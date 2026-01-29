Ο Φαέθων επανέρχεται στη σκηνή και θα παρουσιάζεται από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Φούρνος από τη νέα θεατρική ομάδα BONAVENTURA, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Στο μεσοαστικό σαλόνι της οικογένειας Λομ στο βόρειο Λονδίνο, η καθημερινότητα είναι ένα καλοκουρδισμένο καθεστώς τρόμου. Ο πατέρας, Άμνετ Λομ, εξουσιάζει ως απόλυτος δυνάστης, επιβάλλοντας τη διαστρεβλωμένη πίστη του σε μια οικογένεια που έχει μάθει να υπακούει.

Η μητέρα, Τζούλι, υποτάσσεται σε ό,τι ο πατριάρχης Άμνετ προστάζει και οι κόρες, Ανν και Μπεθ, πιστεύουν ότι «τους αξίζει το χειρότερο». Η κακοποίηση διαβρώνει κάθε πτυχή της ύπαρξής τους και τις καθιστά σιωπηλές μάρτυρες και θύματα της βίας που συμβαίνει μακριά από τα βλέμματα των θεατών, όπως στην αρχαία τραγωδία.

Μέρος αυτού του ασφυκτικού σύμπαντος, ο εξουσιαζόμενος γιος Λέλο, που ζει ακόμη στο βρεφικό του καρότσι, αναλαμβάνει να δώσει τη δική του απάντηση στο Aμλετικό δίλημμα«να ζεις ή να μη ζεις».

Αντιστρέφοντας τον αρχαίο μύθο, ο Φαέθων του Δημήτρη Δημητριάδη δεν θα πέσει καιόμενος στη γη, αλλά θα αναληφθεί με το άρμα του Ήλιου στον ουρανό.

Στη σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη, το σαλόνι του σπιτιού μετατρέπεται σε πεδίο πυρηνικής αναμέτρησης του Καλού και του Κακού. Του Εξουσιαστή και του Εξουσιαζόμενου. Της Υποταγής και της Ανυπακοής. «Το κακό πρέπει να συντριβεί».

Σημείωμα Συγγραφέα

«Ο Φαέθων επανέρχεται στη σκηνή, σκηνοθετημένος από την Χρύσα Καψούλη και παιγμένος από τα μέλη τής νέας θεατρικής ομάδας BONAVENTURA.

Η οικογένεια τού έργου – πατέρας, μητέρα, δύο κόρες, ένας γιός – ολοκληρώνει, σε προάστειο τού Λονδίνου, μέσα σε ένα σπίτι σχεδόν αποκλεισμένο από τον έξω κόσμο, έναν κύκλο αίματος με ακτίνες του τα πέντε πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά καταλήγουν να κλείσουν αυτόν τον κύκλο υφιστάμενα την επιβλητική πρακτική τού πατέρα που τα μεταχειρίζεται ως αντικείμενα μιάς φανατικής θρησκευτικής πίστης και μιας εξίσου τερατώδους σεξουαλικότητας, η μία αλληλένδετη με την άλλη, η μία ταυτισμένη με την άλλη.

Ο γιος είναι αυτός που, διανύοντας την εσωτερική του διαδρομή από την ταπείνωση – ψυχολογική και σωματική – και που, περνώντας από έναν εντατικό προβληματισμό για την μέχρι τώρα ζωή του αλλά και εκείνη τής μητέρας του και των αδελφών του, θα αναλάβει να δώσει οριστικό τέλος στο οικογενειακό μαρτυρολόγιο, εκτελώντας τον πατέρα του.

Η πράξη του, που λυτρώνει και τον ίδιο και τις τρεις γυναίκες, θα επιστεγαστεί με την υπέρτατη δικαίωση : θα αποθεωθεί φτάνοντας, όπως ο μυθικός Φαέθων, με το άρμα του στον ήλιο χωρίς να καεί, αλλά να γίνει ένα μ’ αυτόν. Η θνητότητα, στην περίπτωση αυτή, με την καθαρτική πράξη τού γιου, κερδίζει την αθανασία.

Μέσα σ’ αυτό το μεσοαστικό σπίτι, μία οικογένεια σημερινών ανθρώπων, αναπαριστά, με την ίδια της τη γήινη συνθήκη, όσα αυτή συνεπάγεται για τούς θνητούς από καταβολής κόσμου».

H παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Χρύσα Καψούλη

Scenography – Video Scenography –Costume design: Xsquare DesignLab

Φωτισμοί: Απόστολος Τσατσάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κέντρου, Κλέλια Μαμουνάκη

Μουσική επιμέλεια: Χρύσα Καψούλη, Κατερίνα Κέντρου

Υλικό προώθησης – Trailer: XsquareDesignLab

Ερμηνεύουν:

Χριστόφορος Κώνστας (Άμνετ Λομ)

Μάγδα Κατσιπάνου (Τζούλι)

Κατερίνα Κέντρου (Μπεθ)

Κλέλια Μαμουνάκη (Ανν)

Δημήτρης Βουτσής (Λέλο)

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Νεάπολη Εξαρχείων

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι και 7 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήρια: 15 ευρώ – Γενική Είσοδος, 12 ευρώ – Μειωμένο

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/faethon-tou-dimitri-dimitriadi