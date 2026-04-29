Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας και υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2026, αναζητά ταξιθέτριες/ες και ελέγκτριες/ές εισόδου, για τους χώρους εκδηλώσεων της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου).

Υποβολή αιτήσεων:

Οι υποψήφιες/οι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση «Φόρμα Αίτησης Ταξιθεσίας» επισυνάπτοντας στο αντίστοιχο πεδίο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ (www.aefestival.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, και ώρα 23.59 μ.μ..

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιες/οι που θα πληρούν τα κριτήρια, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.

Περιγραφή θέσης:

Οι ταξιθέτριες/ες και οι ελέγκτριες/ελεγκτές εισόδου απασχολούνται στον χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, υπό τις οδηγίες της/ου επικεφαλής ταξιθεσίας, με κύρια αντικείμενα τη διασφάλιση της ομαλής εισόδου του κοινού στον χώρο εκδήλωσης, την καθοδήγηση των θεατών στις θέσεις τους, τη διασφάλιση της ομαλής εξόδου του κοινού, μετά τη λήξη της εκδήλωσης και είναι υπεύθυνες/οι για την προετοιμασία και επιμέλεια του χώρου των εκδηλώσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής),

Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Καλή γνώση αγγλικών

Δυνατότητα εργασίας αργίες, Σάββατα και Κυριακές και σε βάρδιες,

Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού,

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών

Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Η προϋπηρεσία στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα συνεκτιμηθεί.

Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη και η εντοπιότητα των υποψηφίων, δεδομένου ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς, διατροφής και διαμονής των ταξιθετών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για θέση κατηγορίας Δ.Ε. (ν. 4354/2015).

Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ , καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται ο οργανισμός να καλύψει οργανωτικά.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έως το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου 2025 με το σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής σας για τις άνωθεν θέσεις εργασίας, όποτε προκύπτει σχετική κενή θέση.

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων και το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής του Οργανισμού η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από 11.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 210-9282900.

