Την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής γιορτάζει ο Δήμος Πειραιά, σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου, με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις 18:00, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Δημότες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χορωδίες, μουσικά σύνολα, εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης και μουσικές διαδρομές από τον Πειραιά.

Στόχος της εκδήλωσης, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, είναι η ανάδειξη της δύναμης της μουσικής ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και πολιτιστικής δημιουργίας, φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από κοινές μελωδίες και μουσικές εμπειρίες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Χορωδία Ιερού Ναού «Ρόδον το Αμάραντο» Καλλίπολης

Χορωδία Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη»

Χορωδία Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

Ωδείο Πειραιώς – Πειραϊκού Συνδέσμου

Μουσική Σχολή «Μελωδία και Τέχνη»

Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών Δήμου Πειραιά

Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά (Δημοτικό Ωδείο)

Χορωδία του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά

Erasmus Band

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά (Δημοτικό Ωδείο Πειραιά).