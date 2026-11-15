Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε τις πύλες του στην Άρτα το 5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, προσφέροντας ένα πλούσιο τριήμερο ομιλιών, δράσεων και μυστηρίου.

Η διοργάνωση, που ξεχωρίζει για το υψηλό της επίπεδο και αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα και την εξωστρέφεια της περιοχής, έφερε το κοινό σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες, έχοντας ως τιμώμενο προσκεκλημένο τον κορυφαίο Έλληνα ιδιωτικό ερευνητή, Γιώργο Τσούκαλη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Τσούκαλης καθήλωσε το κοινό αναλύοντας τη μεθοδολογία πίσω από τη διαλεύκανση ενός εγκλήματος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει», εξηγώντας ότι η είσοδος στα άδυτα μιας υπόθεσης μοιάζει με ένα σύνθετο παζλ.

Για να συμπληρωθεί σωστά, απαιτούνται υπομονή, επιμονή και απόλυτος σεβασμός στην παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς συχνά το στοιχείο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ασήμαντο, αποδεικνύεται τελικά το πιο καθοριστικό για την έκβαση της έρευνας.

Ο έμπειρος ερευνητής, με αδιάλειπτη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο από το 1980, αναφέρθηκε σε πολύκροτες υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, όπως αυτές του Άλεξ και του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Παράλληλα, δήλωσε «τρελά ερωτευμένος με τη δουλειά του», σημειώνοντας ότι οι υποθέσεις που παραμένουν πιο έντονα χαραγμένες στη μνήμη του είναι εκείνες της αρχαιοκαπηλίας, με τις οποίες συνεχίζει να ασχολείται ενεργά.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή του, καθώς ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε σε εκδήλωση πολιτισμού, υπογραμμίζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα που αποτελεί διαχρονικά την κοιτίδα του πολιτισμού.