες «καλές πρακτικές» πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη από το πρόγραμμα European Heritage Hub.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργήθηκε το 2023 ως πιλοτικό ευρωπαϊκό έργο, με στόχο τη σύνδεση φορέων, οργανισμών και τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη και την ενίσχυση της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειρίας γύρω από την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, προωθεί δράσεις που συνδέουν τον πολιτισμό με τις σύγχρονες προκλήσεις της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συμμετοχής και της ψηφιακής μετάβασης.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής ευρωπαϊκής πρόσκλησης για το 2026, επιλέχθηκαν δέκα καλές πρακτικές τοπικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός, το οποίο αναγνωρίστηκε ως δράση που συνδέει τη μουσική δημιουργία, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη ενός μικρού νησιωτικού τόπου.

Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια στη Χάλκη, έχει καταφέρει να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή του νησιού μέσα από βιώσιμες πρακτικές και δράσεις που φέρνουν σε επαφή τη μουσική δημιουργία με την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυνατότητα μικρών νησιωτικών κοινοτήτων να συμμετέχουν ενεργά στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό διάλογο και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πολυφωνικού πολιτιστικού τοπίου.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, «η επιλογή της Χάλκης και του Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός από το European Heritage Hub ως μία από τις δέκα καλές πρακτικές πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση για όλους μας. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει ότι ακόμη και μια μικρή νησιωτική κοινότητα μπορεί, μέσα από τη συστηματική προσπάθεια, τη συνεργασία και το όραμα, να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Όπως τονίζει, «η πρωτοβουλία που υλοποιείται στη Χάλκη τα τελευταία 5 χρόνια αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τις νησιωτικές περιοχές. Η ομάδα του Φεστιβάλ υπό τον Νίκο Χαλιάσα και την Αλίκη Φιδετζή, συνέβαλε στην υλοποίηση και την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, που σήμερα αναγνωρίζεται στο ευρωπαϊκό στερέωμα».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαλιάσας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, σημειώνει ότι «πριν από 6 χρόνια μπήκαν τα θεμέλια ενός ονείρου… ενός ονείρου που είχε ο αείμνηστος Χαλκίτης Δημήτρης Κρεμαστινός». Όπως αναφέρει, έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του Φεστιβάλ στη μικρή αλλά δυναμική Χάλκη, η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες. «Για όλους μας, η διάκρισή του είναι πολύ σημαντική και μας γεμίζει με “φρέσκια” ενέργεια, για να συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε την πολιτιστική πορεία της δικής μας πλέον Χάλκης», υπογραμμίζει.

Το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης-Δημήτρης Κρεμαστινός τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και υλοποιείται από την p-art of the solution ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης.

Το Φεστιβάλ έχει την τιμή να λαμβάνει την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Εξωτερικών, της Βουλής των Ελλήνων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