Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στη «Νέκυια». Στη λ΄ ραψωδία της «Οδύσσειας», εκεί όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον κόσμο των νεκρών, συναντά τη μητέρα του, συνομιλεί με τους νεκρούς συντρόφους του και έρχεται αντιμέτωπος με όσα άφησε πίσω του. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, η πολυτάλαντη καλλιτέχνις παρουσιάζει μια νέα μουσική εκδοχή της ραψωδίας, σε μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη. Υπογράφει τη σύλληψη, τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία, ενώ μαζί με τον Μανώλη Αφολάνιο διασχίζουν το ομηρικό κείμενο με τη συνοδεία του Γιώργου Παλαμιώτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει στη «Νέκυια». Έχουν προηγηθεί άλλες εκδοχές της, στο Θέατρο Τέχνης, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» και αλλού. Κάθε επιστροφή, όμως, είναι και μια καινούργια ανάγνωση. «Το πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό με τη Νέκυια είναι ότι, ενώ πρόκειται για τη ραψωδία όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στη χώρα των νεκρών, συνομιλεί με τη μητέρα του που έχει πεθάνει, βιώνει ξανά μέσα από τις μαρτυρίες των συντρόφων του που χάθηκαν τη φρίκη του πολέμου, τα πάθη και τα πένθη που έζησε και ο ίδιος, ωστόσο όλα αυτά τα τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα δεν καταρρακώνουν τον Οδυσσέα αλλά ούτε και τον ακροατή».

Αυτό είναι ίσως και το παράδοξο που την κρατά κοντά στο κείμενο. Η «Νέκυια» είναι μια κάθοδος στον Άδη, αλλά δεν είναι μια αφήγηση χωρίς διέξοδο. Μέσα στον θάνατο υπάρχει χώρος για τη ζωή.

«Η αίσθηση που δίνει στον ακροατή αυτό το συγκλονιστικό κείμενο είναι ότι οι μεγάλες δυστυχίες και συμφορές μπορεί να είναι αναπόδραστες, αλλά μέσα σε κάθε στιγμή που περνά μπορεί ν’ ανοιχτεί μία νέα προοπτική, ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο η ζωή αναβλύζει και βιώνεται πλήρης εδώ και τώρα χωρίς το πένθος ή τον φόβο του θανάτου».

Η ίδια έχει αλλάξει μαζί με το κείμενο. Ή, ίσως, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το ακούει. Με τα χρόνια αισθάνεται ότι μπορεί να διακρίνει περισσότερο το χιούμορ, τις λεπτές ειρωνείες, τις «αιωρήσεις» του Ομήρου. Και αυτό της επιτρέπει να απομακρυνθεί από μια αυστηρή φόρμα και να δοκιμάσει κάτι πιο απρόβλεπτο.

«Αυτό που έχει αλλάξει στη δική μου ματιά μέσα στα χρόνια είναι η δυνατότητά μου να αφουγκραστώ σωστότερα το κείμενο, τις βαθύτερες πτυχές του, το χιούμορ, τις αιωρήσεις, τη λεπτή ειρωνεία που κρύβεται συχνά στις γραμμές του. Έτσι μπορώ να τολμήσω να σπάσω τη φόρμα αυτής της μουσικής αφήγησης με απρόσμενους τρόπους, με χιούμορ και ανατροπές που σε καμία περίπτωση δεν θα τολμούσα πριν κάποια χρόνια».

Στη νέα παράσταση υπάρχει ένα στοιχείο που αλλάζει αποφασιστικά τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται ο Όμηρος: το νγκόνι. Ένα αφρικανικό έγχορδο όργανο, συγγενικό με την άρπα, που γίνεται ο βασικός μουσικός συνοδός της αφήγησης. Η Παπαδόδημα έχει γνωρίσει την παράδοση των griots, των μουσικών αφηγητών της υποσαχάριας Αφρικής, ήδη από την περίοδο που έζησε και εργάστηκε στη Γαλλία, μέσα από το Théâtre des Bouffes du Nord του Peter Brook, αλλά και από τη συνεργασία της με την Αφρικανή χορογράφο Irène Tassembédo.

