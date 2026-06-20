Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Elf», Φέιζον Λαβ (Faizon Love). Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, την Παρασκευή (19/6), ενώπιον δικαστηρίου της Φλόριντα, είναι πλέον απένταρος, δεν έχει μόνιμη κατοικία, κυκλοφορεί με ένα παλιό αυτοκίνητο και στηρίζεται οικονομικά σε έναν φίλο του για να καλύπτει τα καθημερινά του έξοδα.

Οι δικηγόροι του 58χρονου ηθοποιού, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (16/6), στην κομητεία Χίλσμπορο βάσει εκκρεμούς εντάλματος, υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι ο πελάτης τους αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι είχε ξεχωρίσει στην εισπρακτική επιτυχία του 2003 στο πλευρό του Γουίλ Φέρελ, καθώς και σε περίπου εβδομήντα ακόμη ταινίες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο 10 Tampa Bay News.

Inside actor Faizon Love’s fall from grace – from ‘Elf’ stardom to ‘no home or savings’ https://t.co/nboA6EZksP pic.twitter.com/ol1SE9agIF — New York Post (@nypost) June 19, 2026

Ο συνήγορός του επεσήμανε ότι ο Λαβ είναι άστεγος, ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι άδειος, και το μόνο που του έχει απομείνει είναι ένα παλιό αυτοκίνητο του 1999, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει «πιάσει πάτο». Επιπλέον, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Λαβ ισχυρίστηκε ότι δεν κέρδισε ούτε ένα σεντ το 2025, ενώ το υψηλότερο μικτό εισόδημά του την τελευταία πενταετία ήταν μόλις 13.000 δολάρια.

Ο γνωστός από την ταινία «Friday» κωμικός, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για περιφρόνηση δικαστηρίου, οι οποίες προκύπτουν από δικαστική διαμάχη για τη διατροφή των παιδιών του. Η πρώην σύζυγός του, Τίφανι Λι, ισχυρίζεται ότι της οφείλει 250.000 δολάρια. Παρόλο που ο Λαβ δήλωσε στον δικαστή ότι συνάντησε πρόσφατα την κόρη του και της έδωσε χρήματα, ο δικηγόρος του τον ρώτησε αν είναι σε θέση να καταβάλλει 2.500 δολάρια τον μήνα για τη διατροφή της. «Αυτή τη στιγμή; Όχι», απάντησε ο ηθοποιός.

Η Λι, η οποία συμμετείχε στην ακροαματική διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης, αντέδρασε έντονα. Ισχυρίστηκε ότι ο Λαβ της είχε πει στο παρελθόν πως «δεν πρόκειται να πάρει ούτε δεκάρα» και ότι ήταν διατεθειμένος να σταματήσει να δουλεύει και να ακυρώσει παραστάσεις, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού τόνισε ότι η παραμονή του στη φυλακή τού στερεί τη δυνατότητα να εργαστεί, ενώ παράλληλα πλήττει το όνομά του στη βιομηχανία. «Αυτή η κράτηση τον εμποδίζει να δουλέψει και καταστρέφει τη φήμη του στο Χόλιγουντ», επέμεινε ο συνήγορος.

Ο δικαστής διέταξε τελικά την αποφυλάκιση του Λαβ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες και σε αναπηρικό αμαξίδιο, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου για να υποβάλει αναλυτική δήλωση της οικονομικής του κατάστασης που να αποδεικνύει την αδυναμία πληρωμής της διατροφής.

Η χολιγουντιανή πορεία του Λαβ περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση, τόσο σε μεγάλες εισπρακτικές κωμωδίες, όσο και σε ανεξάρτητες παραγωγές. Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο έγινε το 1992 με την ταινία κινουμένων σχεδίων “Bébé’s Kids”. Στη συνέχεια, συνυπήρξε στη μεγάλη οθόνη με κορυφαία ονόματα του Χόλυγουντ, όπως ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς και ο Ντον Τσιντλ, στην καλτ κωμωδία “The Meteor Man” (1993), προτού εξασφαλίσει, δύο χρόνια αργότερα, έναν ρόλο δίπλα στον Ice Cube και τον Κρις Τάκερ στην κλασική πλέον ταινία “Friday”.

Αν και ο Λαβ είναι κυρίως γνωστός για τον ρόλο του δυσαρεστημένου διευθυντή του πολυκαταστήματος Gimbels στο «Elf», έχει παίξει επίσης σε ταινίες όπως οι «The Replacements», «Couples Retreat» και «The Last Stop in Yuma County». Σύμφωνα με το IMDb, η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση καταγράφηκε το 2023.

Μετά τη σύλληψή του στη Φλόριντα την περασμένη Τρίτη, η φωτογραφία σήμανσης (mugshot) που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον ηθοποιό καταβεβλημένο και ανέκφραστο. Σύμφωνα με το 10 Tampa, ο Λαβ είχε συλληφθεί αρχικά στην Καλιφόρνια πριν από δύο εβδομάδες, όπου και παρέμεινε υπό κρατούμενος για 16 ημέρες.

Ο δικηγόρος του, Γκλεν Ρ. Λάνσκι, δήλωσε στο ABC News: «Απ’ όσο γνωρίζω, προσήχθη στην κομητεία Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια και μεταφέρθηκε μερικές ημέρες αργότερα στην Κομητεία Χίλσμπορο, κατόπιν δικαστικής εντολής για περιφρόνηση από τον αξιότιμο δικαστή Μαρκ Κάιζερ». Μιλώντας στην Post μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο Λάνσκι πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ανέλαβα πλέον την εκπροσώπησή του σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις και άμεσα θα καταθέσω συμπληρωματικό αίτημα για τη μείωση του ποσού της διατροφής».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λαβ απασχολεί τις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί επανειλημμένα για βιαιοπραγία. Το 2017, δεν έφερε αντίρρηση στις κατηγορίες (pleaded no contest) για πλημμεληματική επίθεση σε παρκαδόρο στο Διεθνές Αεροδρόμιο John Glenn Columbus στο Οχάιο, ένα περιστατικό που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Τότε του είχε επιβληθεί πρόστιμο 500 δολαρίων και ποινή φυλάκισης 180 ημερών με αναστολή. Πέρυσι, κατηγορήθηκε για επίθεση σε βαθμό κακουργήματος, όταν φέρεται να πέταξε ένα μηχάνημα POS στο κεφάλι υπαλλήλου ξενοδοχείου στο Σαν Ντιέγκο, επειδή του ανακοίνωσε ότι το δωμάτιο που είχε κλείσει δεν ήταν διαθέσιμο.

Πηγή: nypost.com