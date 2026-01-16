Οι «The Morelli Brothers», το καταξιωμένο δημιουργικό δίδυμο των Λούκα και Αλεσάντρο Μορέλι, εξασφάλισαν ένα εντυπωσιακό καστ για την πρώτη τους κινηματογραφική απόπειρα, με τίτλο «Prima».

Στην ανεξάρτητη παραγωγή θα πρωταγωνιστήσουν η Νίκολα Πελτζ-Μπέκαμ, ο Τζακ Χιούστον, η Μπέτι Γκάμπριελ, καθώς και οι βραβευμένες με Όσκαρ, Φέι Ντάναγουεϊ και Μίρα Σορβίνο.

Το «Prima» ακολουθεί τη Margo (Πελτζ-Μπέκαμ), μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα που μεγάλωσε υπό την αυστηρή καθοδήγηση της γιαγιάς της – μιας ανυποχώρητης «θεματοφύλακα της τέχνης», την οποία υποδύεται η Φέι Ντάναγουεϊ.

Όταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μπαλέτου (Huston) παντρεύεται μια σύγχρονη χορογράφο (Gabriel), ο γάμος τους πυροδοτεί μια σιωπηλή αλλά κλιμακούμενη σύγκρουση εξουσίας στους κόλπους των χορευτών. Η σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και την εξέλιξη αρχίζει να αποσταθεροποιεί τις παγιωμένες ιεραρχίες —αλλά και την ίδια τη Margo— αναγκάζοντάς την να αναρωτηθεί αν οι θυσίες που απαιτεί η τέχνη της αξίζουν τελικά το τίμημα.

Η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της παραγωγής.

Το πιο πρόσφατο προσχέδιο του σεναρίου υπογράφει η Τζένι Τέιλορ-Γουάιτχορν, η οποία βασίστηκε σε προηγούμενο σενάριο των Άλι Άβιταλ και Άλια Αζαμάτ Ασκενάζι.

Όπως αναφέρει το Deadline, η ιστορία και οι χαρακτήρες αποτελούν έμπνευση της Πελτζ-Μπέκαμ.

Στην παραγωγή συμμετέχουν η Bunny Films και ο Γουίλ ΜακΚάνς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