Το νγκόνι τής έδωσε έναν διαφορετικό τρόπο να πλησιάσει τον Όμηρο. «Μου επέτρεψε με τον απαλό και βαθύ ήχο της συνοδείας του να “μιλήσω” το κείμενο της Οδύσσειας μ’ έναν τρόπο που δεν ακούγεται ψεύτικος, βαρύγδουπος ή μηχανιστικά αφηγηματικός».

Ο ήχος του οργάνου συναντά τον ρυθμό του λόγου και, κυρίως, τον δακτυλικό εξάμετρο, το μέτρο του έπους. Έτσι η αφήγηση αποκτά μια φυσική ροή, χωρίς τον στόμφο που συχνά συνοδεύει την εκφορά των αρχαίων κειμένων.

«Χάρις στον τόσο ιδιαίτερο ήχο του αλλά και τους ρυθμούς που μπορεί να υποστηρίξει, στις άρσεις και στις θέσεις που δημιουργεί στον λόγο, αυτό το όργανο καταφέρνει να αγκαλιάσει τους παλμούς του δακτυλικού εξαμέτρου, αφαιρώντας κάθε επιτηδευμένο στόμφο που αναγκαστικά κάνει τον ακροατή να βαρεθεί την αφήγηση μετά από λίγο».

Και υπάρχει μια φράση της που συνοψίζει ίσως καλύτερα αυτή τη σχέση με το όργανο: «Αν με ρωτούσαν θα έλεγα ότι είναι το ελιξίριο του ραψωδού».

Όταν δοκίμασε για πρώτη φορά να αφηγηθεί το κείμενο με τη συνοδεία του νγκόνι, αισθάνθηκε ότι συνέβαινε κάτι περισσότερο από μια απλή μουσική επιλογή. «Ένιωσα πράγματι ότι μέσα από τις χορδές του συναντιέται η αρχαία Ελλάδα με την Αφρική». Και δεν αποκλείει αυτή η σχέση να υπήρχε ήδη με τρόπους που σήμερα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πλήρως: «Πολύ πιθανόν αυτός ο μουσικός και ρυθμικός δεσμός να ήταν ακόμη πιο δυνατός και πλήρως αναγνωρίσιμος στην αρχαία Ελλάδα και στον αρχαίο πολιτισμό της Μεσογείου».

Η «Νέκυια» αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη επικαιρότητα. Ο κόσμος των νεκρών δεν είναι σήμερα ένας μακρινός, μυθικός τόπος. Οι πόλεμοι, οι εικόνες των θυμάτων, οι καθημερινές ειδήσεις, τα εγκλήματα, φέρνουν διαρκώς τον θάνατο μπροστά μας. Κι όμως, η συνεχής παρουσία του μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θα περίμενε κανείς.

«Σήμερα συνδιαλεγόμαστε καθημερινά με τον κόσμο των νεκρών μέσα από όλα όσα συμβαίνουν, με τους πολέμους, τις ατελείωτες λίστες θυμάτων που αυξάνονται καθημερινά. Ωστόσο το παράδοξο που συμβαίνει είναι ότι αντί αυτό να μας κάνει να σκεφτούμε τον θάνατο και κατά συνέπεια και την αξία της ζωής, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα».

Μιλά για μια εξοικείωση που καταλήγει στην αναισθησία. «Η διαρκής επαφή με τον θάνατο μέσα από τα social, τις εικόνες του πολέμου και τα καθημερινά εγκλήματα μας δημιουργεί αναισθησία στον θάνατο, στο μυστήριο του θανάτου που αφορά τον καθένα μας προσωπικά».

Απέναντι σε αυτή την αναισθησία, η «Νέκυια» προτείνει κάτι άλλο: να συναντήσουμε τον θάνατο αντί να τον αποφεύγουμε. Να τον δούμε ως μέρος της ίδιας της ζωής.

