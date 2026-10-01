Σε αγαπημένες καλλιτεχνικές γειτονιές οι περισσότεροι, έξι φρέσκοι θεατρικοί χώροι εντάσσονται στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας -παρά τις πολλές σκηνές που διαθέτει ήδη η πόλη- αποδεικνύοντας την επιμονή κι αγάπη των συντελεστών τους για την τέχνη του θεάτρου. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία και τη λειτουργία τους μιλούν στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τα σχέδια και το όραμά τους.

Θέατρο Ψυρρή

Για το θέατρο Ψυρρή (Σαχτούρη 4) στην ομώνυμη γειτονιά συνδεδεμένη με καλλιτεχνική δημιουργία θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σεζόν λειτουργίας.

«Το Θέατρο Ψυρρή βρίσκεται σε μια θεατρική πιάτσα, κάτι που μας άρεσε: δημιουργείται μια θεατρική γειτονιά», μας λέει ο Διονύσης Παναγιωτάκης των Αθηναϊκών θεάτρων/ Stages Network, στα οποία ανήκει. «Ο χώρος λειτουργούσε ως θέατρο, αλλά αναλαμβάνοντάς τον αποφασίσαμε να του δώσουμε μια άλλη ταυτότητα. Θέλαμε να αρχίσουμε να δίνουμε βήμα και σε μικρότερες σκηνές, σε νέους καλλιτέχνες και σε νέα έργα. Μια μεγάλη σκηνή έχει άλλες απαιτήσεις. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και ίσως δεν έχεις την ίδια ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης. Οπότε αναζητήσαμε χώρους όπου θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δοκιμές με νέους καλλιτέχνες, να ανεβάζουμε πιο πρωτοποριακά έργα, να φιλοξενούμε πιο ευέλικτες παραγωγές, οι οποίες να λειτουργούν κι ως εργαστήρια ανάπτυξης και δημιουργίας», συμπληρώνει.

Στη σκηνή του, τον Οκτώβριο, ο Μιχάλης Πανάδης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το έργο είναι μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Οι ηθοποιοί Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται επί σκηνής.

Mini Πειραιώς

«Η ίδια λογική ισχύει και το νέο θέατρο Mini Πειραιώς 131 (Πειραιώς 131, Γκάζι) το οποίο λειτουργεί πρώτη φορά τη σεζόν 2026-2027», αναφέρει ακόμα ο Διονύσης Παναγιωτάκης. «Είναι ένα μικρό θεατράκι που μπορεί να φιλοξενήσει 85 θεατές, ενώ αντί για θέσεις θεάτρου επιλέξαμε να έχουμε καναπέδες, για να είναι ο χώρος πιο ζεστός και πιο “παρεΐστικος”» προσθέτει.

Τι καινούργιο, αλήθεια, έχουν να προσδώσουν οι νέες θεατρικές σκηνές στην Αθήνα που κατακλύζεται από θέατρα; «Μπορεί να υπάρχουν πολλές σκηνές στην Αθήνα, υπάρχει, όμως, και μεγάλη ζήτηση. Στον κόσμο αρέσει το θέατρο. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το κοινό εξελίσσεται και ως προς αυτά που επιλέγει να βλέπει. Είναι πιο ενημερωμένο, πιο επιλεκτικό και πιο αποφασισμένο. Αναφέρομαι σε όλες τις ηλικίες, αλλά ένας θεατής 28-38 ετών είναι διαφορετικός απ’ ό,τι παλιότερα. Διαβάζει την υπόθεση του έργου, ακολουθεί ηθοποιούς κ.α. Ο κόσμος είναι πλέον πιο συνειδητοποιημένος» επισημαίνει.

Τα Αθηναϊκά Θέατρα συνεργάζονται για πρώτη φορά με την Όλια Λαζαρίδου και εγκαινιάζουν τη νέα τους θεατρική σκηνή παρουσιάζοντας τον Οκτώβριο το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά, σε δική της σκηνοθεσία. Είναι μία αφήγηση -σε πρώτο πρόσωπο- της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές. Τον Θεόφιλο ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, βραβευμένος με το Βραβείο Κάρολος Κουν για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Μαζί του στη σκηνή η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου.

Πειραιώς 260

Το βιομηχανικό κέλυφος του π. Εργοστασίου Τσαούσογλου, (Πειραιώς 260), σήμερα ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστό ως κτήριο Γ’ μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο, διατηρώντας και αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα, την ιστορική του ταυτότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων επί της μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης τμήματός του, της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και των αναγκαίων μηχανολογικών υποδομών, αποτελεί ορόσημο στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνολική αναβάθμιση της Πειραιώς 260 ως ανοικτό, προσβάσιμο και ζωντανό πολιτιστικό προορισμό της πρωτεύουσας, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση.

