Το Fame, το φαντασμαγορικό μιούζικαλ που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο, έρχεται στο Christmas Theater, με ένα εξαιρετικό cast απευθείας από το Λονδίνο!

«Fame the musical». Από τους παραγωγούς του «The Phantom of the Opera» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα από 1η έως 10 Μαρτίου 2024 στο Christmas Theater.

Μια ομάδα υπερταλαντούχων ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών και μουσικών, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν με το ταλέντο και την ενέργεια τους, στο επίπεδο που τα musical αξίζει να παρουσιάζονται στη χώρα μας.

Βασισμένο στην ιστορική ταινία του 1980, που σημάδεψε την pop κουλτούρα της εποχής, το Fame ακολουθεί τις ζωές, τις φιλοδοξίες, τους έρωτες, και τα όνειρα των σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης, όσο αυτοί αγωνίζονται να τα καταφέρουν στο δύσκολο χώρο της βιομηχανίας τους θεάματος.

Η παράσταση – θρύλος του Ντέιβιντ Ντε Σίλβα έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 50 χώρες, ενώ υπήρξε υποψήφια για τρία βραβεία Λόρενς Ολίβιε στην Αγγλία. Είναι βασισμένη στην κλασική κινηματογραφική ταινία του 1980, που κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ, έγινε σίριαλ, αλλά και κινηματογραφικό ριμέικ 30 χρόνια μετά, φέρνοντας ξανά το Fame στην καρδιά της νεότερης γενιάς.

Το musical παρουσιάζεται στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπέρτιτλους.

Conceived and Developed by David De Silva

Book by Jose Fernandez

Lyrics by Jacques Levy

Music by Steve Margoshes

Directed by Dimitris Malissovas

Title Song “FAME” written by Dean Pitchford and Michael Gore

Originally produced at the Coconut Grove Playhouse, Arnold Mittleman – Producing Artistic Director

Πληροφορίες:

Παραστάσεις:

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024 στις 20.30

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024 στις 17.00 και στις 21.00

Κυριακή 03 Μαρτίου 2024 στις 15.30 και στις 19.30

Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024 στις 20.00

Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 στις 20.00

Σάββατο 09 Μαρτίου 2024 στις 17.00 και στις 21.00

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 στις 15.30 και στις 19.30

Τιμές εισιτηρίων:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 50 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 42 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 36 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 30 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 24 ευρώ

Ε ΖΩΝΗ: 18 ευρώ (φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15 ευρώ)

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700): 15 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700

Προπώληση: more.com/

Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Βεϊκου)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βεΐκου 137

Τηλέφωνο: 211 77 01 700

Christmas Theater