Επιστρέφετε ξανά στη Νέκυια, έπειτα από αρκετά χρόνια και διαφορετικές εκδοχές της. Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας τραβά σε αυτή την κάθοδο στον Άδη; Τι έχει αλλάξει στη δική σας ματιά;

Το πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό με την Νέκυια είναι ότι ενώ πρόκειται για την ραψωδία όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στην χώρα των νεκρών, συνομιλεί με την μητέρα του που έχει πεθάνει, βιώνει ξανά μέσα από τις μαρτυρίες των συντρόφων του που χάθηκαν και βρίσκονται πια εκεί, τη φρίκη του πολέμου, τα πάθη και τα πένθη που έζησε και ο ίδιος, συναντά τις θυγατέρες των μεγάλων ηρώων και αφηγείται τις μοναδικές ιστορίες τους, ωστόσο όλα αυτά τα τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα δεν καταρρακώνουν τον Οδυσσέα αλλά ούτε και τον ακροατή. Η αίσθηση που δίνει στον ακροατή αυτό το συγκλονιστικό κείμενο είναι ότι οι μεγάλες δυστυχίες και συμφορές μπορεί να είναι αναπόδραστες αλλά μέσα σε κάθε στιγμή που περνά μπορεί ν’ ανοιχτεί μία νέα προοπτική, ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο η ζωή αναβλύζει και βιώνεται πλήρης εδώ και τώρα χωρίς το πένθος ή τον φόβο του θανάτου.

Αυτό που έχει αλλάξει στην δική μου ματιά μέσα στα χρόνια είναι η δυνατότητα μου να αφουγκραστώ σωστότερα το κείμενο, τις βαθύτερες πτυχές του, το χιούμορ, τις αιωρήσεις, τη λεπτή ειρωνεία που κρύβεται συχνά στις γραμμές του κι έτσι να τολμήσω να σπάσω την φόρμα αυτής της μουσικής αφήγησης με απρόσμενους τρόπους, με χιούμορ και ανατροπές που σε καμία περίπτωση δεν θα τολμούσα πριν κάποια χρόνια.

Λέτε ότι το νγκόνι σάς βοήθησε να «κρατηθείτε» πάνω στις λέξεις του Ομήρου. Τι συμβαίνει όταν ένα τόσο αρχαίο ελληνικό κείμενο συναντά ένα αφρικανικό όργανο και τη μουσική παράδοση των griots;

Το νγκόνι μου επέτρεψε με τον απαλό και βαθύ ήχο της συνοδείας του να «μιλήσω» το κείμενο της Οδύσσειας μ’ έναν τρόπο που δεν ακούγεται ψεύτικος, βαρύγδουπος ή μηχανιστικά αφηγηματικός. Χάρις στον τόσο ιδιαίτερο ήχο του αλλά και τους ρυθμούς που μπορεί να υποστηρίξει, στις άρσεις και στις θέσεις που δημιουργεί στον λόγο, αυτό το όργανο καταφέρνει να αγκαλιάσει τους παλμούς του δακτυλικού εξαμέτρου, που είναι το μέτρο τους έπους, αφαιρώντας κάθε επιτηδευμένο στόμφο που αναγκαστικά κάνει τον ακροατή να βαρεθεί την αφήγηση μετά από λίγο.

Αν με ρωτούσαν θα έλεγα ότι είναι το ελιξίριο του ραψωδού, ο ήχος μέσα από τον οποίο η αφήγηση κυλάει τόσο ανάλαφρα και ουσιαστικά που κανείς δεν θα το περίμενε.

Όταν κι εγώ η ίδια για πρώτη φορά είπα το κείμενο με συνοδεία το νγκόνι ένιωσα πράγματι ότι μέσα από τις χορδές του συναντιέται η αρχαία Ελλάδα με την Αφρική και ότι πολύ πιθανόν αυτός ο μουσικός και ρυθμικός δεσμός να ήταν ακόμη πιο δυνατός και πλήρως αναγνωρίσιμος στην αρχαία Ελλάδα και στον αρχαίο πολιτισμό της Μεσογείου.