Η Πειραιώς 260, συγκρότημα δέκα αυτοτελών βιομηχανικών κτηρίων, εκ των οποίων τα Α, Β και Δ είναι χαρακτηρισμένα κτήρια-μνημεία, αποτελεί σημείο αναφοράς της βιομηχανικής ανάπτυξης του 20ού αιώνα. Η εκπόνηση του συνόλου των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση και επανάχρηση του π. βιομηχανικού συγκροτήματος μεταλλοτεχνίας και επιπλοποιίας «Τσαούσογλου», εμβαδού 28 στρεμμάτων και υφιστάμενης δόμησης 27.000 τ.μ. πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σύμβασης δωρεάς, ύψους 1.000.000 ευρώ, που υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισμού με την Τράπεζα Πειραιώς. Η προτεινόμενη επέμβαση διατηρεί και αναδεικνύει την ιστορική και βιομηχανική ταυτότητα του χώρου και συγχρόνως μετατρέπει το κτήριο Γ σε έναν σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό θεατρικό χώρο. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονης σκηνής, εμβαδού 698 τ.μ. και χωρητικότητας 342 θέσεων, με χώρους υποδοχής, καμαρίνια, γραφεία, αποθήκες και όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές για τις ανάγκες μεσαίας κλίμακας παραγωγών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βασίζεται στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής και βιομηχανικής ταυτότητας του κτηρίου, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες επεμβάσεις εκσυγχρονισμού, αναφέρει ακόμα η ίδια ανακοίνωση.

Θέατρο Έργον

«Το “Έργον” (Ζωοδόχου Πηγής 3) είναι ένα νέο θέατρο το οποίο φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα με ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο κλασσικό ρεπερτόριο αλλά και το πειραματικό θέατρο», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Βάλαρης, ιδρυτής και καλλιτεχνικός του διευθυντής. «Θα ήθελα στην πορεία να πειραματιστώ και με νέες γραφές δημιουργών είτε στην υποκριτική είτε στη σκηνοθεσία είτε στη συγγραφή με σκοπό το θέατρο να αγκαλιάσει νέους δημιουργούς και υβριδικές σκηνικές φόρμες, κάτι που στοχεύω να γίνει τον προσεχή Μάιο και Ιούνιο», συμπληρώνει.

«Εδώ και τρεις δεκαετίες με έχουν φιλοξενήσει πολλές σκηνές. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο της καλλιτεχνικής μου πορείας ήρθε η ώρα να εκφραστώ μέσα από τον δικό μου χώρο και ο ίδιος ως σκηνοθέτης και παραγωγός αλλά και αγκαλιάζοντας το όραμα άλλων δημιουργών», αναφέρει επίσης. «Το “Έργον” είναι ένα θέατρο 300 θέσεων. Θα το περιέγραφα ως ένα σύγχρονο industrial, minimal θέατρο με μια έντονη οπτική και ηχητική ταυτότητα», μας λέει επίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρηματοδότηση έρχεται από την προσωπική επιχειρηματική του δράση με τη βοήθεια κάποιων, ελαχίστων, χορηγών. «Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που φιλοδοξώ να πετύχει. Και δεν νομίζω ότι έρχεται να καλύψει κάποιο κενό. Η Αθήνα έχει πολλές αξιόλογες θεατρικές σκηνές. Κάθε δημιουργός φέρει τη δική του φωνή που είναι διαφορετική από των άλλων. Το “Έργον” θα έλεγα ότι υπηρετεί και τη δίψα του αθηναϊκού κοινού για νέες προτάσεις. Ξεκινάμε με δυνατές παραστάσεις και θα ευχόμουν να πάνε και δεύτερη χρονιά» σημειώνει.

Η πρώτη περίοδος του θεάτρου «Έργον» τον Οκτώβριο σηματοδοτείται από δύο παραγωγές οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, με την αναβίωση της «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη. Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντά την Ευαγγελία Μουμούρη στο βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα».

Στοά Αρσακείου

Η Στοά Culture είναι ένας ανοιχτός χώρος που εγκαινιάστηκε φέτος το καλοκαίρι στο αίθριο της Στοάς Αρσακείου, (Συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου), ακριβώς δίπλα από το Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Το κτίριο που φιλοξενεί τη Στοά Αρσακείου είναι το Μέγαρο Αρσακείου. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, πρόκειται για ένα υβριδικό οικοσύστημα όπου γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργία, πολιτισμός και εκπαίδευση αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο που φιλοξενεί εκδηλώσεις κινηματογράφου, θεάτρου και κυρίως μουσικής.

