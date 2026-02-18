Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επαφής των νέων με τη μουσική, τις παραστατικές τέχνες και τον σύγχρονο πολιτισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με διαχρονική προσήλωση στην καλλιτεχνική αριστεία και την πολιτιστική παιδεία, στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των νέων και της τέχνης. Από την άλλη πλευρά, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα, συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν τις ευκαιρίες συμμετοχής, μάθησης και πολιτιστικής καλλιέργειας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της νεολαίας, προσφέροντας προνόμια και διευκολύνσεις σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, οι μετακινήσεις και η ψυχαγωγία, σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Η ένταξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων ενισχύει περαιτέρω τον πολιτιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Πιμπλής, πρόεδρος ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, υποδέχτηκε την πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να προσφέρει, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ευκολότερη πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού που καλλιεργούν μια ευρύτερη αντίληψη και μια στενότερη σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήδη διαθέτει εκπτωτικά εισιτήρια για φοιτητές και μαθητές, ανοίγεται χάρη στην πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε ένα μεγαλύτερο κοινό, ελληνικό και διεθνές, υπηρετώντας και με αυτό τον τρόπο την αποστολή του.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, ανέφερε:

«Η συνεργασία μας με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διεύρυνση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πολιτισμός είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας και της διαμόρφωσης ενεργών, ευαισθητοποιημένων και δημιουργικών πολιτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να έρθουν πιο κοντά στη μουσική και τις τέχνες, να εμπνευστούν και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε συνέργειες που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής της νέας γενιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για τη στήριξη της νεολαίας, την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τέχνη και τη γνώση για όλους τους νέους».

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους. Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας.

Ταυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13-30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές ενώ οι συνεργάτες στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας (Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Μεταφορές, Καταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, Αθλητισμό και Τουρισμό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας στο europeanyouthcard.gr.