Στη δική σας προσέγγιση η Νέκυια δεν είναι μόνο μια ιστορία θανάτου, αλλά μια διαδικασία αυτογνωσίας και επιστροφής. Τι πιστεύετε ότι μας λέει σήμερα αυτή η κάθοδος στον κόσμο των νεκρών;

Σήμερα συνδιαλεγόμαστε καθημερινά με τον κόσμο των νεκρών μέσα από όλα όσα συμβαίνουν, με τους πολέμους, τις ατελείωτες λίστες θυμάτων που αυξάνονται καθημερινά. Ωστόσο το παράδοξο που συμβαίνει είναι ότι αντί αυτό να μας κάνει να σκεφτούμε τον θάνατο και κατά συνέπεια και την αξία της ζωής, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αποφεύγουμε τον θάνατο συνηθίζοντας τον καθημερινά. Η διαρκής επαφή με τον θάνατο μέσα από τα σόσιαλ, τις εικόνες του πολέμου και τα καθημερινά εγκλήματα μας δημιουργούν αναισθησία στον θάνατο, στο μυστήριο του θανάτου που αφορά τον καθέναν μας προσωπικά.

Η Νέκυια, αυτή η κάθοδος στον Άδη έτσι όπως την αφηγείται ο Όμηρος έρχεται να μας θυμίσει το μυστήριο του θανάτου που είναι αλληλένδετο με αυτό της ζωής μας. Μας προσκαλεί να τον αναζητήσουμε τον θάνατο, να τον καλέσουμε απέναντί μας και να διαλογιστούμε πάνω σ’ αυτή την συνάντηση και στον «ρόλο» που παίξαμε εμείς και που «παίζουμε» ακόμη στην ζωή μας τώρα. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο πως αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε και πως πράττουμε, πως επιλέγουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι.

Η μνήμη του θανάτου είναι μία συνηθισμένη άσκηση για τους ασκητές πολλών θρησκειών. Είναι ένας τρόπος αφύπνισης που αναγκαστικά μας οδηγεί στο να θυμηθούμε, να παρατηρήσουμε και να μεταμορφώσουμε και τον εαυτό μας και την ζωή που έχουμε πριν από τον θάνατο.

Έχετε σπουδάσει και εργαστεί για χρόνια στη Γαλλία, έχετε ασχοληθεί με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική. Πώς όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια της καλλιτεχνικής σας διαδρομής συναντιούνται σήμερα στη Νέκυια;

Όλα αυτά συναντιούνται στην Νέκυια γιατί είναι μεγάλη αλήθεια ότι τα πάντα όχι απλώς διέπονται από ρυθμό, αλλά είναι ρυθμός. Ακόμη και αυτό που ονομάζουμε νόημα.

Είχα πάντα σε ότι έκανα μία αρχή : να ανακαλύψω το νόημα μέσα μου πρώτα κι έπειτα να δω με ποιον τρόπο θα το μεταφέρω στους θεατές- ακροατές. Το τελικό νόημα, το βαθύτερο γιατί, η πρώτη αιτία που κινεί τα νήματα της ιστορίας, άρα του ρυθμού της, είτε πρόκειται για σενάριο κινηματογραφικό, είτε για μουσική σύνθεση, είτε για θεατρικό κείμενο.

Σιγά σιγά, χωρίς να το έχω προ-αποφασίσει, ούτε καν θελήσει, συνειδητοποίησα ότι η φόρμα του μουσικού θεάτρου είναι ο τόπος όπου όλα αυτά τα εργαλεία – συστατικά μιας γλώσσας που αναζητούσαμε με τους συνεργάτες μου και κυρίως με τον μουσικό και συνθέτη Γιώργο Παλαμιώτη, με τον οποίο έχουμε πολλά χρόνια εντρυφήσει σ’ αυτή την έρευνα – οι εικόνες, οι μελωδίες και οι ρυθμοί, ο κρότος των λέξεων και η αντήχηση τους, τα θραύσματα εντελώς διαφορετικών παραδόσεων, ο ονειρικός κόσμος των εικόνων που ξυπνάει η μουσική, όλα αυτά άρχισαν να συνθέτουν μία νέα γλώσσα που εισχωρεί στην συνείδηση του θεατή, σαν φορέας όλων των παρονομαστών της ποιότητας που αναζητούσαμε. Πιστεύω πως στην συγκεκριμένη εκδοχή της Νέκυιας η νέα αυτή γλώσσα πάει ακόμη πιο μακριά από εμάς τους ίδιους και μας οδηγεί.

