Στις 15 και 16 Μαρτίου 2025, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πύλες της για να υποδεχθεί το 1ο «Χιπ Χοπ Con», ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην hip hop κουλτούρα.

Πρόκειται για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, γκράφιτι, DJs, εργαστήρια και συζητήσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και την αυθεντική έκφραση της hip hop κοινότητας.

Θα συμμετάσχουν πάνω από 50 καλλιτέχνες και θα πραγματοποιηθούν 23 συναυλίες, 15 workshops, δέκα ομιλίες, ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Behind the Noise: Hip Hop Through the Lens» και πολλές ακόμα δράσεις. Το φεστιβάλ έχει ως στόχο να αναδείξει τα στοιχεία της hip hop κουλτούρας και να προβάλει τις αξίες της δημιουργίας, της ενότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Εισιτήρια διατίθενται στο λινκ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/hip-hop-con-2025