«Θεωρώ ότι το αίθριο της Στοάς Culture που βρίσκεται στον ημιώροφο του κτιρίου -ένας μεγάλης χωρητικότητας open air χώρος στην καρδιά της Αθήνας- αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση για το κέντρο της πόλης», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βασίλης Σεβντάλης της επικοινωνιακής ομάδας του Στοά Culture. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μέρος ενός σύγχρονου mall που ειδικεύεται στον πολιτισμό και στο φαγητό. Όπως ακόμα προσθέτει, η Αθήνα διαθέτει πολυχώρους, αλλά ήταν πιο κοντά στη λογική ενός συναυλιακού χώρου που φιλοξενούσε και άλλες προτάσεις. «Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι είμαστε αδελφοί χώροι με το Θέατρο Κάρολος Κουν το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο της Στοάς. Λόγω.. καλής γειτονίας, λοιπόν, η πρώτη θεατρική παράσταση του εγχειρήματος δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από το πρότζεκτ του Θεάτρου Τέχνης, «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες – The Loom», που παρουσιαζόταν το καλοκαίρι σε σκηνοθεσία της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννας Κάλμπαρη.

Το κρύο και η βροχή θα κάνει δύσκολη τη λειτουργία του αίθριου μετά τα μέσα Οκτωβρίου, όπως σημειώνει και ο Βασίλης Σεβντάλης. Αλλά η Στοά Culture θα λειτουργήσει στον εσωτερικό πλέον χώρο που είναι πολύ πιο μικρός και συγκεκριμένα χωρητικότητας 200 + 150 ατόμων (δύο χώροι σε έναν) όπου θα συνεχιστεί να λειτουργεί το concept μουσική- κινηματογράφος, θέατρο και πολιτισμός με πιο μικρού εκτοπίσματος προτάσεις.

Θέατρο Μαβίλη

Στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Μαβίλη, έχει γεννηθεί από τις αρχές του 2026 μία νέα θεατρική σκηνή, το Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12). «Το θέατρο Μαβίλη είναι ένας νέος θεατρικός χώρος που φιλοξενεί τα όνειρα νέων ανθρώπων, νέων καλλιτεχνών – κι αυτό έχει μεγάλη σημασία», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ο οποίος σκηνοθετεί εκεί από τον Οκτώβριο το αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα Άλογα» με τον Νικήτα Τσακίρογλου στον ρόλο του Ούρλιχ Μπρέντελ. «Καλλιτεχνική διευθύντρια είναι μια πολύ καλή συνάδελφος, η Ραφίκα Σαουίς με τη οποία γνωρίζομαι αρκετά χρόνια κι από την πρώτη στιγμή είχαμε μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία και ήθελα να τη στηρίξω», συμπληρώνει.

«Το θέατρο Μαβίλη είναι ένας σύγχρονος θεατρικός χώρος και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι σε έναν τέτοιο χώρο θα παιχτεί κλασσικό έργο. Για εμένα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να παρουσιάζονται κλασσικά κείμενα από νέους ανθρώπους που θα φέρουν σε αυτά μια φρέσκια ματιά χωρίς να αλλοιωθεί το πρωτότυπο κείμενο», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέατρο Μαβίλη θα αποτελέσει έναν πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας που θα δώσει μια έντονη και φρέσκια πνοή στην Αθήνα. Όπως μας πληροφορεί, είναι ένα «black box» θέατρο περίπου 200 θέσεων που θυμίζει το Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. «Ο θεατής βρίσκεται μια ανάσα από τη σκηνή, κάτι που εμένα με γοητεύει, μου δίνει την αίσθηση της εγγύτητας, κι ένα επιπλέον κίνητρο να αισθάνεται ο θεατής ότι είναι μέσα στην ιστορία του έργου. Κι έχει και μια πρωτότυπη διαρρύθμιση ο χώρος, καθώς διαθέτει και μπαλκόνι όπου μπορούν να εμφανιστούν ηθοποιοί. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλές δυνατότητες συν το γεγονός ότι είναι ένα σημείο που “βράζει”, που έχει ζωή, που έχει πολύ ωραία εστιατόρια και μπαρ με νεολαία» επισημαίνει.

Στο ίδιο θέατρο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί επίσης τον Οκτώβριο το νέο θεατρικό έργο «Λευκές Νύχτες» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη, ενώ το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ για παιδιά ανεβαίνει σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