Μιλάτε για μια «σπάνια ποιότητα συνύπαρξης με τον ακροατή». Τι θέλετε να συμβεί στον θεατή την ώρα που ακούει τη Νέκυια – και τι θα θέλατε να πάρει μαζί του όταν φύγει από την αίθουσα;

Θα ήθελα να βρεθούμε συμμέτοχοι με τους ακροατές σε αυτή την «πηγή της ποιότητας» της αφήγησης όπως την ένιωσα και την βίωσα όταν για πρώτη φορά αφηγήθηκα το κείμενο παίζοντας το νγκόνι. Η αίσθηση που είχα είναι ότι το κείμενο μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή μου, μ’ έναν τρόπο που είχα ξεχάσει, χωρίς να απευθύνεται στην προσωπικότητα που έχω διαμορφώσει, στο εγώ του καλλιτέχνη που κουβαλάω και που ξέρει να υποστηρίζει τις αισθητικές του προτιμήσεις, τις ιδέες και τη θέση του ανάμεσα στους άλλους καλλιτέχνες του θεατρικού κόσμου. Τα βλέμματα προς τα έξω στρέφονται όλα προς τα μέσα γιατί κάτι άλλο μας καλεί. Η πραγματικότητα του θανάτου. Το ανεξήγητο μυστήριο του τέλους. Και το μετά.

Το κείμενο απευθυνόταν κατευθείαν στη Φένια. Προσωπικά. « Η ποιότητα υπάρχει πραγματικά και έχει μία πηγή…» Την χάνουμε, την ξαναβρίσκουμε, διαρκώς. Πως ορίζεται; Από την απήχηση της απεύθυνσης σε μία σφαίρα πιο βαθιά της συνείδησης, και από την επίδραση αυτής της απεύθυνσης μέσα στον χρόνο. Η Νέκυια συνδέει τον παρόντα με τον αιώνιο χρόνο. Μπορεί ν’ ακούγεται τεράστιο αυτό κι όμως συμβαίνει όταν αφεθούμε να ακούσουμε το μυστήριο των μεγάλων κειμένων που διασχίζουν τους αιώνες σαν «πλοίο ακαταμάχητο».

Βγαίνοντας θα ήθελα ο ακροατής να νιώσει ότι ή τέχνη έχει και ένα άλλο πρόσωπο από αυτό το οποίο προωθείται ως εμπορεύσιμο προϊόν – παντώς τύπου, πολιτικού, κοινωνικού, αισθησιακού, ανατρεπτικού, ψυχαγωγικού – η τέχνη έχει ένα πρόσωπο μυστικό που μπορεί να επηρεάσει συνειδήσεις βαθύτατα και ν’ αλλάξει τη ζωή μας, την σχέση μας με την πραγματικότητα και το βλέμμα μας στα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ολοσχερώς.

Θα ήθελα πολύ ακόμη, ο ακροατής να φύγει με την αίσθηση ότι το θέατρο μπορεί να γίνει ένας τέτοιος χώρος όπου η ζωή του μπορεί να μετακινηθεί έστω και λίγο χάρις στην επαφή του με μία νέα υπόσχεση ζωής μέσα από τον θάνατο. Έτσι όπως την μεταφέρει η Νέκυια του Ομήρου. Έτσι όπως την βίωσα εγώ «συμμετέχοντας» σαν θεατής σε ορισμένες παραστάσεις.

Αν ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που κατεβαίνει στον Άδη για να επιστρέψει διαφορετικός, τι σημαίνει για εσάς προσωπικά «επιστρέφω»;

«Κάθε Οδύσσεια είναι ο αγώνας για την αναγνώριση μίας ταυτότητας. », έγραφε η Μπαρμπαρά Κασσέν στο μοναδικό της βιβλίο «Νοσταλγία», αποσπάσματα του οποίου είχαμε χρησιμοποιήσει στο ανέβασμα μιας εκδοχής της Νέκυιας στο φεστιβάλ Αθηνών, με τίτλο «Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη Θάλασσα». Σε τρεις μέρες ολοκληρώνεται η αναγνώριση του Οδυσσέα από τους δικούς του, από τον σκύλο του, από τον Εύμαιο, τον Τηλέμαχο, την Αντίκλεια , την Πηνελόπη.

Για μένα η λέξη «επιστρέφω» ταυτίζεται αυτόν τον καιρό μ’ αυτή την φράση που διάβασα ξανά πρόσφατα στην βιογραφία του Πήτερ Μπρουκ : « …υποχώρησα μπροστά στην πάντα δυσάρεστη αλήθεια ότι αρχίζουμε να υπάρχουμε μόνο όταν υπηρετούμε έναν σκοπό πέρα από τα δικά μας προσωπικά γούστα». Αυτή η υποχώρηση είναι τελικά η επιστροφή. Προς το παρόν…

Υπάρχει ένας στίχος, μια εικόνα ή μια στιγμή της Νέκυιας που, κάθε φορά που την αφηγείστε, σας συγκινεί διαφορετικά;

Είναι το τέλος του μονολόγου της ψυχής του Ελπήνορα, που είναι ο πρώτος νεκρός τον οποίον συναντάει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο. Αφού του περιγράφει το πώς, μεθυσμένος «γκρεμοτσακίστηκε με το κεφάλι από τη στέγη…», τον παρακαλεί να μην τον αφήσει άκλαυτο και άταφο, να κάψει το σώμα του. Και τελειώνει : «Κι όταν μ’ αυτά τελειώσεις στήριξε το κουπί στον τύμβο μου. Αυτό που είχα ζωντανός, όσο κωπηλατούσα με τους άλλους μου συντρόφους».

Το κουπί είναι ένα σύμβολο που εμφανίζεται στην Οδύσσεια και κάθε φορά παίρνει άλλες διαστάσεις. Εδώ είναι το σημείο της μαρτυρίας «ενός που η δυστυχία τον τσάκισε». Σημείο πένθους. Αργότερα ο Τειρεσίας θα συμβουλέψει τον Οδυσσέα να πάρει το κουπί στον ώμο του και να προχωρήσει μέχρι να φτάσει σε ανθρώπους που δεν είδαν θάλασσα, το κουπί γίνεται σημείο νίκης, της ολοκλήρωσης της δεύτερης Οδύσσειας του Οδυσσέα. Για την οποία τίποτα δεν έχει γραφτεί.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Ονειρεύομαι ένα μουσικό θέατρο όπου η ανθρώπινη φωνή βρίσκεται στο κέντρο της δημιουργίας και του πειραματισμού. Ένα θέατρο όπου το μέλος, το τραγούδι, ο φωνητικός αυτοσχεδιασμός είναι αγωγός των συγκινήσεων, των αόρατων καταστάσεων που ρέουν πίσω από τον λόγο ή που ξυπνούν απρόσμενα μέσα από αυτόν. Ένα θέατρο όπου λόγος και μέλος είναι ένα.

Το κύριο όργανο με το οποίο δουλεύω τα τελευταία χρόνια, σε εντελώς διαφορετικά κείμενα και συνθήκες, είναι η φωνή μου. Στην φωνή επικεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της έκφρασης μου. Θα ήθελα να μπορώ να την χρησιμοποιήσω για να αφηγούμαι και να τραγουδώ κείμενα που συνδέουν το παρόν με τον αιώνιο χρόνο. Εύχομαι αυτές τις παραστάσεις να μπορέσω να τις ταξιδέψω εκτός Ελλάδας. Να βιώσω τις αντιδράσεις ενός κοινού που δεν έχει τις δικές μας αναφορές.

Παράλληλα θα ήθελα να συνεχίζω να τραγουδάω- γιατί αυτή είναι μία αναπόσπαστη πλευρά μου- σε συναυλίες όπως το κάνω τα τελευταία χρόνια το ρεπερτόριο που αγαπώ και που έχει μία δική του ιστορία να μεταφέρει στ’ αυτιά και στην καρδιά του ακροατή.

Στο πρόγραμμα είναι συναυλίες του προσωπικού μου άλμπουμ «Άστρον πεσμένον» και μία σειρά από συναυλίες με το σχήμα “Uccelli de l mare” με τραγούδια της Μεσογείου από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.